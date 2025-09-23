एक्सप्लोरर
कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अक्षय कुमार संग पर्दे पर फरमा चुकी हैं इश्क
Nupur Sanon 10 Pics: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' और 'फिलहाल 2' में काम किया है.
नूपुर सेनन बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन हैं, जो धीरे-धीरे अपनी खूबसूरती और टैलेंट से पहचान बना रही हैं. उन्होंने अक्षय कुमार के साथ म्यूजिक वीडियोज 'फिलहाल' और 'फिलहाल 2' में काम करके खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. नूपुर न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी सिंगिंग और फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 08:58 PM (IST)
Tags :Akshay Kumar Kriti Sanon Nupur Sanon
