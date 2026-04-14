एक्सप्लोरर
बैकलेस व्हाइट आउटफिट में जाह्नवी कपूर का दिखा ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर काटा बवाल
जाह्नवी कपूर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं,फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.अब एक्ट्रेस ने लेटेस्ट तस्वीरों से धमाल मचा रखा है.
जाह्नवी कपूर एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक को सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका ग्लैमरस औऱ सिजलिंग अंदाज देखने को मिल रहा है.
1/8
2/8
Published at : 14 Apr 2026 10:30 AM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor
बॉलीवुड
7 Photos
कीर्ति कुल्हारी ने रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड राजीव सिद्धार्थ को किया बर्थडे विश, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
पति के निधन के बाद पहली सालगिरह पर भावुक हुईं प्रिया सचदेव, शेयर की अनदेखी तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
आशा भोसले की अंतिम विदाई, शान-अनूप जलोटा की सुरीली श्रद्धांजलि, आमिर खान-विक्की कौशल की आंखें भी हुईं नम
बॉलीवुड
6 Photos
आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, पोती जेनाई को बंधाया ढांढस
बॉलीवुड
7 Photos
दारा सिंह की पोती अमेलिया रंधावा की खूबसूरती के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, देखिए ग्लैमरस फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
‘धुरंधर 2’ ने चौथे मंडे भी काटा गदर, नई रिलीज फिल्मों के आगे भी कमा डाले करोड़ों
मनोरंजन
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
मनोरंजन
आशा भोसले: 15 साल बड़े गणपत राव से पहली शादी, तलाक के 20 साल बाद थामा था आरडी बर्मन का हाथ
मनोरंजन
आशा भोसले ने रो-रोकर रिकॉर्ड किया था 'बंदिनी' का ये गाना, एसडी बर्मन से पड़ी थी जबरदस्त डांट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
कीर्ति कुल्हारी ने रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड राजीव सिद्धार्थ को किया बर्थडे विश, देखें फोटोज
प्रेम कुमारJournalist
Opinion