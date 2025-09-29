बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी करवाचौथ का व्रत नहीं रखती हैं. रणवीर सिंह से शादी के बाद भी उन्होंने कभी इस परंपरा को नहीं निभाया. दीपिका का मानना है कि सच्चे रिश्ते की नींव प्यार, भरोसे और समझदारी पर टिकती है, न कि भूखे-प्यासे रहने पर. उनका कहना है कि जब दो लोग एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उनके रिश्ते की मजबूती के लिए व्रत रखना जरूरी नहीं होता. इसी सोच के चलते दीपिका करवाचौथ का व्रत रखने की बजाय अपने रिश्ते को आपसी सम्मान और प्यार से आगे बढ़ाना पसंद करती हैं.