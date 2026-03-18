जाह्नवी कपूर लाल रंग की पैठणी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी पर बने रंग-बिरंगे डिजाइन इसे खास बना रहे हैं. उन्होंने मॉडर्न ब्लाउज़ और हल्के मेकअप के साथ अपना लुक पूरा किया है, जो यंग और स्टाइलिश लगता है.