हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAli Fazal Characters Matters: अली फजल बोले- ऋचा और मैं अच्छे किरदारों के लिए जीते हैं, इमेज से ज्यादा कहानी मायने रखती है

Ali Fazal Characters Matters: अली फजल बोले- ऋचा और मैं अच्छे किरदारों के लिए जीते हैं, इमेज से ज्यादा कहानी मायने रखती है

Ali Fazal Characters Matters: अली फजल ने कहा कि वो और ऋचा चड्ढा इमेज नहीं, दमदार किरदारों पर फोकस करते हैं. उनके लिए असली सफलता वही है, जब कोई किरदार लोगों के दिल और यादों में बस जाए.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 03 Jun 2026 09:27 PM (IST)
Preferred Sources

'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. वहीं, अली फजल की नई सीरीज 'राख' भी दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है. आइए जानते हैं कि इस बीच एक्टर ने अपनी पत्नी ऋचा चड्ढा के साथ अपनी क्रिएटिव पार्टनरशिप को लेकर क्या कहा.

अली फजल ने बताया कि दोनों कभी भी किसी खास इमेज में फिट होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनका फोकस हमेशा मजबूत और चुनौतीपूर्ण किरदारों पर रहता है. उनकी इस सोच को फैंस ने खूब पसंद किया और दोनों की ईमानदार एक्टिंग की भी जमकर सराहना की.

अच्छे रोल करना है सबसे जरूरी

अली फजल और ऋचा चड्ढा दोनों ही अपनी अलग-अलग फिल्मों में चुनौतीपूर्ण किरदारों के लिए जाने जाते हैं. अली फजल ने बताया, 'ऋचा और मैं हमेशा से ऐसे किरदारों की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें चुनौती दे और दर्शकों के दिल में जगह बना सकें, उन्हें पसंद आए. हमारे लिए ग्लैमरस इमेज बनाए रखना कभी जरूरी नहीं रहा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Richa Chadha (@therichachadha)

ये भी पढे़ं: 'कॉकटेल 2' की रिलीज से पहले तिरुमाला पहुंचीं कृति सैनन, व्हाइट सूट में हसीन लगीं एक्ट्रेस, देखें वीडियो

भोली पंजाबन और गुड्डू पंडित आज भी हैं यादगार

अली फजल के अनुसार, एक एक्टर के लिए यह सबसे खूबसूरत एहसास होता है कि दर्शक उनकी बनाई हुई चीज से इतना जुड़ जाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ऋचा की ‘फुकरे’ वाली भोली पंजाबन और उनकी ‘मिर्जापुर’ वाली गुड्डू पंडित की रोल आज भी लोग याद करते हैं. ये किरदार इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उनके डायलॉग दोहराते हैं और बार-बार फिल्म देखते हैं.

कहानी के प्रति ईमानदारी है जरूरी

अली फजल ने बताया कि किरदारों के चुनाव को लेकर उनमें अच्छी समझ है. दोनों ही इस बात का सम्मान करते हैं कि एक्टिंग का पेशा उतार-चढ़ाव से भरा है. कभी रिस्क लेना पड़ता है, तो कभी सब्र रखना पड़ता है. लेकिन सबसे जरूरी बात है उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात कहानी और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है.

ये भी पढे़ं: ‘रॉकस्टार’ की शूटिंग ने बदल दिया इम्तियाज अली का लुक, घट गया 7-10 किलो वजन, बोलें- मैं पतला और सांवला हो गया

लंबे समय तक याद रहने वाला काम करना है लक्ष्य

उन्होंने बताया, 'हमारी कोशिश हमेशा ऐसी कहानियों और किरदारों का हिस्सा बनने की रहती है जो लोगों के यादों में लंबे समय तक रहें. सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि फैंस बनाए रखना हमारा लक्ष्य है.'

जल्द रिलीज होगी 'मिर्जापुर- द मूवी'

वर्कफ्रंट की बात करें तो अली फजल जल्द ही ‘मिर्जापुर- द मूवी’ में नजर आने वाले हैं, जो 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 03 Jun 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
Mirzapur Richa Chadha Ali Fazal Guddu Pandit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ali Fazal Characters Matters: अली फजल बोले- ऋचा और मैं अच्छे किरदारों के लिए जीते हैं, इमेज से ज्यादा कहानी मायने रखती है
अली फजल बोले- ऋचा और मैं अच्छे किरदारों के लिए जीते हैं, इमेज से ज्यादा कहानी मायने रखती है
बॉलीवुड
Aamir Khan की तीसरी शादी की खबरों के बीच चर्चा में ये 6 सेलेब्स, किसी ने 3 तो किसी ने 70 की उम्र में रचाई चौथी शादी
कोई 3 तो कोई 4 बार चढ़ा घोड़ी! आमिर खान से पहले इन सितारों ने रचाई तीसरी शादी
बॉलीवुड
16-16 साल तक चलीं दोनों शादियां, अब तीसरी बार दुल्हा बनेंगे आमिर खान, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग लेंगे सात फेरे
16-16 साल तक चलीं दोनों शादियां, अब तीसरी बार दुल्हा बनेंगे आमिर खान
बॉलीवुड
Don 3 कंट्रोवर्सी: रणवीर सिंह का नोटिस मिलते ही FWICE ने बैन हटाया, अशोक दुबे बोले- न कोई जीता, न कोई हारा
रणवीर का नोटिस मिलते ही FWICE ने बैन हटाया, अशोक दुबे बोले- न कोई जीता, न कोई हारा
Advertisement

वीडियोज

Sushmita Sen को 'Gold Digger' कहने वालों को Lalit Modi का जवाब, बोले- हर बिल वही चुकाती थीं
Top Speed 60 km पर क्या ये Practical है ? River Indie scooter full review | #riverindie #autolive
Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
ममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'
ममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
इंडिया
पश्चिम बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
बंगाल: टीएमसी को बड़ा झटका! ममता बनर्जी ने मांगा करीबी और कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम का इस्तीफा
इंडिया
स्ट्रैट ऑफ मलक्का में चीन के खतरों को देखते हुए क्या बोले शिपिंग मंत्री, मैरिटाइम को लेकर ये है भारत की रणनीति
स्ट्रैट ऑफ मलक्का में चीन के खतरों को देखते हुए क्या बोले शिपिंग मंत्री, मैरिटाइम को लेकर ये है भारत की रणनीति
शिक्षा
Explained: 15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बनता जा रहा बिहार?
15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बन रहा बिहार?
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget