संसद में दान मांगते दिखे पप्पू यादव, फिर कोई चिल्लाया 'चोर-चोर'

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में आज एक प्रतीकात्मक राजनीतिक नाटक प्रस्तुत किया. यह नाटक अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर था. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पप्पू यादव साधु के भेष में नजर आ रहे हैं.

उनके हाथ में श्री राम की एक तस्वीर है और एक दानपेटी भी है. राहुल गांधी समेत कई नेता दानपेटी में पैसा डालते नजर आ रहे हैं और फिर पप्पू यादव दानपेटी को लेकर भागते नजर आये. इसके बाद अन्य नेताओं ने उन्हें चोर-चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया है.

#WATCH | Delhi | Monsoon Session of the Parliament | Opposition MPs including Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi protest over the issue of alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement pic.twitter.com/1BXa6UiUuq — ANI (@ANI) July 31, 2026

पप्पू यादव ने साधु के भेष में बटोरा चंदा

दरअसल, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है. इसी को लेकर शुक्रवार को पप्पू यादव ने संसद के बाहर राजनीतिक नाटक पेश किया. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियों में आप देख सकते हैं कि साधु के भेष में पप्पू यादव एक दानपेटी लेकर बैठे हैं. इसी दौरान वहीं मौजूद अन्य सांसद कुछ न कुछ चंदा दानपेटी में डालते नजर आ रहे हैं.

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संसद में लगे 'दान की चोरी नहीं चलेगी' के नारे

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी श्री राम की तस्वीर को पहले प्रणाम करते हैं और फिर दानपेटी में चढ़ावा चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान अन्य सांसद 'नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरी नहीं चलेगी', 'चंदा चोर' और 'दान की चोरी नहीं चलेगी', जैसे नारे लगा रहे हैं. दानपेटी में समाजवादी पार्टी के सांसदों का साथ-साथ अन्य दलों के नेता भी चंदा डालते नजर आ रहे हैं. बाद में दानपेटी को उठाकर पप्पू यादव भागते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ नेता उनसे सांकेतिक तौर पर छीना-झपटी करते नजर आ रहे हैं.

'राम-राम जपियो रे पूरा माल हड़पियो रे'

मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा, "राम-राम जपियो रे पूरा माल हड़पियो रे. मेरे जीनव में राम हैं. राम हमारे विचारों, चरित्र और मन में हैं. यूपी के, देश के जीवन में राम हैं. फिर राम और पूरे देश के साथ गद्दारी किया है. राहुल गांधी का चंदा भी चुरा लिया है, लेकिन कांग्रस और अन्य दलों ने मुझे पकड़ लिया है."

गौर हो कि आज मानसून सत्र का दसवां दिन हैं, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा देखने को मिला. इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

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