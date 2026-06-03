कोई 3 तो कोई 4 बार चढ़ा घोड़ी! आमिर खान से पहले इन सितारों ने रचाई तीसरी शादी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाउटरफ्लाई की रिपोर्ट के अनुसार, आमिर 61 साल की उम्र में तीसरी शादी करने जा रहे हैं. वो 5 जुलाई को एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग सात फेरे लेने वाले हैं. आइए ऐसे में उन सेलिब्रिटी पर नजर डालते हैं, जिन्होंने समाज की परवाह किए बिना एक या दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार शादी करके प्यार को नया मौका दिया है.

सिद्धार्थ रॉय कपूर

विद्या बालन के पति और जाने माने प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने एक्ट्रेस से तीसरी शादी की है. उनकी पहली शादी बचपन की दोस्त और फिल्म एडिटर आरती बजाज से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. इसके बाद सिद्धार्थ ने टीवी प्रोड्यूसर कविता के साथ दूसरी शादी की, लेकिन 2011 में उनका तलाक हो गया. फिर सिद्धार्थ की तीसरी शादी विद्या बालन से हुई.

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संजय दत्त

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त भी तीन बार घोड़ी चढ़ चुके हैं. संजय की पहली शादी रिचा शर्मा से हुई थी, जिनका 1996 में निधन हो गया था. पत्नी के निधन के बाद उन्होंने मॉडल रिया पिल्लाई से दूसरी शादी की, लेकिन 2005 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद उनकी जिंदगी में मान्यता दत्त आईं और 2008 में उन्होंने उनसे शादी कर ली.

नीलिमा अज़ीम

जानी-मानी डांसर और एक्ट्रेस नीलिमा अजीम तीन बार दुल्हन बन चुकी हैं. उनकी पहली शादी अभिनेता पंकज कपूर के साथ हुई थी. शादी के दो साल बाद कपल ने शाहिद कपूर का वेलकम किया, लेकिन 1984 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद नीलिमा ने राजेश खट्टर से दूसरी शादी रचाई. राजेश और नीलिमा को एक बेटा हुआ, जिसका नाम है ईशान खट्टर. हालांकि, कुछ समय बाद नीलिमा और राजेश भी अलग हो गए. नीलिमा ने तीसरी बार रजा अली खान से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चला और दोनों का तलाक हो गया.

करण सिंह ग्रोवर

करण सिंह ग्रोवर की मैरिड लाइफ हमेशा से चर्चा में रही है. उनकी पहली शादी टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से हुई थी, लेकिन कुछ महीनों में उनका रिश्ता टूट गया. करण ग्रोवर की दूसरी शादी एक्ट्रेस जेनिफर विगेंट से हुई, लेकिन ये शादी भी नहीं चली. करण सिंह ग्रोवर की तीसरी शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से हुई है.

कबीर बेदी

कबीर बेदी ने तो चार शादियां की हैं. उनकी पहली शादी प्रोतिमा बेदी से हुई थी, जिनके अचानक निधन ने उन्हें तोड़ दिया था. प्रोतिमा के बाद उन्होंने सुजैन हम्फ्रेस संग घर बसाया, लेकिन उनकी ये शादी भी नहीं चली. कबीर बेदी ने तीसरी शादी निक्की बेदी से की थी, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल पाया. अपने 70वें जन्मदिन पर एक्टर ने परवीन दोसांझ से चौथी शादी करके सबको सरप्राइज कर दिया था.

विधु विनोद चोपड़ा



बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने तीन शादियां की हैं. उनकी दूसरी पत्नी निर्माता शबनम सुखदेव थीं. हालांकि, 1989 में दोनों अलग हो गए. इसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने अनुपमा चोपड़ा के साथ घर बसाया.

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