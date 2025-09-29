हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth 2025: करीना से सोनम तक, बॉलीवुड की ये हसीनाएं नहीं रखतीं करवाचौथ व्रत, हैरान कर देगी वजह

Karwa Chauth 2025: मैरीड वुमन के लिए करवाचौथ का व्रत बेहद खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को चांद को देकर अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 05:39 PM (IST)
करवाचौथ का व्रत हिंदू ट्रेडिशन में बेहद खास महत्व रखता है. यह त्योहार खासतौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए होता है. इस दिन चांद निकलने के बाद ही व्रत खोला जाता है. न सिर्फ आम महिलाएं, बल्कि इंडस्ट्री की कई हसीनाएं भी इस व्रत को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाती हैं.

करवाचौथ का व्रत हिंदू ट्रेडिशन में बेहद खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं पूरे दिन भूखे-प्यासे रहकर अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. बॉलीवुड की कई शादीशुदा एक्ट्रेस भी इस ट्रेडिशन को निभाती हैं. हालांकि, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो ये व्रत नहीं रखतीं.
सोनम कपूर का नाम भी उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है जो करवाचौथ का व्रत नहीं रखतीं. हालांकि, वे इस मौके को दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करती हैं और त्योहार की खुशी का हिस्सा बनती नजर आती हैं.
अक्षय कुमार की पत्नी और राइटर-एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना भी करवाचौथ का व्रत नहीं रखतीं. ट्विंकल का मानना है कि पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं है. वह इस ट्रेडिशन को निभाने की बजाय अपनी सोच और लाइफस्टाइल के हिसाब से जीना पसंद करती हैं.
बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर भी करवाचौथ व्रत में विश्वास नहीं करतीं. सैफ अली खान से शादी के बाद भी उन्होंने कभी यह व्रत नहीं रखा. करीना का कहना है कि रिश्ते की मजबूती के लिए भूखे-प्यासे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपसी प्यार और सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण है.
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं. रणवीर सिंह से शादी के बाद भी उन्होंने कभी इस परंपरा को नहीं निभाया. दीपिका का मानना है कि सच्चे रिश्ते की नींव प्यार, भरोसे और समझदारी पर टिकती है, न कि भूखे-प्यासे रहने पर. उनका कहना है कि जब दो लोग एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उनके रिश्ते की मजबूती के लिए व्रत रखना जरूरी नहीं होता. इसी सोच के चलते दीपिका करवाचौथ का व्रत रखने की बजाय अपने रिश्ते को आपसी सम्मान और प्यार से आगे बढ़ाना पसंद करती हैं.
नसीरुद्दीन शाह की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह भी इस व्रत को नहीं करतीं. उनका मानना है कि पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास करना जरूरी नहीं होता. रत्ना पाठक का विश्वास है कि रिश्ते की मजबूती के लिए विश्वास, देखभाल और समझदारी ही काफी है.
बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं. उन्होंने कई बार इंटरव्यू में बताया है कि वे इस व्रत पर विश्वास नहीं करतीं. हेमा मालिनी का मानना है कि पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ व्रत रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दुआ और पॉजिटिव सोच भी उतनी ही अहम होती है. इसलिए वे करवाचौथ जैसे रीति-रिवाजों को निभाने की बजाय अपने तरीके से जीवन और रिश्तों को रखना पसंद करती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 05:39 PM (IST)
