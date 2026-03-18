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'धुरंधर 2' में कैसे हुई थी सारा अर्जुन की कास्टिंग, 1300 लड़कियों का हुआ था ऑडिशन, जानें किस्सा
Sara Arjun: फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट को लेकर भी फैंस के बीक जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म में 20 साल की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को कैसे कास्ट किया गया था.
पिछले साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर की जबरदस्त सफतला के बाद अब इसका सीक्वल आ रहा है, जिसमें एक बार फिर दमदार कास्ट देखने को मिलेगी. फिल्म ने एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने कमाल कर दिया था. आइए जानते है को उन्हें फिल्म के लिए कैसे कास्ट किया था.
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Published at : 18 Mar 2026 12:18 PM (IST)
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