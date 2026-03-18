शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान की डेब्यू फिल्म थिएटर में नहीं रिलीज हुई थी.उन्होंने जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था.