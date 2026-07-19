वर्ल्ड कप फाइनल में 60 साल बाद होगा ऐसा, मेसी-यमाल की टक्कर; जानें दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

6 हफ्तों के धमाकेदार एक्शन के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है. अर्जेंटीना और स्पेन की टीम फाइनल में आमने-सामने होंगी, जो भारतीय समयानुसार 20 जुलाई की देर रात 12:30 बजे शुरू होगा. लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेगी, वहीं स्पेन की टीम पिछले 16 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहेगी.

फाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी, लुटारो मार्टिनेज, मिकेल ओयारजबाल के अलावा लामीन यमाल पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी. लामीन यमाल वही खिलाड़ी हैं, जिन्हें बार्सिलोना क्लब के लिए एक फोटोशूट के दौरान मेसी ने अपनी गोद में उठाया था. आज वही छोटा सा बच्चा मेसी के सामने सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा है.

60 साल बाद भिड़ेंगे अर्जेंटीना और स्पेन

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहली बार है जब अर्जेंटीना और स्पेन फाइनल में भिड़ेंगे. यह चौंकाने वाला तथ्य है कि पिछले 60 साल से ये दोनों टीम वर्ल्ड कप में आमने-सामने नहीं आई हैं. वर्ल्ड कप में उनकी आखिरी भिड़ंत 1966 विश्व कप के ग्रुप स्टेज में हुई थी, जहां अर्जेंटीना 2-1 से विजयी रहा था.

हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

अर्जेंटीना और स्पेन की फीफा वर्ल्ड कप में एकमात्र भिड़ंत साल 1966 में आई थी, उस समय अर्जेंटीना 2-1 से जीता था. कुल रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों की 14 बार भिड़ंत हुई है, जिनमें अर्जेंटीना और स्पेन ने 6-6 मुकाबले जीते हैं, जबकि उनके दो मुकाबले ड्रॉ पर छूटे.

अर्जेंटीना के पास इतिहास रचने का मौका

वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में केवल दो ऐसी टीम रही हैं, जिन्होंने लगातार 2 बार ट्रॉफी जीती है. पहली बार ऐसा करने वाली टीम इटली थी, जिसने 1934 और 1938 में ऐसा किया था. वहीं ब्राजील ने 1958 और 1962 संस्करण का खिताब अपने नाम किया था. स्पेन को हराकर अर्जेंटीना ऐसी केवल तीसरी टीम बन सकती है. आपको याद दिला दें कि 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया था.

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क्या मेसी जीत पाएंगे गोल्डन बूट?

लियोनेल मेसी के पास गोल्डन बूट जीतने का भी मौका होगा, जिन्होंने अब तक वर्ल्ड कप में कुल 8 गोल दागे हैं. मगर गोल्डन बूट जीतने के लिए उन्हें फाइनल में कम से कम 3 गोल करने होंगे. किलियन एम्बापे ने अपना वर्ल्ड कप सफर 10 गोल के साथ संपन्न किया और उनसे आगे जाने के लिए मेसी को फाइनल में 3 गोल करने होंगे.

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