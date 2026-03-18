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900 करोड़ की मालकिन ऐश्वर्या राय का रॉयल अंदाज, इनकी खूबसूरती के आगे सब फीका
ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी एक्टिंग और फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं.ऐश्वर्या हुस्न की मलिका हैं और अपने रॉयल अंदाज से वो फैंस के दिलों पर राज करती हैं.
ऐश्वर्या राय जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही अमीर भी हैं.बेशक ऐश्वर्या काई सालों से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. लेकिन,रईसी के मामले में उनके आगे तो बड़ी-बड़ी हसीनाएं फेल हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 02:57 PM (IST)
Tags :Abhishek Bachchan Aishwarya Rai
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