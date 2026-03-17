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अली फजल ने प्यारे अंदाज में किया ऋचा चड्ढा को एनिवर्सरी विश, फोटोज हो रहीं वायरल
Ali Fazal Richa Chadha Anniversary: अली फजल और ऋचा चड्ढा ने मार्च 2020 में रजिस्टर्ड मैरिज की थी. जिसको आज छह साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर अली ने प्यारी फोटोज शेयर की हैं.
बॉलीवुड के क्वर्की कपल अली फजल और ऋचा चड्ढा ने 17 मार्च 2020 को रजिस्टर्ड मैरिज कर ली थी. हालांकि इसके बार में दोनों ने 2022 में बताया जब इन्होंने परिवार के साथ मिलकर शादी के फंक्शंस और रिसेप्शन पार्टी की. अली और ऋचा की शादी को आज पूचे छह साल हो चुके हैं. इस खास मौके पर अली ने अपनी पत्नी को प्यारी फोटो शेयर कर विश किया है. आइये दिखाते हैं ये प्यारी फोटोज.
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Published at : 17 Mar 2026 11:13 PM (IST)
Tags :Richa Chadha Ali Fazal
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