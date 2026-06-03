अली फजल बोले- ऋचा और मैं अच्छे किरदारों के लिए जीते हैं, इमेज से ज्यादा कहानी मायने रखती है

'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. वहीं, अली फजल की नई सीरीज 'राख' भी दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है. आइए जानते हैं कि इस बीच एक्टर ने अपनी पत्नी ऋचा चड्ढा के साथ अपनी क्रिएटिव पार्टनरशिप को लेकर क्या कहा.

अली फजल ने बताया कि दोनों कभी भी किसी खास इमेज में फिट होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनका फोकस हमेशा मजबूत और चुनौतीपूर्ण किरदारों पर रहता है. उनकी इस सोच को फैंस ने खूब पसंद किया और दोनों की ईमानदार एक्टिंग की भी जमकर सराहना की.

अच्छे रोल करना है सबसे जरूरी

अली फजल और ऋचा चड्ढा दोनों ही अपनी अलग-अलग फिल्मों में चुनौतीपूर्ण किरदारों के लिए जाने जाते हैं. अली फजल ने बताया, 'ऋचा और मैं हमेशा से ऐसे किरदारों की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें चुनौती दे और दर्शकों के दिल में जगह बना सकें, उन्हें पसंद आए. हमारे लिए ग्लैमरस इमेज बनाए रखना कभी जरूरी नहीं रहा.'

View this post on Instagram A post shared by Richa Chadha (@therichachadha)

ये भी पढे़ं: 'कॉकटेल 2' की रिलीज से पहले तिरुमाला पहुंचीं कृति सैनन, व्हाइट सूट में हसीन लगीं एक्ट्रेस, देखें वीडियो

भोली पंजाबन और गुड्डू पंडित आज भी हैं यादगार

अली फजल के अनुसार, एक एक्टर के लिए यह सबसे खूबसूरत एहसास होता है कि दर्शक उनकी बनाई हुई चीज से इतना जुड़ जाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ऋचा की ‘फुकरे’ वाली भोली पंजाबन और उनकी ‘मिर्जापुर’ वाली गुड्डू पंडित की रोल आज भी लोग याद करते हैं. ये किरदार इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उनके डायलॉग दोहराते हैं और बार-बार फिल्म देखते हैं.

कहानी के प्रति ईमानदारी है जरूरी

अली फजल ने बताया कि किरदारों के चुनाव को लेकर उनमें अच्छी समझ है. दोनों ही इस बात का सम्मान करते हैं कि एक्टिंग का पेशा उतार-चढ़ाव से भरा है. कभी रिस्क लेना पड़ता है, तो कभी सब्र रखना पड़ता है. लेकिन सबसे जरूरी बात है उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात कहानी और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है.

ये भी पढे़ं: ‘रॉकस्टार’ की शूटिंग ने बदल दिया इम्तियाज अली का लुक, घट गया 7-10 किलो वजन, बोलें- मैं पतला और सांवला हो गया

लंबे समय तक याद रहने वाला काम करना है लक्ष्य

उन्होंने बताया, 'हमारी कोशिश हमेशा ऐसी कहानियों और किरदारों का हिस्सा बनने की रहती है जो लोगों के यादों में लंबे समय तक रहें. सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि फैंस बनाए रखना हमारा लक्ष्य है.'

जल्द रिलीज होगी 'मिर्जापुर- द मूवी'

वर्कफ्रंट की बात करें तो अली फजल जल्द ही ‘मिर्जापुर- द मूवी’ में नजर आने वाले हैं, जो 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.