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थिएटर से नहीं इन स्टार किड्स ने की ओटीटी से करियर की शुरुआत, जानें लिस्ट में किसका-किसका नाम शामिल
बॉलीवुड में जब भी कोई स्टार किड डेब्यू करता है तो उसे ग्रैंड तरीके से बड़े पर्दे पर लॉन्च किया जाता है. लेकिन, कुछ स्टार किड्स ऐसे हैं, जिन्होंने ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से डेब्यू किया है.
सुहाना खान से लेकर खुशी कपूर तक ये वो स्टार किड्स हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे के जरिए अपने करियर की शुरुआत नहीं की. बल्कि, इनकी डेब्यू फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया.
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Published at : 18 Mar 2026 01:14 PM (IST)
Tags :Aryan Khan Suhana Khan KHUSHI KAPOOR
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