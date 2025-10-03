हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमां की कॉर्बन कॉपी है काजोल की बेटी निसा देवगन, यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए ये 10 तस्वीरें

मां की कॉर्बन कॉपी है काजोल की बेटी निसा देवगन, यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए ये 10 तस्वीरें

Nysa Devgan 10 Photos: एक्ट्रेस काजोल के साथ-साथ अब उनकी लाडली बेटी निसा देवगन भी सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर निसा की तस्वीरें आते ही तेजी से वायरल होने लगती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 12:46 PM (IST)
Nysa Devgan 10 Photos: एक्ट्रेस काजोल के साथ-साथ अब उनकी लाडली बेटी निसा देवगन भी सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर निसा की तस्वीरें आते ही तेजी से वायरल होने लगती हैं.

बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस काजोल की बेटी निसा देवगन हमेशा ही अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखते ही फैंस कहते हैं कि निसा बिल्कुल अपनी मां की कार्बन कॉपी लगती हैं. काजोल की तरह ही निसा का भी स्टाइल और कॉन्फिडेंस कमाल का है. यकीन नहीं होता तो इन खूबसूरत तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए.

1/10
काजोल की बेटी निसा देवगन अक्सर अपनी खूबसूरती और स्टाइल की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं.
काजोल की बेटी निसा देवगन अक्सर अपनी खूबसूरती और स्टाइल की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं.
2/10
निसा अब 22 साल की हो चुकी हैं. और वो बॉलीवुड के सबसे चर्चित स्टार किड्स में से एक हैं.
निसा अब 22 साल की हो चुकी हैं. और वो बॉलीवुड के सबसे चर्चित स्टार किड्स में से एक हैं.
3/10
स्टार किड होने के बावजूद निसा का कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी उन्हें अलग पहचान दिलाती है.
स्टार किड होने के बावजूद निसा का कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी उन्हें अलग पहचान दिलाती है.
4/10
सोशल मीडिया पर निसा की तस्वीरें आते ही फैंस उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं.
सोशल मीडिया पर निसा की तस्वीरें आते ही फैंस उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं.
5/10
काजोल भी अक्सर अपनी बेटी निसा के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
काजोल भी अक्सर अपनी बेटी निसा के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
6/10
जिसे देख कई यूजर्स का कहना है कि निसा बिल्कुल अपनी मां काजोल की कार्बन कॉपी लगती हैं.
जिसे देख कई यूजर्स का कहना है कि निसा बिल्कुल अपनी मां काजोल की कार्बन कॉपी लगती हैं.
7/10
कुछ फैंस तो ये तक कहते हैं कि निसा को देखकर काजोल की जवानी याद आ जाती है.
कुछ फैंस तो ये तक कहते हैं कि निसा को देखकर काजोल की जवानी याद आ जाती है.
8/10
बता दें कि, निसा ने अब तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है.
बता दें कि, निसा ने अब तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है.
9/10
लेकिन खूबसूरती में वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
लेकिन खूबसूरती में वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
10/10
हाल ही में निसा दुर्गा पूजा के मौके पर भी काफी चर्चा में रही थी. जहां वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आई थी. फैंस को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया था.
हाल ही में निसा दुर्गा पूजा के मौके पर भी काफी चर्चा में रही थी. जहां वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आई थी. फैंस को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया था.
Published at : 03 Oct 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Kajol Nysa Devgan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Kantara Chapter 1 Review: ऋषभ शेट्टी गुलशन देवैया जयराम रुक्मिणी वसंत
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, बड़ी घोषणा संभव! | ABP News
Bihar Elections 2025: 25 लाख महिलाओं को CM Nitish Kumar देंगे ₹10,000 की सौगात
Swami Chaitanyanand Case: तीन महिलाएँ गिरफ्तार, 'बाबा' के मोबाइल से अश्लील चैट का खुलासा
Bareilly Internet Ban: Juma पर हाई ALERT, 8500 Police तैनात, Internet सेवा बंद

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget