'धुरंधर 2' में कैसे हुई थी सारा अर्जुन की कास्टिंग, 1300 लड़कियों का हुआ था ऑडिशन, जानें किस्सा

'धुरंधर 2' मार्च की मच अवेटेड फिल्म में से एक हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली है.