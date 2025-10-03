एक्सप्लोरर
मां की कॉर्बन कॉपी है काजोल की बेटी निसा देवगन, यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए ये 10 तस्वीरें
Nysa Devgan 10 Photos: एक्ट्रेस काजोल के साथ-साथ अब उनकी लाडली बेटी निसा देवगन भी सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर निसा की तस्वीरें आते ही तेजी से वायरल होने लगती हैं.
बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस काजोल की बेटी निसा देवगन हमेशा ही अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखते ही फैंस कहते हैं कि निसा बिल्कुल अपनी मां की कार्बन कॉपी लगती हैं. काजोल की तरह ही निसा का भी स्टाइल और कॉन्फिडेंस कमाल का है. यकीन नहीं होता तो इन खूबसूरत तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए.
Published at : 03 Oct 2025 12:46 PM (IST)
