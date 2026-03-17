अली फजल ने प्यारे अंदाज में किया ऋचा चड्ढा को एनिवर्सरी विश, फोटोज हो रहीं वायरल

बॉलीवुड एक्टर अली फजल ने अपनी छठवीं वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर पत्नी ऋचा चड्ढा को कुछ प्यारी फोटोज के साथ विश किया है. अली का कहना है कि ये फोटोज उनकी फेवरेट फोटोज में से एक हैं और इन्हें शेयर करने का इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है.