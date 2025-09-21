हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती

ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती

Kareena Kpoor 10 Pictures: बॉलीवुड की क्वीन करीना कपूर 45 साल की उम्र में भी बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत दिखती हैं. करीना ने अपने फैशन सेंस से लोगों को काफी इंप्रेस किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 12:30 PM (IST)
Kareena Kpoor 10 Pictures: बॉलीवुड की क्वीन करीना कपूर 45 साल की उम्र में भी बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत दिखती हैं. करीना ने अपने फैशन सेंस से लोगों को काफी इंप्रेस किया है.

बॉलीवुड की ‘बेबो’ यानी करीना कपूर का नाम आते ही ग्लैमर, स्टाइल और ब्यूटी का ख्याल सबसे पहले आता है. करीना कपूर ने हमेशा अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस से लोगों को इंप्रेस किया है. चाहे पर्दे पर उनका अंदाज़ हो या ऑफ-स्क्रीन लुक, करीना हर बार दिल जीत लेती हैं. आइए देखते हैं करीना कपूर की 10 तस्वीरें.

1/10
करीना कपूर ने एक्टिंग के साथ अपनी ब्यूटी और ग्लैमरस लुक्स से सबका दिल जीता है.
करीना कपूर ने एक्टिंग के साथ अपनी ब्यूटी और ग्लैमरस लुक्स से सबका दिल जीता है.
2/10
45 साल की उम्र में भी करीना आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखतीं हैं जितनी पहले दिखती थीं.
45 साल की उम्र में भी करीना आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखतीं हैं जितनी पहले दिखती थीं.
3/10
इस तस्वीर में करीना शॉर्ट मिनी ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. साथ ही उन्होंने येलो कलर की हाई हील्स कैरी की है जो कि काफी स्टाइलिश है. उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और क्लासी है.
इस तस्वीर में करीना शॉर्ट मिनी ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. साथ ही उन्होंने येलो कलर की हाई हील्स कैरी की है जो कि काफी स्टाइलिश है. उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस और क्लासी है.
4/10
इस तस्वीर में करीना ने शिमरी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है जो कि काफी ग्लैमरस है. न्यूड मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है.
इस तस्वीर में करीना ने शिमरी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है जो कि काफी ग्लैमरस है. न्यूड मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया है.
5/10
इस तस्वीर में करीना ब्लैक कलर के स्टाइलिश आऊटफिट में नजर आ रहीं हैं. उनका ये पोज और लुक बेहद ही एलिगेंट और ग्रेसफुल है.
इस तस्वीर में करीना ब्लैक कलर के स्टाइलिश आऊटफिट में नजर आ रहीं हैं. उनका ये पोज और लुक बेहद ही एलिगेंट और ग्रेसफुल है.
6/10
इस तस्वीर में करीना बेहद मॉडर्न लग रहीं हैं. उन्होंने पर्पल कलर की बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की है. न्यूड मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल में करीना बला की हसीन दिख रहीं हैं.
इस तस्वीर में करीना बेहद मॉडर्न लग रहीं हैं. उन्होंने पर्पल कलर की बॉडीकॉन ड्रेस कैरी की है. न्यूड मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल में करीना बला की हसीन दिख रहीं हैं.
7/10
इस तस्वीर में करीना बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रहीं हैं. उन्होंने मरून कलर का आउटफिट कैरी किया है साथ ही उन्होंने बेल्ट भी लगाई हुई है जो कि लुक को और भी स्टाइलिश बना रही है. खुले बाल और मिनिमल मेकअप में करीना काफी सुंदर दिख रही हैं.
इस तस्वीर में करीना बेहद ही ग्लैमरस नजर आ रहीं हैं. उन्होंने मरून कलर का आउटफिट कैरी किया है साथ ही उन्होंने बेल्ट भी लगाई हुई है जो कि लुक को और भी स्टाइलिश बना रही है. खुले बाल और मिनिमल मेकअप में करीना काफी सुंदर दिख रही हैं.
8/10
इस तस्वीर में करीना ब्राउन कलर के जंपसूट में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने न्यूड मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाकर इस लुक को और भी मॉडर्न और क्लासी बनाया है.
इस तस्वीर में करीना ब्राउन कलर के जंपसूट में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने न्यूड मेकअप और स्लीक बन हेयरस्टाइल बनाकर इस लुक को और भी मॉडर्न और क्लासी बनाया है.
9/10
इस आउटफिट में करीना बॉसी वाइब दे रहीं हैं. मिनिमल मेकअप और शॉर्ट हेयर्स में वो काफी स्टाइलिश दिख रही हैं.
इस आउटफिट में करीना बॉसी वाइब दे रहीं हैं. मिनिमल मेकअप और शॉर्ट हेयर्स में वो काफी स्टाइलिश दिख रही हैं.
10/10
इस तस्वीर में करीना हैवी वर्क गाउन में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने न्यूड मेकअप के साथ स्ट्रेट हेयर्स किए हुए हैं. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस है.
इस तस्वीर में करीना हैवी वर्क गाउन में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने न्यूड मेकअप के साथ स्ट्रेट हेयर्स किए हुए हैं. उनका ये लुक काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस है.
Published at : 21 Sep 2025 12:30 PM (IST)
Kareena Kapoor Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget