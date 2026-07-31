#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसंसद में दान मांगते दिखे पप्पू यादव, फिर कोई चिल्लाया 'चोर-चोर'

संसद में दान मांगते दिखे पप्पू यादव, फिर कोई चिल्लाया 'चोर-चोर'

Monsoon Session 2026: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में आज एक प्रतीकात्मक राजनीतिक नाटक प्रस्तुत किया. यह नाटक अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर था.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 31 Jul 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में आज एक प्रतीकात्मक राजनीतिक नाटक प्रस्तुत किया. यह नाटक अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर था. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें  पप्पू यादव साधु के भेष में नजर आ रहे हैं.

उनके हाथ में श्री राम की एक तस्वीर है और एक दानपेटी भी है. राहुल गांधी समेत कई नेता दानपेटी में पैसा डालते नजर आ रहे हैं और फिर पप्पू यादव दानपेटी को लेकर भागते नजर आये. इसके बाद अन्य नेताओं ने उन्हें चोर-चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया है. 

पप्पू यादव ने साधु के भेष में बटोरा चंदा 

दरअसल, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है. इसी को लेकर शुक्रवार को पप्पू यादव ने संसद के बाहर राजनीतिक नाटक पेश किया. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियों में आप देख सकते हैं कि साधु के भेष में पप्पू यादव एक दानपेटी लेकर बैठे हैं. इसी दौरान वहीं मौजूद अन्य सांसद कुछ न कुछ चंदा दानपेटी में डालते नजर आ रहे हैं.

एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद PM मोदी ने जारी किया Video, जानें क्या बोले?

संसद में लगे 'दान की चोरी नहीं चलेगी' के नारे

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी श्री राम की तस्वीर को पहले प्रणाम करते हैं और फिर दानपेटी में चढ़ावा चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान अन्य सांसद 'नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरी नहीं चलेगी', 'चंदा चोर' और 'दान की चोरी नहीं चलेगी', जैसे नारे लगा रहे हैं. दानपेटी में समाजवादी पार्टी के सांसदों का साथ-साथ अन्य दलों के नेता भी चंदा डालते नजर आ रहे हैं. बाद में दानपेटी को उठाकर पप्पू यादव भागते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ नेता उनसे सांकेतिक तौर पर छीना-झपटी करते नजर आ रहे हैं. 

'राम-राम जपियो रे पूरा माल हड़पियो रे'

मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा, "राम-राम जपियो रे पूरा माल हड़पियो रे. मेरे जीनव में राम हैं. राम हमारे विचारों, चरित्र और मन में हैं. यूपी के, देश के जीवन में राम हैं. फिर राम और पूरे देश के साथ गद्दारी किया है. राहुल गांधी का चंदा भी चुरा लिया है, लेकिन कांग्रस और अन्य दलों ने मुझे पकड़ लिया है."

गौर हो कि आज मानसून सत्र का दसवां दिन हैं, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा देखने को मिला. इसके बाद  लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही  12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 

CJP मार्च में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजन कैमरे के सामने आए, बेटी बोली- 'मेरे पापा को...'

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
MONSOON SESSION RAHUL GANDHI RAM MANDIR PAPPU YADAV Ram Mandir Donation Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
संसद में दान मांगते दिखे पप्पू यादव, फिर कोई चिल्लाया 'चोर-चोर'
संसद में दान मांगते दिखे पप्पू यादव, फिर कोई चिल्लाया 'चोर-चोर'
दिल्ली NCR
जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद? जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद? जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
दिल्ली NCR
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
दिल्ली में क्या आज होगी बारिश? जानें क्या कहता है मौसम विभाग
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल
PAK के गृहमंत्री Gen-Z से डरे! दिल्ली के CJP प्रोटेस्ट का किया जिक्र, बोले- सिस्टम फेल
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
स्पोर्ट्स
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
PAK को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शान मसूद
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब! क्या खुद उलझ गई बीजेपी सरकार?
E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब देकर कैसे उलझ गई बीजेपी सरकार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
यूपी चुनाव: चंद्रशेखर आजाद ने उतारे उम्मीदवार, 45 सीटों की पूरी लिस्ट देखें यहां
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget