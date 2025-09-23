हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अक्षय कुमार संग पर्दे पर फरमा चुकी हैं इश्क

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अक्षय कुमार संग पर्दे पर फरमा चुकी हैं इश्क

Nupur Sanon 10 Pics: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' और 'फिलहाल 2' में काम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 08:58 PM (IST)
Nupur Sanon 10 Pics: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' और 'फिलहाल 2' में काम किया है.

नूपुर सेनन बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन हैं, जो धीरे-धीरे अपनी खूबसूरती और टैलेंट से पहचान बना रही हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक वीडियोज 'फिलहाल' और 'फिलहाल 2' में काम करके खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. नूपुर न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी सिंगिंग और फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं.

1/10
इस तस्वीर में नुपूर सेनन ने एक सिल्वर सूट पहना है, जिसके जैकेट के अंदर उन्होंने कोई टॉप या शर्ट नहीं पहनी है, बल्कि एक शिमरी ब्रालेट पहनी है. इस लुक को उन्होंने मल्टीपल चेन के साथ पूरा किया है.
इस तस्वीर में नुपूर सेनन ने एक सिल्वर सूट पहना है, जिसके जैकेट के अंदर उन्होंने कोई टॉप या शर्ट नहीं पहनी है, बल्कि एक शिमरी ब्रालेट पहनी है. इस लुक को उन्होंने मल्टीपल चेन के साथ पूरा किया है.
2/10
इस लुक में नुपूर ने एक ब्लैक इंडो-वेस्टर्न लुक कैरी किया है. उन्होंने एक ब्लैक साड़ी पहनी है, जिसे रफल-डिटेलिंग वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है. इस लुक की सबसे खास बात एक लॉन्ग, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक जैकेट है, जिसे उन्होंने साड़ी के ऊपर पहना है. ये जैकेट पूरे आउटफिट में एक मॉडर्न टच जोड़ रही है.
इस लुक में नुपूर ने एक ब्लैक इंडो-वेस्टर्न लुक कैरी किया है. उन्होंने एक ब्लैक साड़ी पहनी है, जिसे रफल-डिटेलिंग वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है. इस लुक की सबसे खास बात एक लॉन्ग, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक जैकेट है, जिसे उन्होंने साड़ी के ऊपर पहना है. ये जैकेट पूरे आउटफिट में एक मॉडर्न टच जोड़ रही है.
3/10
नुपूर ने एक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न साड़ी पहनी है. ये साड़ी ग्रे-गोल्ड रंग की है और वेल्वेट कपड़े से बनी हुई है. उन्होंने इस साड़ी को एक कॉर्सेट-स्टाइल ब्लाउज के साथ पहना है. साड़ी का पल्लू बहुत लंबा है और उसे एक तरफ से ड्रेप किया गया है.
नुपूर ने एक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न साड़ी पहनी है. ये साड़ी ग्रे-गोल्ड रंग की है और वेल्वेट कपड़े से बनी हुई है. उन्होंने इस साड़ी को एक कॉर्सेट-स्टाइल ब्लाउज के साथ पहना है. साड़ी का पल्लू बहुत लंबा है और उसे एक तरफ से ड्रेप किया गया है.
4/10
नुपूर यहां एक बहुत ही खूबसूरत पर्पल रंग का लहंगा पहने दिख रही हैं. ये लहंगा ब्रोकेड फैब्रिक का बना है और इस पर सिल्वर रंग की बारीक कढ़ाई की गई है. उन्होंने इसके साथ ऑरगेंजा का एक दुपट्टा लिया है, जिस पर सिल्वर बॉर्डर लगा हुआ है. नूपुर ने बालों का जूड़ा बनाया है और उसे सफेद फूलों से सजाया है.
नुपूर यहां एक बहुत ही खूबसूरत पर्पल रंग का लहंगा पहने दिख रही हैं. ये लहंगा ब्रोकेड फैब्रिक का बना है और इस पर सिल्वर रंग की बारीक कढ़ाई की गई है. उन्होंने इसके साथ ऑरगेंजा का एक दुपट्टा लिया है, जिस पर सिल्वर बॉर्डर लगा हुआ है. नूपुर ने बालों का जूड़ा बनाया है और उसे सफेद फूलों से सजाया है.
5/10
इस तस्वीर में नुपूर ने एक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लहंगा पहना हुआ है. उनका ब्लाउज डार्क लाल रंग का है, जिसमें डीप-नेक का डिज़ाइन है. उनके लहंगे का पैटर्न काफी यूनिक है, जिसमें ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन रंगों का चेकरबोर्ड प्रिंट है. उन्होंने अपने इस आउटफिट को एक पतले, लाल रंग के दुपट्टे के साथ पूरा किया है.
