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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचैत्र नवरात्रि के पहले दिन पहनें पीला रंग, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर की साड़ियों से लें इंस्पिरेशन

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पहनें पीला रंग, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर की साड़ियों से लें इंस्पिरेशन

Navratri First Day Look: नवरात्रि के पहले दिन पीला रंग पहनना शुभ होता है. ऐसे में हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के कुछ बेहतरीन साड़ी लुक्स लेकर आए हैं, जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Mar 2026 11:04 PM (IST)
Navratri First Day Look: नवरात्रि के पहले दिन पीला रंग पहनना शुभ होता है. ऐसे में हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के कुछ बेहतरीन साड़ी लुक्स लेकर आए हैं, जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकती है.

चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, जिसमें 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. इस दौरान हर दिन अलग रंग के कपड़े पहनने की परंपरा भी होती है, जिसे शुभ माना जाता है. नवरात्रि के पहले दिन पाली रंग पहनना शुभ होता है. अगर आप पीले कलर का लुक ट्राई करना चाहती है तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती है.

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नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा के दौरान शिल्पा शेट्टी के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने फ्लोरल प्रिटेंड साड़ी पहनी है. उनका ये लुक काफी ग्रेसफुल लग रहा है.
नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा के दौरान शिल्पा शेट्टी के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने फ्लोरल प्रिटेंड साड़ी पहनी है. उनका ये लुक काफी ग्रेसफुल लग रहा है.
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माधुरी दीक्षित की ये पीले रंग की साड़ी काफी खूबसूरत है. एक्ट्रेस ने इसे फ्री पल्लू में कैरी किया है. उनका ये लुक नवरात्रि की पूजा के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा.
माधुरी दीक्षित की ये पीले रंग की साड़ी काफी खूबसूरत है. एक्ट्रेस ने इसे फ्री पल्लू में कैरी किया है. उनका ये लुक नवरात्रि की पूजा के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा.
Published at : 18 Mar 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Janhvi Kapoor Alia Bhatt Navratri 2026

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