हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कॉकटेल 2' की शूटिंग की 10 तस्वीरें वायरल, एक में तो कृति सेनन की मसल्स वाली बैक भी दिखी

'कॉकटेल 2' की शूटिंग की 10 तस्वीरें वायरल, एक में तो कृति सेनन की मसल्स वाली बैक भी दिखी

Cocktail 2 Shooting Wrapped : कृति सेनन की अगली बड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्म की इटली शेड्यूल की शूटिंग का रैप अप हो चुका है. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी शेयर की . आप भी देखें तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 05:35 PM (IST)
Cocktail 2 Shooting Wrapped : कृति सेनन की अगली बड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्म की इटली शेड्यूल की शूटिंग का रैप अप हो चुका है. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी शेयर की . आप भी देखें तस्वीरें.

कृति सेनन पिछले दिनों अपनी अगली रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 की शूटिंग में बिजी थी. लेकिन आज हसीना ने फोटोज शेयर करते हुए की अब फिल्म के इटली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है. आप भी देखिए रैप अप पार्टी की तस्वीरें.

1/10
कृति सेनन की मल्टी स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 की इटली शेड्यूल की शूटिंग का आज रैप अप हो गया है. लंबे समय से इटली के सिसिली में फिल्म की पूरी टीम ने शूटिंग के दौरान काफी एंजॉय किया.
कृति सेनन की मल्टी स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 की इटली शेड्यूल की शूटिंग का आज रैप अप हो गया है. लंबे समय से इटली के सिसिली में फिल्म की पूरी टीम ने शूटिंग के दौरान काफी एंजॉय किया.
2/10
आज एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी फैंस संग शेयर की है. पोस्ट में एक्ट्रेस ने कई पिक्चर्स शेयर की हैं जिसमें देखा गया कि टीम ने केक काटते हुए रैप अप पार्टी सेलिब्रेट किया है.
आज एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी फैंस संग शेयर की है. पोस्ट में एक्ट्रेस ने कई पिक्चर्स शेयर की हैं जिसमें देखा गया कि टीम ने केक काटते हुए रैप अप पार्टी सेलिब्रेट किया है.
3/10
इसके बाद हसीना ने कॉकटेल 2 के डायरेक्टर होमी अदजानिया के साथ भी अपनी तस्वीर फैंस के सामने पेश की हैं. अभिनेत्री के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किया जा रहा है और फैंस भी फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
इसके बाद हसीना ने कॉकटेल 2 के डायरेक्टर होमी अदजानिया के साथ भी अपनी तस्वीर फैंस के सामने पेश की हैं. अभिनेत्री के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किया जा रहा है और फैंस भी फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
4/10
शूटिंग के दिनों में कृति सेनन ने कई तस्वीरें शेयर की थीं जहां वो सिसिली में फुल वेकेशन मोड में नजर आईं. ग्रीन टॉप और वाइट शॉर्ट्स में उन्हें इन वायरल तस्वीरों में सिसिली की गलियों में स्कूटर चलाते हुए भी देखा गया.
शूटिंग के दिनों में कृति सेनन ने कई तस्वीरें शेयर की थीं जहां वो सिसिली में फुल वेकेशन मोड में नजर आईं. ग्रीन टॉप और वाइट शॉर्ट्स में उन्हें इन वायरल तस्वीरों में सिसिली की गलियों में स्कूटर चलाते हुए भी देखा गया.
5/10
इतना ही नहीं उन्होंने जिम में खूब पसीना भी बहाया. सिसिली में शूटिंग और मस्ती करते हुए भी कृति सेनन अपना वर्कआउट रुटीन नहीं भूलीं. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि अभिनेत्री ने अपनी टोंड बैक और मसल्स फ्लॉन्ट किए हैं.
इतना ही नहीं उन्होंने जिम में खूब पसीना भी बहाया. सिसिली में शूटिंग और मस्ती करते हुए भी कृति सेनन अपना वर्कआउट रुटीन नहीं भूलीं. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि अभिनेत्री ने अपनी टोंड बैक और मसल्स फ्लॉन्ट किए हैं.
6/10
वर्कआउट के साथ-साथ एक्ट्रेस ने अपना स्किनकेयर रुटीन भी बखूबी फॉलो किया. कृति सेनन ने शेयर किए गए फोटोज में अपने स्किनकेयर ब्रांड 'हाइफेन' को भी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. अपने ब्रांड का लिप बाम लगाते हुए उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं.
वर्कआउट के साथ-साथ एक्ट्रेस ने अपना स्किनकेयर रुटीन भी बखूबी फॉलो किया. कृति सेनन ने शेयर किए गए फोटोज में अपने स्किनकेयर ब्रांड 'हाइफेन' को भी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. अपने ब्रांड का लिप बाम लगाते हुए उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं.
7/10
इसके साथ ही 'कॉकटेल 2' फेम कृति सेनन ने अपने शूटिंग के दिनों की लोकेशन भी फैंस संग शेयर की है. अपने वायरल पोस्ट में एक्ट्रेस ने इटली के खूबसूरत लोकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इस सनसेट का व्यू वाकई बेहद खूबसूरत है.
इसके साथ ही 'कॉकटेल 2' फेम कृति सेनन ने अपने शूटिंग के दिनों की लोकेशन भी फैंस संग शेयर की है. अपने वायरल पोस्ट में एक्ट्रेस ने इटली के खूबसूरत लोकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इस सनसेट का व्यू वाकई बेहद खूबसूरत है.
8/10
शूटिंग करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी पूरी टीम के साथ काफी एंजॉय किया है. इसका अंदाजा हसीना के वायरल फोटोज को देखकर लग ही रहा है. खूबसूरत लोकेशन के साथ एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फैंस बहुत प्यार बरसा रहे हैं.
शूटिंग करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी पूरी टीम के साथ काफी एंजॉय किया है. इसका अंदाजा हसीना के वायरल फोटोज को देखकर लग ही रहा है. खूबसूरत लोकेशन के साथ एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फैंस बहुत प्यार बरसा रहे हैं.
9/10
फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में कृति सेनन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सभी कृति सेनन और उनकी फिल्म के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं. कभी सिसिली की गलियों में एंजॉय करते तो कभी वहां के ट्रेडीशनल फूड का मजा चखते हुए कृति ने इटली में बहुत एंजॉय किया है.
फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में कृति सेनन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सभी कृति सेनन और उनकी फिल्म के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं. कभी सिसिली की गलियों में एंजॉय करते तो कभी वहां के ट्रेडीशनल फूड का मजा चखते हुए कृति ने इटली में बहुत एंजॉय किया है.
10/10
बता दें, आज 'कॉकटेल 2' के इटली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है. इस फिल्म में कृति सेनन के साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदना में नजर आएंगे. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर काफी बज बन रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अगले साल के दूसरे भाग में रिलीज होगी.
बता दें, आज 'कॉकटेल 2' के इटली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है. इस फिल्म में कृति सेनन के साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदना में नजर आएंगे. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर काफी बज बन रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अगले साल के दूसरे भाग में रिलीज होगी.
Published at : 03 Oct 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Cocktail 2

Photo Gallery

View More
Embed widget