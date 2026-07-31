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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा- मैंने अपनी आंखों से देखा था

सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा- मैंने अपनी आंखों से देखा था

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान बाल उगाने के लिए एक ऐसे ट्रीटमेंट का सहारा लें चुके हैं जो भारत में उस वक्त गैर कानूनी था. सलमान खान को लेकर ये बड़ा दावा हाल ही में प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Jul 2026 12:20 PM (IST)
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बॉलीवुड स्टार्स अक्सर ही अपनी फिल्मों और अपनी अदाकारी के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. ये स्टार्स अपनी फिटनेस से भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं. कई स्टार्स अपने गुड लुक्स और शानदार बालों के लिए भी चर्चा में आ जाते हैं. हालांकि हमेशा जो दिखता है वो असल में सच नहीं होता है. 

बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स स्क्रीन पर और अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छे दिखने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट से गुजरते हैं. इनमें से कई स्टार्स बालों के लिए भी इलाज कराते हैं. कोई हेयरपैच का इस्तेमाल करता है तो किसी ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है. वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने तो गंजेपन की समस्या से जूझने के दौरान एक ऐसे इलाज का सहारा लिया था जो उस वक्त भारत में गैर कानूनी था. ये दावा प्रोड्यसूर शैलेन्द्र सिंह ने किया है. उन्होंने अपनी आंखों से सलमान खान को ये इलाज लेते हुए उनके घर पर देखा था.

बाल उगाने के लिए सलमान ने ली थी पीआरपी थेरेपी

हाल ही में शैलेंद्र सिंह ने साइरस भरुचा के पॉडकास्ट में सलमान खान को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि सलमान बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या का सामना कर रहे थे उस वक्त उन्होंने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी (पीआरपी) का सहारा लिया था.

सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा- मैंने अपनी आंखों से देखा था

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शैलेन्द्र ने बताया कि किसी काम से वो एक दिन सलमान खान के घर पहुंचे थे तब उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था.

उन्होंने इंटरव्यू में कहा, 'सलमान खान बिरयानी खा रहे थे, उसी वक्त पीछे से एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति आया जिसने ग्लव्स पहन रखे थे. उसने सिरिंज निकाली और सलमान के सिर में इंजेक्शन लगाया. मैं सोचने लगा और हैरान हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है.'   

सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा- मैंने अपनी आंखों से देखा था

सलमान बोले- स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है

शैलेंद्र का चेहरा देखने के बाद सलमान खान ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा था, 'भाई, स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है.'

शैलेंद्र को बताया गया था कि बालों को झड़ने से रोकने और नए बाल उगाने के लिए कराई जा रही ये पीआरपी थेरेपी है. आगे शैलेंद्र ने ये बताया कि उस वक्त भारत में ये प्रोसेस गैर कानूनी था. हालांकि फिर भी सलमान ने ये इलाज लिया था. उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स इस ट्रीटमेंट का सहारा ले चुके हैं.  

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 11:23 AM (IST)
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Shailendra Singh SALMAN KHAN
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