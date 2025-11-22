आपकी फिटनेस देख लोग रह जाएंगे हैरान, बस फॉलो करें बॉलीवुड के चंदू चैंपियन के ये सीक्रेट टिप्स

कार्तिक आर्यन के डाइट पर गौर करें तो अभिनेता प्योर वेजिटेरियन हैं. उन्हें दिन में 7-8 बार छोटे डाइट्स कंज्यूम करना पसंद है. एक्टर डाइट में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, विटामिंस और मिनेरल्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं. इतना ही नहीं उन्हें रसमलाई खाना भी बहुत पसंद है. इसलिए एक्टर अपने चीट डे पर इसे अपना कंफर्ट फूड बनाते हैं.