'कॉकटेल 2' की शूटिंग की 10 तस्वीरें वायरल, एक में तो कृति सेनन की मसल्स वाली बैक भी दिखी
Cocktail 2 Shooting Wrapped : कृति सेनन की अगली बड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्म की इटली शेड्यूल की शूटिंग का रैप अप हो चुका है. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी शेयर की . आप भी देखें तस्वीरें.
कृति सेनन पिछले दिनों अपनी अगली रोमांटिक ड्रामा कॉकटेल 2 की शूटिंग में बिजी थी. लेकिन आज हसीना ने फोटोज शेयर करते हुए की अब फिल्म के इटली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है. आप भी देखिए रैप अप पार्टी की तस्वीरें.
Published at : 03 Oct 2025 05:35 PM (IST)
