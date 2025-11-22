एक्सप्लोरर
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
Kartik Aaryan Pray At Siddhivinayak Temple: कार्तिक आर्यन आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. बर्थडे पर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए कार्तिक आर्यन सिद्धिविनायक मंदिर गए.
कार्तिक आर्यन के लिए आज का दिन बहुत खास है. वो आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. हर खास दिन पर कार्तिक बप्पा के दर्शन करने जरुर जाते हैं. उन्होंने अपने बर्थडे पर भी ऐसा ही किया है.
Published at : 22 Nov 2025 12:48 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
