#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल

PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की प्रशासनिक सिस्टम को फेल बताया है. उन्होंने नेताओं को युवाओं के बढ़ते असंतोष के प्रति आगाह किया है. उन्होंने सिस्टम में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है. अगर समय रहते सुधार नहीं किए गए तो PAK को बड़े जनआंदोलनों और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. एक प्रोग्राम में नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कोई माने या न माने, देश का सिस्टम पूरी तरह ढह चुका है और केवल चर्चा करने से स्थिति में बदलाव नहीं आने वाला.

PAK के गृह मंत्री ने कहा कि वह लोकतंत्र के समर्थक हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी प्रशासन और जवाबदेही भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हालात में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में भी वही समस्याएं बनी रहेंगी, जिनका सामना आज देश कर रहा है. नकवी ने खास तौर पर युवाओं की बढ़ती नाराजगी का जिक्र किया. उन्होंने CJP आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि आज के युवा केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे रोजगार, पारदर्शिता, बेहतर शासन और बुनियादी सुविधाओं जैसी मांगों को लेकर अधिक जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं. उनके अनुसार, दक्षिण एशिया के कई देशों में युवाओं की भागीदारी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का प्रमुख कारण बन रही है.

ये भी पढ़ें: 'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान

युवाओं की उम्मीदों को नजरंदाज करना गलत- नकवी

नकवी ने हुक्मरानों की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर संसाधन खर्च किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आम लोगों को सही ढंग से आर्थिक स्थिरता और सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा पातीं. इससे जनता और विशेषकर युवाओं में असंतोष बढ़ता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शासन व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और कमजोर हो सकता है. उनके अनुसार, युवाओं की उम्मीदों को नजरंदाज करना किसी भी देश के लिए लंबे समय तक नुकसानदायक साबित हो सकता है.

व्यवस्था में सुधार के लिए करने पड़ेंगे काम- नकवी

मोहसिन नकवी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों, राजनीतिक तनाव और प्रशासनिक सुधारों की मांगों का सामना कर रहा है. गृह मंत्री ने आखिर में कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन और समाज के सभी वर्गों को मिलकर व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे.

ये भी पढ़ें: स्पेन बॉर्डर पर 'माइग्रेशन इमरजेंसी'! मोरक्को से हजारों लोग घुसे, सेना तैनात; इटली भी अलर्ट

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 31 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Pakistan World News In Hindi Mohsin Naqvi CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल
PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
विश्व
स्पेन बॉर्डर पर 'माइग्रेशन इमरजेंसी'! मोरक्को से हजारों लोग घुसे, सेना तैनात; इटली भी अलर्ट
स्पेन बॉर्डर पर 'माइग्रेशन इमरजेंसी'! मोरक्को से हजारों लोग घुसे, सेना तैनात; इटली भी अलर्ट
विश्व
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
भारत से राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरूर वाली समिति को सरकार ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल
PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
स्पोर्ट्स
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब! क्या खुद उलझ गई बीजेपी सरकार?
E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब देकर कैसे उलझ गई बीजेपी सरकार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget