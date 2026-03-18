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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड900 करोड़ की मालकिन ऐश्वर्या राय का रॉयल अंदाज, इनकी खूबसूरती के आगे सब फीका

900 करोड़ की मालकिन ऐश्वर्या राय का रॉयल अंदाज, इनकी खूबसूरती के आगे सब फीका

ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी एक्टिंग और फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं.ऐश्वर्या हुस्न की मलिका हैं और अपने रॉयल अंदाज से वो फैंस के दिलों पर राज करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Mar 2026 02:57 PM (IST)
ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी एक्टिंग और फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं.ऐश्वर्या हुस्न की मलिका हैं और अपने रॉयल अंदाज से वो फैंस के दिलों पर राज करती हैं.

ऐश्वर्या राय जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही अमीर भी हैं.बेशक ऐश्वर्या काई सालों से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. लेकिन,रईसी के मामले में उनके आगे तो बड़ी-बड़ी हसीनाएं फेल हैं.

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ऐश्वर्या राय की गिनती बॉलीवुड इंडस्ट्री की दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस में होती है. इतना ही नहीं एक्ट्रेस अपने पति अभिषेक बच्चन से तीन गुना ज्यादा अमीर हैं.
ऐश्वर्या राय की गिनती बॉलीवुड इंडस्ट्री की दूसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस में होती है. इतना ही नहीं एक्ट्रेस अपने पति अभिषेक बच्चन से तीन गुना ज्यादा अमीर हैं.
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मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या राय ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया.
मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या राय ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया.
Published at : 18 Mar 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Abhishek Bachchan Aishwarya Rai

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