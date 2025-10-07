हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमाधुरी दीक्षित की हमशक्ल की 10 तस्वीरें, हिंदू क्रिकेटर संग शादी के लिए एक्ट्रेस ने दांव पर लगा दिया था करियर

माधुरी दीक्षित की हमशक्ल की 10 तस्वीरें, हिंदू क्रिकेटर संग शादी के लिए एक्ट्रेस ने दांव पर लगा दिया था करियर

एक दौर था जब माधुरी दीक्षित का बालीवुड में सिक्का चलता था. लेकिन, उस दौर में कई ऐसी एक्ट्रेसेस आईं जो उनकी हमशक्ल कहीं जाती थीं. उन्हीं में से एक हसीना और थी जिन्होंने क्रिकेटर संग शादी की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 04:59 PM (IST)
एक दौर था जब माधुरी दीक्षित का बालीवुड में सिक्का चलता था. लेकिन, उस दौर में कई ऐसी एक्ट्रेसेस आईं जो उनकी हमशक्ल कहीं जाती थीं. उन्हीं में से एक हसीना और थी जिन्होंने क्रिकेटर संग शादी की.

90 के दशक में एक मुस्लिम एक्ट्रेस ने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग और टैलेंट बल्कि काफी हद तक शक्ल माधुरी दीक्षित से मिलने की वजह से भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था.

1/10
हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि फरहीन खान हैं. एक दौर था जब लोगों ने उन्हें छोटी माधुरी तक कहना शुरू कर दिया था. एक्ट्रेस प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं.
हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि फरहीन खान हैं. एक दौर था जब लोगों ने उन्हें छोटी माधुरी तक कहना शुरू कर दिया था. एक्ट्रेस प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहीं.
2/10
1992 में फरहीन खान ने रोनित रॉय संग कल्ट हिट फिल्म जान तेरे नाम में काम किया था. इस फिल्म के जरिए वो रातोंरात पॉपुलर हो गई थीं.
1992 में फरहीन खान ने रोनित रॉय संग कल्ट हिट फिल्म जान तेरे नाम में काम किया था. इस फिल्म के जरिए वो रातोंरात पॉपुलर हो गई थीं.
3/10
फरहीन ने अपनी प्यारी सी मुस्कान और डांस मूव्स की वजह से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई. फैंस उन पर इस कदर फिदा थे कि उन्हें माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहने लगे.
फरहीन ने अपनी प्यारी सी मुस्कान और डांस मूव्स की वजह से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई. फैंस उन पर इस कदर फिदा थे कि उन्हें माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहने लगे.
4/10
फरहीन जब करियर के पीक पर थीं तो उन्होंने जिंदगी बदल देने वाला बड़ा फैसला लिया.उन्होंने हिंदू क्रिकेटर संग शादी कर ली,जिनका नाम था मनोज प्रभाकर.क्रिकेटर पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा भी था.
फरहीन जब करियर के पीक पर थीं तो उन्होंने जिंदगी बदल देने वाला बड़ा फैसला लिया.उन्होंने हिंदू क्रिकेटर संग शादी कर ली,जिनका नाम था मनोज प्रभाकर.क्रिकेटर पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा भी था.
5/10
रिपोर्ट के अनुसार फरहीन को देखते ही मनोज उन पर दिल हार बैठे थे. 1994 में दोनों ने शादी कर ली. कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शादी से पहले एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई थीं.
रिपोर्ट के अनुसार फरहीन को देखते ही मनोज उन पर दिल हार बैठे थे. 1994 में दोनों ने शादी कर ली. कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शादी से पहले एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई थीं.
6/10
उसके बाद फरहीन ने चुपचाप इंडस्ट्री से किनारा कर लिया. पांच साल के करियर में एक्ट्रेस ने 17 फिल्मों में काम किया.
उसके बाद फरहीन ने चुपचाप इंडस्ट्री से किनारा कर लिया. पांच साल के करियर में एक्ट्रेस ने 17 फिल्मों में काम किया.
7/10
अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने के लिए फरहीन ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और करियर को दांव पर लगा दिया.
अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने के लिए फरहीन ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और करियर को दांव पर लगा दिया.
8/10
शाहरुख खान के बाजीगर में पहले फरहीन को रोल ऑफर हुआ था. उन्होंने इंकार कर दिया तो वो रोल शिल्पा शेट्टी को मिला और वो रातोंरात स्टार बन गईं.
शाहरुख खान के बाजीगर में पहले फरहीन को रोल ऑफर हुआ था. उन्होंने इंकार कर दिया तो वो रोल शिल्पा शेट्टी को मिला और वो रातोंरात स्टार बन गईं.
9/10
फरहीन अपने पति मनोज के संग अब दिल्ली में रहती हैं. एक्ट्रेस ने खुद का बिजनेस किया हुआ है.
फरहीन अपने पति मनोज के संग अब दिल्ली में रहती हैं. एक्ट्रेस ने खुद का बिजनेस किया हुआ है.
10/10
फरहीन दो बेटों की मां बन चुकी हैं. एक का नाम राहिल तो दूसरे का मानवांश है.
फरहीन दो बेटों की मां बन चुकी हैं. एक का नाम राहिल तो दूसरे का मानवांश है.
Published at : 07 Oct 2025 04:59 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Farheen Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize 2025: फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
Nobel Prize 2025: फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
बिहार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर की दो टूक, 'ये कोई मुद्दा नहीं है'
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 New BMW X3 diesel M Sport India review | Auto Live
Bihar Election 2025: Maithili Thakur बनेंगी BJP के लिए संजीवनी? विस्तार से जानिए |ABPLIVE
Revolt RV Blaze X EV Bike Review: A new revolution in electric biking | Auto Live
Honda Amaze Review: A practical & efficient compact sedan | Auto Live
Hero Xoom 125, First Ride review | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize 2025: फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
Nobel Prize 2025: फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
बिहार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर की दो टूक, 'ये कोई मुद्दा नहीं है'
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
हरियाणा
हरियाणा में ADGP वाई पूरन कुमार ने किया सुसाइड, पत्नी अमनीत हैं IAS
हरियाणा में ADGP वाई पूरन कुमार ने किया सुसाइड, पत्नी अमनीत हैं IAS
शिक्षा
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget