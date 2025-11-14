एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
कामिनी कौशल की 10 तस्वीरें, दिलीप कुमार भी खूबसूरती के हो गए थे दीवाने
Kamini Kaushal 10 Photos: कामिनी कौशल बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी. यहां तक कि एक्टर दिलीप कुमार भी उनके दीवाने थे. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.
हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की बात हो और कामिनी कौशल का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. अपनी सादगी, मुस्कान और नैचुरल खूबसूरती से उन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि दिलीप कुमार भी उनकी अदाओं के दीवाने हो गए थे. उस दौर में कामिनी की हर तस्वीर पर फैंस की नजर टिक जाती थी फिल्मों से लेकर ऑफ-स्क्रीन मोमेंट्स तक, उनकी ग्रेस का कोई जवाब नहीं था.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 14 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Tags :Kamini Kaushal Dilip Kumar
बॉलीवुड
7 Photos
सिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बला की हसीन लगीं अदिति राव हैदरी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
जूही चावला की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देख आएगा मजा, बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए थे झंडे
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'ग्लोबट्रोटर' से 6 साल बाद कमबैक करने जा रहीं देसी गर्ल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बिहार
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
इंडिया
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion