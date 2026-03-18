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चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पहनें पीला रंग, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर की साड़ियों से लें इंस्पिरेशन
Navratri First Day Look: नवरात्रि के पहले दिन पीला रंग पहनना शुभ होता है. ऐसे में हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के कुछ बेहतरीन साड़ी लुक्स लेकर आए हैं, जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकती है.
चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, जिसमें 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. इस दौरान हर दिन अलग रंग के कपड़े पहनने की परंपरा भी होती है, जिसे शुभ माना जाता है. नवरात्रि के पहले दिन पाली रंग पहनना शुभ होता है. अगर आप पीले कलर का लुक ट्राई करना चाहती है तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती है.
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Published at : 18 Mar 2026 11:04 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion