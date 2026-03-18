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Gudi Padwa 2026: इस गुड़ी पड़वा पर पहनी है पैठणी साड़ी? इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से ले इंस्पिरेशन
Gudi Padwa 2026: अगर आप इस गुडी पड़वा के खास मौके पर पैठणी साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो हम बॉलीवुड एक्ट्रेस के कुछ बेहतरीन लुक लेकर आए हैं. जो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकते है.
गुड़ी पड़वा नए साल की शुरुआत का त्योहार है, जो खुशियां और तरक्की लेकर आता है. इस दिन ट्रैडिशनल कपड़े पहनने का खास महत्व होता है. अगर आप इस बार कुछ अलग और खास ट्राई करना चाहती हैं, तो पैठणी साड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन है. आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक से आइडिया लेकर अपना फेस्टिव स्टाइल और भी खूबसूरत बना सकती हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 01:46 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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