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इस हफ्ते होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, 'धुरंधर 2' से 'चिरैया' तक ये फिल्में और सीरीज होंगे रिलीज
This Week Theater-Ott Release: ये हफ्ता थिएटर और ओटीटी लवर्स के लिए बेहद खास है. इस वीक काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है. आइए जानते है, इस हफ्ते कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली है.
मार्च 2026 फिल्म लवर्स के लिए अब तक काफी शानदार रहा है और इस हफ्ते भी एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है. हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है. धुरंधर 2 इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, वहीं कई नई फिल्में और वेब शोज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दस्तक देने वाले हैं. ऐसे में इस हफ्ते आपकी वॉचलिस्ट और भी दिलचस्प होने वाली है.
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Published at : 18 Mar 2026 12:16 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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