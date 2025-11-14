कामिनी कौशल की 10 तस्वीरें, दिलीप कुमार भी खूबसूरती के हो गए थे दीवाने

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kamini Kaushal 10 Photos: कामिनी कौशल बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी. यहां तक कि एक्टर दिलीप कुमार भी उनके दीवाने थे. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 02:49 PM (IST)
हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की बात हो और कामिनी कौशल का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. अपनी सादगी, मुस्कान और नैचुरल खूबसूरती से उन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि दिलीप कुमार भी उनकी अदाओं के दीवाने हो गए थे. उस दौर में कामिनी की हर तस्वीर पर फैंस की नजर टिक जाती थी फिल्मों से लेकर ऑफ-स्क्रीन मोमेंट्स तक, उनकी ग्रेस का कोई जवाब नहीं था.

कामिनी कौशल बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक थी.
उन्होंनें अपने करियर की शुरूआत 1946 में 'नीचा नगर' फिल्म से की.
इसके बाद कामिनी ने 'बिराज बहू', 'शहीद', 'नदिया के पार', 'जिद्दी', और 'कबीर सिंह' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.
कामिनी उस समय अपनी एक्टिंग के साथ साथ साथ खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती थी.
अपनी अदाओं से वो हर किसी को दीवाना बना देती थी.
बता दें कामिनी का एक्टर दिलीप कुमार के साथ रिश्ता काफी चर्चा में रहा. वो दिलीप का पहला प्यार हुआ करती थी.
लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका.
घरवालों के दबाव में आकर कामिनी ने अपनी बहन के पति से शादी के ली.
दोनों ने साथ में फिल्मों में भी काम किया है जिसमें नदिया के पार और शाहिद शामिल है.
दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों का भी खूब प्यार मिला.
Published at : 14 Nov 2025 02:49 PM (IST)
