ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
Kareena Kpoor 10 Pictures: बॉलीवुड की क्वीन करीना कपूर 45 साल की उम्र में भी बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत दिखती हैं. करीना ने अपने फैशन सेंस से लोगों को काफी इंप्रेस किया है.
बॉलीवुड की ‘बेबो’ यानी करीना कपूर का नाम आते ही ग्लैमर, स्टाइल और ब्यूटी का ख्याल सबसे पहले आता है. करीना कपूर ने हमेशा अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस से लोगों को इंप्रेस किया है. चाहे पर्दे पर उनका अंदाज़ हो या ऑफ-स्क्रीन लुक, करीना हर बार दिल जीत लेती हैं. आइए देखते हैं करीना कपूर की 10 तस्वीरें.
Published at : 21 Sep 2025 12:30 PM (IST)
