इस तस्वीर में नुपूर ने एक बहुत ही खूबसूरत सफेद शरारा सूट पहने हुए हैं. उनके सूट पर सिल्वर रंग की कढ़ाई की गई है, जो इसे एक क्लासी और एलीगेंट लुक दे रही है. उन्होंने अपने सूट के साथ एक हल्का दुपट्टा लिया हुआ है. नूपुर ने अपने बालों को खुला रखा है और उनका मेकअप भी बहुत ही हल्का और नेचुरल है, जिससे उनका पूरा लुक काफी सिंपल और सोबर लग रहा है.