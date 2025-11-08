हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसुनील शेट्टी के बेटे अहान को डेट कर रही हैं Tv की ये पॉपुलर एक्ट्रेस? उम्र में है एक साल का फासला

सुनील शेट्टी के बेटे अहान को डेट कर रही हैं Tv की ये पॉपुलर एक्ट्रेस? उम्र में है एक साल का फासला

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसे सेलेब्स होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हुए भी इसे काफी प्राइवेट रखते हैं. उन्हें अपना रिलेशन पब्लिक करना पसंद नहीं होता. उन्हीं में से एक है ये टीवी एक्ट्रेस

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 04:27 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसे सेलेब्स होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हुए भी इसे काफी प्राइवेट रखते हैं. उन्हें अपना रिलेशन पब्लिक करना पसंद नहीं होता. उन्हीं में से एक है ये टीवी एक्ट्रेस

टीवी के एक पॉपुलर एक्ट्रेस को लेकर खबर आ रही है कि वो सुनील शेट्टी के लाडले अहान शेट्टी को डेट कर रही हैं. हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते को काफी प्राइवेट रखा है.

1/7
सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी के संग जिसके अफेयर की खबरें सामने आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि टीवी की चुलबुली एक्ट्रेस जिया शंकर हैं.
सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी के संग जिसके अफेयर की खबरें सामने आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि टीवी की चुलबुली एक्ट्रेस जिया शंकर हैं.
2/7
जिया शंकर पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहती हैं और फैंस को खुद के बारे में अपडेट देती रहती हैं.,
जिया शंकर पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहती हैं और फैंस को खुद के बारे में अपडेट देती रहती हैं.,
3/7
इन दिनों बज़ बना हुआ है कि जिया शंकर को अहान शेट्टी से प्यार हो गया है. हालांकि, अभी ये सिर्फ बज़ है, क्योंकि दोनों की तरफ से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है.
इन दिनों बज़ बना हुआ है कि जिया शंकर को अहान शेट्टी से प्यार हो गया है. हालांकि, अभी ये सिर्फ बज़ है, क्योंकि दोनों की तरफ से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है.
4/7
जिया शंकर इन दिनों वेकेशन के लिए विदेश गई हुई हैं. कई बार एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है.
जिया शंकर इन दिनों वेकेशन के लिए विदेश गई हुई हैं. कई बार एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है.
5/7
हालांकि, उन्होंने कभी भी रिवील नहीं किया कि वो वेकेशन पर किसके साथ हैं. वैसे वो ये कह चुकी हैं कि उन्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है.
हालांकि, उन्होंने कभी भी रिवील नहीं किया कि वो वेकेशन पर किसके साथ हैं. वैसे वो ये कह चुकी हैं कि उन्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है.
6/7
अब जब जिया शंकर और अहान शेट्टी के अफेयर की खबरें चर्चा में हैं तो आपको बता दें, इससे पहले एक्टर ने तान्या श्रॉफ को डेट किया था.
अब जब जिया शंकर और अहान शेट्टी के अफेयर की खबरें चर्चा में हैं तो आपको बता दें, इससे पहले एक्टर ने तान्या श्रॉफ को डेट किया था.
7/7
बता दें, कई पॉपुलर शोज के अलावा जिया को बिग बॉस ओटीटी 2 में भी देखा जा चुका है. इस शो में एक्ट्रेस का नाम अभिषेक मल्हान के साथ जुड़ा था.हालांकि,. दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त ही बताया था.
बता दें, कई पॉपुलर शोज के अलावा जिया को बिग बॉस ओटीटी 2 में भी देखा जा चुका है. इस शो में एक्ट्रेस का नाम अभिषेक मल्हान के साथ जुड़ा था.हालांकि,. दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त ही बताया था.
Published at : 08 Nov 2025 04:27 PM (IST)
Tags :
SUNIL SHETTY AHAN SHETTY Jiya Shankar

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
अभिषेक ने टी20 में सबसे तेज 1000 रन का बनाया महारिकॉर्ड, सूर्या-विराट सबको पीछे छोड़ा
यूटिलिटी
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
फैशन
History of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
शिक्षा
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
Embed widget