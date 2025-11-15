हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कहां से पढ़ाई कर रही है करिश्मा कपूर की बेटी, जानिए उनकी एजुकेशन के बारे में

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Karisma Kapoor Daughter Education:

करिश्मा कपूर की बेटी अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. ऐसे में लोग उनके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, इसी बीच आइए जानते हुआ कि आखिर वो इस टाइम किस फील्ड से और कहां से अपनी पढ़ाई कर रही हैं.

1/7
करिश्मा कपूर की बेटी समायरा का जन्म 11 मार्च 2005 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था.
करिश्मा कपूर की बेटी समायरा का जन्म 11 मार्च 2005 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था.
2/7
करिश्मा की बेटी समायरा 20 साल की पूरी हो चुकी हैं.
करिश्मा की बेटी समायरा 20 साल की पूरी हो चुकी हैं.
3/7
उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे, मुंबई से अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की है.
उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे, मुंबई से अपनी स्कूली एजुकेशन पूरी की है.
4/7
इसके अलावा समायरा फिलहाल अमेरिका के मैसाचुसेट्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं.
इसके अलावा समायरा फिलहाल अमेरिका के मैसाचुसेट्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं.
5/7
वह 2027 में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगी.
वह 2027 में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगी.
6/7
बता दें, समायरा को लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है.
बता दें, समायरा को लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है.
7/7
समायरा का इंस्टाग्राम पर प्राइवेट अकाउंट है. लेकिन उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
समायरा का इंस्टाग्राम पर प्राइवेट अकाउंट है. लेकिन उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
Published at : 15 Nov 2025 03:15 PM (IST)