इस तस्वीर में नुपूर ने एक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लहंगा पहना हुआ है. उनका ब्लाउज डार्क लाल रंग का है, जिसमें डीप-नेक का डिज़ाइन है. उनके लहंगे का पैटर्न काफी यूनिक है, जिसमें ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन रंगों का चेकरबोर्ड प्रिंट है. उन्होंने अपने इस आउटफिट को एक पतले, लाल रंग के दुपट्टे के साथ पूरा किया है.
6/10
नुपूर ने इस लुक मे एक बटन-डाउन ग्रे रंग की शर्ट ड्रेस पहनी हुई है. उन्होंने कमर पर एक ब्लू और व्हाइट रंग की टैसल बेल्ट बांधी है, जिसमें लटकन लगी हुई हैं. ड्रेस की स्लीव्स पर भी मैचिंग टैसल हैं. उनके बाल खुले हुए हैं और वह पोज़ दे रही हैं, जिससे यह पूरा लुक बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश लग रहा है.
नुपूर ने इस लुक मे एक बटन-डाउन ग्रे रंग की शर्ट ड्रेस पहनी हुई है. उन्होंने कमर पर एक ब्लू और व्हाइट रंग की टैसल बेल्ट बांधी है, जिसमें लटकन लगी हुई हैं. ड्रेस की स्लीव्स पर भी मैचिंग टैसल हैं. उनके बाल खुले हुए हैं और वह पोज़ दे रही हैं, जिससे यह पूरा लुक बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश लग रहा है.
7/10
डार्क हरे रंग का वेलवेट सूट पहने एक्ट्रेस प्यारी दिख रही हैं. इसे उन्होंने हल्के हरे दुपट्टे और पैंट के साथ मैच किया है. गले में भारी नेकपीस और बड़े झुमके उनके लुक को रॉयल टच दे रहे हैं. फुटवियर में उन्होंने एथनिक जूतियां पहनी हैं और हेयरस्टाइल सिंपल पोनी में रखा है.
डार्क हरे रंग का वेलवेट सूट पहने एक्ट्रेस प्यारी दिख रही हैं. इसे उन्होंने हल्के हरे दुपट्टे और पैंट के साथ मैच किया है. गले में भारी नेकपीस और बड़े झुमके उनके लुक को रॉयल टच दे रहे हैं. फुटवियर में उन्होंने एथनिक जूतियां पहनी हैं और हेयरस्टाइल सिंपल पोनी में रखा है.
8/10
इस तस्वीर में नुपूर ने एक बहुत ही खूबसूरत सफेद शरारा सूट पहने हुए हैं. उनके सूट पर सिल्वर रंग की कढ़ाई की गई है, जो इसे एक क्लासी और एलीगेंट लुक दे रही है. उन्होंने अपने सूट के साथ एक हल्का दुपट्टा लिया हुआ है. नूपुर ने अपने बालों को खुला रखा है और उनका मेकअप भी बहुत ही हल्का और नेचुरल है, जिससे उनका पूरा लुक काफी सिंपल और सोबर लग रहा है.
इस तस्वीर में नुपूर ने एक बहुत ही खूबसूरत सफेद शरारा सूट पहने हुए हैं. उनके सूट पर सिल्वर रंग की कढ़ाई की गई है, जो इसे एक क्लासी और एलीगेंट लुक दे रही है. उन्होंने अपने सूट के साथ एक हल्का दुपट्टा लिया हुआ है. नूपुर ने अपने बालों को खुला रखा है और उनका मेकअप भी बहुत ही हल्का और नेचुरल है, जिससे उनका पूरा लुक काफी सिंपल और सोबर लग रहा है.
9/10
इस लुक मे नुपुर काफी कूल और ट्रैवल वाइब्स दे रही है. उन्होंने सफेद और लाल प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस पहनी है, जिसे कमर पर बेल्ट से स्टाइल किया है. साथ ही सनग्लासेस और खुले बाल उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रहे हैं. पूरा अंदाज़ चिल और वेकेशन मूड सेट कर रहा है.
इस लुक मे नुपुर काफी कूल और ट्रैवल वाइब्स दे रही है. उन्होंने सफेद और लाल प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस पहनी है, जिसे कमर पर बेल्ट से स्टाइल किया है. साथ ही सनग्लासेस और खुले बाल उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रहे हैं. पूरा अंदाज़ चिल और वेकेशन मूड सेट कर रहा है.
10/10
नुपुर का ये लुक काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है. उन्होंने स्नेक प्रिंट वाली ग्रीन शर्ट ड्रेस पहनी है, जिसे डीप नेक स्टाइल में कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने मिनी ग्रीन बैग लिया है और हल्के वेव्स वाले ओपन हेयर रखे हैं. पूरे लुक को मिनिमल मेकअप और ईयररिंग्स के साथ सिंपल लेकिन ग्लैमरस बनाया है.
नुपुर का ये लुक काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है. उन्होंने स्नेक प्रिंट वाली ग्रीन शर्ट ड्रेस पहनी है, जिसे डीप नेक स्टाइल में कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने मिनी ग्रीन बैग लिया है और हल्के वेव्स वाले ओपन हेयर रखे हैं. पूरे लुक को मिनिमल मेकअप और ईयररिंग्स के साथ सिंपल लेकिन ग्लैमरस बनाया है.
Published at : 23 Sep 2025 08:58 PM (IST)
Embed widget