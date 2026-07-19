'सैयारा': 8 लाख की रॉयल्टी का दावा, YRF की सफाई... फिर तनीष्क बागची ने डिलीट की पोस्ट

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' की रिलीज को एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन इसके टाइटल ट्रैक को लेकर अब नया विवाद सामने आया है. म्यूजिक कंपोजर तनीष्क बागची ने दावा किया कि उन्हें इस सुपरहिट गाने की 8 लाख रुपये की रॉयल्टी अब तक नहीं मिली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन यश राज फिल्म्स (YRF) की सफाई आने के बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया.

YRF ने जारी किया बयान

YRF ने ऑफिशियल स्टेटमेंट बयान जारी कर तनीष्क के दावों को खारिज किया है. प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि 'सैयारा' का टाइटल ट्रैक तनीष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी ने मिलकर गाया था और तीनों को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बराबर रॉयल्टी दी गई है और आगे भी मिलती रहेगी. प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि हर एक साथी को उनके एग्रीमेंट (कॉन्ट्रैक्ट) के हिसाब से पूरा भुगतान कर दिया है.

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आगे भी मिलती रहेगी गाने की रॉयलटी...

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, YRF के प्रवक्ता ने कहा, 'सैयारा का टाइटल ट्रैक तीन कंपोजर्स (तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अर्सलान निजामी) ने मिलकर गाया. हम इन तीनों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मिलकर एक ऐसा गाना बनाया जो लाखों दिलों को छू गया. इस गाने की रॉयल्टी तीनों कंपोजर्स के बीच बराबर बांटी गई है और आगे भी बांटी जाती रहेगी. YRF ने तय शर्तों और समय के अंदर हर एक पार्टनर को उनका पूरा हक दिया है.'

क्या है तनीष्क बागची का आरोप?

बता दें कि तनीष्क ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने लिखा कि 'सैयारा' YRF के साथ उनकी पहली फिल्म थी और उन्होंने पूरी लगन से इस गाने पर काम किया. फिल्म के लिए जो फीस मिली थी, वो गाने के प्रोडक्शन, लाइव रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग में ही खर्च हो गई. उन्होंने कहा कि इतने बड़े हिट गाने के लिए 8 लाख रुपये की रॉयल्टी बहुत कम है.

तनीष्क ने ये भी कहा कि इस एक्सपीरियंस ने म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर उनका नजरिया बदल दिया है और अब वो उन्हीं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करेंगे जो कलाकारों और उनकी मेहनत की कद्र करते हों. हालांकि, YRF का बयान सामने आने के बाद तनीष्क ने ये पोस्ट डिलीट कर दी है.

'सैयारा' की रिलीज को एक साल पूरा

'सैयारा' 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के जरिए अहान ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. वहीं, अनीत की ये बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म थी. रिलीज के बाद दोनों रातों-रात स्टार बन गए. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. 'सैयारा' के एक साल पूरे होने पर अहान पांडे और अनीत पड्डा का लंदन के मशहूर वेम्बली स्टेडियम में खास रीयूनियन हुआ.

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