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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर 2' में कैसे हुई थी सारा अर्जुन की कास्टिंग, 1300 लड़कियों का हुआ था ऑडिशन, जानें किस्सा

'धुरंधर 2' में कैसे हुई थी सारा अर्जुन की कास्टिंग, 1300 लड़कियों का हुआ था ऑडिशन, जानें किस्सा

Sara Arjun: फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट को लेकर भी फैंस के बीक जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म में 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को कैसे कास्ट किया गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Mar 2026 12:18 PM (IST)
Sara Arjun: फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट को लेकर भी फैंस के बीक जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म में 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को कैसे कास्ट किया गया था.

पिछले साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफतला के बाद अब इसका सीक्वल आ रहा है, जिसमें एक बार फिर दमदार कास्ट देखने को मिलेगी. फिल्म ने एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने कमाल कर दिया था. आइए जानते है को उन्हें फिल्म के लिए कैसे कास्ट किया था.

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'धुरंधर 2' मार्च की मच अवेटेड फिल्म में से एक हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली है.
'धुरंधर 2' मार्च की मच अवेटेड फिल्म में से एक हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली है.
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दर्शक एक बार फिर फिल्म की दमकर कास्ट को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहें हैं. आपको बता दे कि फिल्म में यालिना के किरदार के लिए मेकर्स को कास्टिंग में काफी मेहनत करती पड़ी थी.
दर्शक एक बार फिर फिल्म की दमकर कास्ट को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहें हैं. आपको बता दे कि फिल्म में यालिना के किरदार के लिए मेकर्स को कास्टिंग में काफी मेहनत करती पड़ी थी.
Published at : 18 Mar 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar Sara Arjun Dhurandhar The Revenge

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