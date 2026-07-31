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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTom Holland: 30 की उम्र में करोड़ों की दौलत, जानें कितने रईस हैं 'स्पाइडर मैन' टॉम हॉलैंड?

Tom Holland: 30 की उम्र में करोड़ों की दौलत, जानें कितने रईस हैं 'स्पाइडर मैन' टॉम हॉलैंड?

Tom Holland: हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' से दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं. आइए इसी बीच जानते हैं कि वो कितने अमीर हैं? 30 साल की उम्र में आखिर उन्होंने कितनी दौलत बना ली है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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Tom Holland: हॉलीवुड की स्पाइडर मैन फ्रेंचाइजी की फिल्मों से दुनियाभर में पॉपुलर हुए अभिनेता टॉम हॉलैंड एक बार फिर से चर्चा में हैं. उनकी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 31 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होगी. वहीं 30 जुलाई को इसने भारत में दस्तक दे दी है. इसकी रिलीज के बीच आइए टॉम हॉलैंड से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं. साथ ही उनकी संपत्ति पर भी नजर डालेंगे.

पिता से विरासत में मिला अभिनय  

टॉम हॉलैंड 30 साल के हो चुके हैं. अभिनेता का जन्म 1 जून 1996 को यूनाइटेड किंगडम के किंग्स्टन में हुआ था. उनकी मां का नाम निक्की हॉलैंड और पिता का नाम डोमिनिक हॉलैंड हैं. बता दें कि टॉम को अभिनय विरासत में मिला है. उनके पिता डोमिनिक हॉलैंड भी एक्टर हैं.

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16 साल की उम्र में किया था डेब्यू

टॉम हॉलैंड ने हॉलीवुड की दुनिया में 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था. सबसे पहले वो 'द इम्पॉसिबल' नाम की फिल्म में नजर आए थे. साल 2012 की इस फिल्म में उन्होंने नाओमी वाट्स, इवान मैकग्रेगर और मार्टा एयरा के साथ काम किया था. तब से लेकर अब तक टॉम एक्टिंग फील्ड में 14 साल का सफर तय कर चुके हैं.

टॉम हॉलैंड की शानदार फिल्में

स्पाइडर मैन फ्रैंचाइजी से जुड़ने के बाद टॉम हॉलैंड की लाइफ ने करवट लेना शुरू कर दिया था. साल 2017 में आई 'स्पाइडर-मैन: होमकमिंग' फिल्म के जरिए वो पहली सोलो मार्वल फिल्म में नजर आए. फिर 2019 में स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम' में काम किया. इसके बाद एक्टर साल 2021 में 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' में दिखाई दिए. वो पीटर पार्कर यानी स्पाइडर मैन के किरदार से महफिल लूट चुके हैं. 

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इन फिल्मों के अलावा टॉम ने अपनी पहचान इन द हार्ट ऑफ़ द सी, हाउ आई लिव नाउ, कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर, एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स: एंडगेम, अनचार्टेड और द डेविल ऑल द टाइम जैसी फिल्मों से भी बनाई है. बता दें कि टॉम हाल ही में रिलीज हुई एक अन्य हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' में भी नजर आए थे. क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म 17 जुलाई को ही रिलीज हुई थी.

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टॉम हॉलैंड के पास है बेशुमार दौलत

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता अब एक फिल्म के लिए भारी भरकम फीस लेते हैं. 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' के लिए 10 मिलियन डॉलर (85 से 87 करोड़ रुपये) तक लेने वाले टॉम ने 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए 20 मिलियन डॉलर (करीब 174 करोड़ रुपये) तक वसूले हैं. सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक़ अभिनेता की टोटल नेटवर्थ 240 करोड़ रुपये के आस-पास है.

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फिल्मों के अलावा टॉम हॉलैंड की कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट से भी होती है. वो कई बड़े ब्रांड्स जैसे कि प्राडा, ऑडी और बॉस फ्रैग्रेंस के साथ काम करते हैं. इसके अलावा वो खुद का नॉन-अल्कोहलिक बीयर ब्रांड BERO (बेरो) भी चलाते हैं. इसकी शुरुआत साल 2023 में हुई थी. इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है. 

Tom Holland: 30 की उम्र में करोड़ों की दौलत, जानें कितने रईस हैं 'स्पाइडर मैन' टॉम हॉलैंड?

उनके पास लंदन और लॉस एंजिल्स में करोड़ों की संपत्ति है. रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग्स्टन में अभिनेता ने साल 2018 में 3.35 मिलियन डॉलर (32.07 करोड़ रुपये) कीमत में एक घर खरीदा था. बाद में इसका रेनोवेशन कराया गया और अब इस प्रॉपर्टी की कीमत 4.7 मिलियन डॉलर (करीब 45 करोड़ रूपये) हो गई.  

टॉम हॉलैंड का कार कलेक्शन

एक आलीशान जीवन जीने वाले टॉम के पास लग्जरी गाड़ियों का कलक्शन भी है. उनके कार कलेक्शन की बात करें तो अभिनेता के पास Audi R8, Porsche Taycan Turbo S और Rolls-Royce Cullinan जैसी बेहद लग्जरी और महंगी गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स सैलून कार भी है. इन सभी गाड़ियों की कीमत करोड़ों में है.

सोशल मीडिया पर भी तगड़ी फैन फॉलोइंग

टॉम हॉलैंड सोशल मीडिया पर भी बड़ी और ख़ास पहचान रखते हैं. 30 साल की उम्र में ही उन्होंने करोड़ों फॉलोअर्स बना लिए हैं. इंस्टाग्राम की बात करें तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिनेता को 65.4 मिलयन यानी साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करने वालों में क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली का नाम भी शामिल हैं. टॉम अब तक इंस्टा से 1332 पोस्ट कर चुके हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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