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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबैकलेस व्हाइट आउटफिट में जाह्नवी कपूर का दिखा ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल

बैकलेस व्हाइट आउटफिट में जाह्नवी कपूर का दिखा ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल

जाह्नवी कपूर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं,फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.अब एक्ट्रेस ने लेटेस्ट तस्वीरों से धमाल मचा रखा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 10:30 AM (IST)
जाह्नवी कपूर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं,फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.अब एक्ट्रेस ने लेटेस्ट तस्वीरों से धमाल मचा रखा है.

जाह्नवी कपूर एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक को सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका ग्लैमरस औऱ सिजलिंग अंदाज देखने को मिल रहा है.

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लेटेस्ट तस्वीरों में जाह्नवी कपूर व्हाइट कलर के आउटफिट में दिखाई दे रही हैं,जो बैकलेस डिजाइन का है.तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद ही स्टाइलिश और एलीगेंट लग रही हैं.
लेटेस्ट तस्वीरों में जाह्नवी कपूर व्हाइट कलर के आउटफिट में दिखाई दे रही हैं,जो बैकलेस डिजाइन का है.तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद ही स्टाइलिश और एलीगेंट लग रही हैं.
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जाह्नवी कपूर ने अपने आउटफिट को काफी ग्रेसफुली कैरी किया हुआ है, लेकिन बैकलेस स्टाइल ने उनके पूरे लुक को ग्लैमरस टच दिया है. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीरें शेयर की गईं, वो वायरल होने लगीं.
जाह्नवी कपूर ने अपने आउटफिट को काफी ग्रेसफुली कैरी किया हुआ है, लेकिन बैकलेस स्टाइल ने उनके पूरे लुक को ग्लैमरस टच दिया है. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीरें शेयर की गईं, वो वायरल होने लगीं.
Published at : 14 Apr 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor

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