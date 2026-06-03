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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाKashmera Shah B'day wishes Twins: जुड़वां बेटों के जन्मदिन पर एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने लुटाया प्यार, चीकू-पीकू के नाम लिखा खास नोट

Kashmera Shah B'day wishes Twins: जुड़वां बेटों के जन्मदिन पर एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने लुटाया प्यार, चीकू-पीकू के नाम लिखा खास नोट

Kashmera Shah B'day wishes Twins: कश्मीरा शाह ने बेटों कृषांग और रायन के 9वें जन्मदिन पर इमोशनल पोस्ट शेयर की. कई टीवी सितारों ने भी बच्चों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 03 Jun 2026 09:31 PM (IST)
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एक्ट्रेस कश्मीरा शाह बुधवार को अपने जुड़वां बेटों कृषांग और रायन का 9वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक यादगार वीडियो शेयर कर दोनों बच्चों पर खूब प्यार लुटाया. वीडियो में परिवार के कई खूबसूरत पल देखने को मिले, जिन्हें देखकर फैंस भी इमोशनल हो गए. कश्मीरा का ये पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है

बेटों के लिए शेयर किया खास वीडियो

एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने अपने बेटों-कृषांग और रायन के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए एक मोंटाज वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उनके बच्चों के बचपन और बड़े होने के दिनों के प्यारे और अनमोल पल शामिल हैं.

 
 
 
 
 
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एक तस्वीर में कृष्णा अभिषेक एक काली मोटरसाइकिल पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके जुड़वां बेटों में से एक मुस्कुरा रहा है. मोंटाज के दूसरे क्लिप्स में पिछले नौ साल के पारिवारिक समारोह और छुट्टियों के पल दिखाए गए हैं.

कश्मीरा ने बेटों के लिए लिखा इमोशनल मैसेज

एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'यकीन नहीं होता कि देखते ही देखते 9 साल बीत गए. हमारे जीवन में आने और हमें अपना परिवार चुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद. प्रिय चिकू-पिकू (रायन और कृषांग), आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. भगवान आपको लंबी उम्र, खुशियां और सफलता से भरा जीवन दें. आपकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी खुशी और सफलता है. मम्मी, डैडी, बुआ, फूफू और बड़ी मम्मी की तरफ से ढेर सारा प्यार.'

सेलेब्स ने भी दी जन्मदिन की बधाई

कश्मीरा की ये पोस्ट सभी को बहुत पसंद आ रही है. कमेंट सेक्शन पर उनके साथी कलाकारों ने जमकर बधाई दी. एक्ट्रेस रीम शेख, अंकिता लोखंडे के पति विकास जैन, किकू शारदा, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक की बहन और एक्ट्रेस आरती सिंह समेत कई कलाकारों ने लिखा, 'जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं 'चीकू' और 'पिकू'.'

2017 में हुआ था जुड़वां बेटों का जन्म

कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक के जुड़वां बेटों, कृषांग और रायन का जन्म 3 जून 2017 को सरोगेसी के जरिए हुआ था. दोनों अक्सर अपने बच्चों की तस्वीरें और खास पल सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. 

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ऐसे शुरू हुई थी कश्मीरा और कृष्णा की लव स्टोरी

कश्मीरा और कृष्णा की प्रेम कहानी की बात करें तो दोनों की पहली मुलाकात 2005 में जयपुर में फिल्म 'और पप्पू पास हो गया' के सेट पर हुई थी. उस समय कश्मीरा अपने पहले पति ब्रैड लिस्टरमैन से तलाक ले चुकी थीं. कई साल तक डेटिंग करने और साथ रहने के बाद इस जोड़े ने 2013 में लास वेगास में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी.

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Published at : 03 Jun 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Sunil Grover Aarti Singh Kashmera Shah Krushna Abhishek
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