बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक

बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक

Kartik Aaryan Pray At Siddhivinayak Temple: कार्तिक आर्यन आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. बर्थडे पर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए कार्तिक आर्यन सिद्धिविनायक मंदिर गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Kartik Aaryan Pray At Siddhivinayak Temple: कार्तिक आर्यन आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. बर्थडे पर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए कार्तिक आर्यन सिद्धिविनायक मंदिर गए.

कार्तिक आर्यन के लिए आज का दिन बहुत खास है. वो आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. हर खास दिन पर कार्तिक बप्पा के दर्शन करने जरुर जाते हैं. उन्होंने अपने बर्थडे पर भी ऐसा ही किया है.

1/7
कार्तिक बर्थडे के मौके पर बप्पा के दर्शन करने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर गए. बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए कार्तिक अक्सर जाते रहते हैं.
कार्तिक बर्थडे के मौके पर बप्पा के दर्शन करने के लिए सिद्धिविनायक मंदिर गए. बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए कार्तिक अक्सर जाते रहते हैं.
2/7
बर्थडे का खास दिन था तो इसे कार्तिक कैसे मिस कर सकते थे. वो बहुत ही सिंपल लुक में पहुंचे.
बर्थडे का खास दिन था तो इसे कार्तिक कैसे मिस कर सकते थे. वो बहुत ही सिंपल लुक में पहुंचे.
3/7
कार्तिक व्हाइट शर्ट और सेम ट्राउजर में सिद्धिविनायक गए. वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने पैपराजी के लिए पोज भी किया.
कार्तिक व्हाइट शर्ट और सेम ट्राउजर में सिद्धिविनायक गए. वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने पैपराजी के लिए पोज भी किया.
4/7
कार्तिक ने फैंस के साथ भी फोटो क्लिक करवाईं. उन्होंने हाथ में बुकेट पकड़ा हुआ था और माथे पर टीका लगा रखा था.
कार्तिक ने फैंस के साथ भी फोटो क्लिक करवाईं. उन्होंने हाथ में बुकेट पकड़ा हुआ था और माथे पर टीका लगा रखा था.
5/7
मंदिर से बाहर आने के बाद कार्तिक ने हाथ जोड़कर पैपराजी के लिए पोज भी किया.
मंदिर से बाहर आने के बाद कार्तिक ने हाथ जोड़कर पैपराजी के लिए पोज भी किया.
6/7
फैंस सोशल मीडिया पर कार्तिक को बर्थडे की बधाई दे रहे हैं. कुछ फैंस कह रहे हैं कि कार्तिक अब शादी कर लो.
फैंस सोशल मीडिया पर कार्तिक को बर्थडे की बधाई दे रहे हैं. कुछ फैंस कह रहे हैं कि कार्तिक अब शादी कर लो.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो क्रिसमस पर कार्तिक और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी आने वाली है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो क्रिसमस पर कार्तिक और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी आने वाली है.
Published at : 22 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Tags :
Siddhivinayak Temple Kartik Aaryan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
चीन का कारनामा! ड्रैगन बना रहा दुनिया का पहला फ्लोटिंग आइलैंड, परमाणु हमलों का भी नहीं होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
'देश भर के मुसलमानों ने सम्मान किया', TMC विधायक के बयान पर बोले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- ' अब मैं प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोली- 'अब मै प्रेग्नेंट हूं चुप हो...'
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
वीडियोज

J&K News: नौगाम में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त
Breaking: नौगाम-हंदवाड़ा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का आतंक पर सबसे बड़ा वार, देखिए रिपोर्ट
Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
