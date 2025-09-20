जैकलीन फर्नांडीस की 10 खूबसूरत तस्वीरें: बेहद दिलकश हैं एक्ट्रेस, हुस्न से गिराती हैं बिजलियां

जैकलीन फर्नांडिस ने हल्के नीले रंग की बैकलेस फिटेड ड्रेस पहन रखी है जो उन्हें बेहद ग्लैमरस और एलीगेंट लुक दे रही है. खुले वेवी बाल और उनकी चमकती मुस्कान पूरे अंदाज़ को नेचुरल और फ्रेश बना रही हैं. हल्की ज्वेलरी और बीच यॉट का बैकग्राउंड इस लुक को लक्ज़री और वेकेशन वाइब्स से भर रहा है.