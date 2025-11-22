हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआपकी फिटनेस देख लोग रह जाएंगे हैरान, बस फॉलो करें बॉलीवुड के चंदू चैंपियन के ये सीक्रेट टिप्स

आपकी फिटनेस देख लोग रह जाएंगे हैरान, बस फॉलो करें बॉलीवुड के चंदू चैंपियन के ये सीक्रेट टिप्स

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 04:17 PM (IST)
कार्तिक आर्यन आज 35 साल के हो गए हैं. लेकिन उनका फिटनेस देख ऐसा लगता है कि वो अभी भी 25 के ही हैं. अगर आप भी अपनी बॉडी को शेप में रखना चाहते हैं तो कार्तिक आर्यन के ये वर्कआउट रुटीन और डाइट प्लान आपके बहुत काम आएगा

कार्तिक आर्यन आज यानी 22 नवंबर को अपना 35वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. अपनी फिल्मों के साथ साथ अभिनेता अपने फिटनेस से भी सबका ध्यान खींचते हैं. उनकी पर्सनैलिटी और चार्म का हर कोई दीवाना है.
अगर आप भी कार्तिक आर्यन का फिटनेस देख सोचते हैं कि आपको भी ऐसी ही बॉडी चाहिए तो ये फिटनेस टिप्स आपके बहुत काम आएंगे. आज हम आपको एक्टर के सभी फिटनेस सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे.
कार्तिक आर्यन के डाइट पर गौर करें तो अभिनेता प्योर वेजिटेरियन हैं. उन्हें दिन में 7-8 बार छोटे डाइट्स कंज्यूम करना पसंद है. एक्टर डाइट में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, विटामिंस और मिनेरल्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं. इतना ही नहीं उन्हें रसमलाई खाना भी बहुत पसंद है. इसलिए एक्टर अपने चीट डे पर इसे अपना कंफर्ट फूड बनाते हैं.
प्रोटीन रिच फूड खाकर वो अपने आप को एनर्जेटिक बनाकर रखते हैं. इसके साथ ही वो चाय, कॉफी के अलावा ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो चीट डे पर कार्तिक आर्यन को मुंबई की स्पेशल पाव भाजी भी खाना पसंद है इसके साथ ही वो फ्राइड राइस खाना भी पसंद करते हैं.
अब ये तो हुई कार्तिक आर्यन के डाइट प्लान की बात. अब बात करेंगे अभिनेता के वर्कआउट रुटीन की. बता दें, एक्टर को हार्डकोर वर्कआउट और कार्डियो के साथ कई और एक्टिविटीज करना भी पसंद है जो मसल बिल्डिंग में फायदेमंद होता है.
हफ्ते में दो से तीन बार एक्टर अपने मसल्स के लिए वेट ट्रेनिंग भी करते हैं. इसके साथ ही उन्हें किक बॉक्सिंग, डांसिंग, स्विमिंग और साइक्लिंग करना भी बहुत पसंद है. स्टेमिना और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए एक्टर फुटबॉल भी खेलते हैं. शूटिंग शेड्यूल के हिसाब से वो अपना पूरा वॉकआउट रुटीन प्लान करते हैं.
कार्तिक आर्यन के वर्कफ्रंट की बात करें तो 25 दिसंबर को उनकी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रिलीज होने वाली है. इसमें अनन्या पांडे उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. इसके अलावा अभिनेता के पास 'नागजिला' और श्रीलीला के साथ अनटाइटल्ड फिल्म का भी लाइनअप किया हुआ है.
Published at : 22 Nov 2025 04:17 PM (IST)
