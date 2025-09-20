हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जैकलीन फर्नांडीस की 10 खूबसूरत तस्वीरें: बेहद दिलकश हैं एक्ट्रेस, हुस्न से गिराती हैं बिजलियां

जैकलीन फर्नांडीस की 10 खूबसूरत तस्वीरें: बेहद दिलकश हैं एक्ट्रेस, हुस्न से गिराती हैं बिजलियां

Jacqueline Dazzles: जैकलीन फर्नांडीस की लेटेस्ट 10 तस्वीरों में उनका ग्लैमरस और स्टनिंग लुक देख आप उन पर मर मिटेंगे, जिसमें उनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी दोनों ही फैंस को दीवाना कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 01:59 PM (IST)
Jacqueline Dazzles: जैकलीन फर्नांडीस की लेटेस्ट 10 तस्वीरों में उनका ग्लैमरस और स्टनिंग लुक देख आप उन पर मर मिटेंगे, जिसमें उनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी दोनों ही फैंस को दीवाना कर रही हैं.

जैकलीन फर्नांडीस बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्हें उनकी खूबसूरती, ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज़ के लिए जाना जाता है. फिल्मों में शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जैकलीन की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है. वे अक्सर अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरें फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं जो इंटरनेट पर आग लगा देती हैं.

1/10
जैकलीन फर्नांडिस ने हल्के नीले रंग की बैकलेस फिटेड ड्रेस पहन रखी है जो उन्हें बेहद ग्लैमरस और एलीगेंट लुक दे रही है. खुले वेवी बाल और उनकी चमकती मुस्कान पूरे अंदाज़ को नेचुरल और फ्रेश बना रही हैं. हल्की ज्वेलरी और बीच यॉट का बैकग्राउंड इस लुक को लक्ज़री और वेकेशन वाइब्स से भर रहा है.
जैकलीन फर्नांडिस ने हल्के नीले रंग की बैकलेस फिटेड ड्रेस पहन रखी है जो उन्हें बेहद ग्लैमरस और एलीगेंट लुक दे रही है. खुले वेवी बाल और उनकी चमकती मुस्कान पूरे अंदाज़ को नेचुरल और फ्रेश बना रही हैं. हल्की ज्वेलरी और बीच यॉट का बैकग्राउंड इस लुक को लक्ज़री और वेकेशन वाइब्स से भर रहा है.
2/10
इस लुक में जैकलीन ने चमकीली गुलाबी हॉल्टर-नेक ड्रेस पहनी है, जिसे बेल्ट ने और स्टाइलिश टच दिया है. ओपन हेयर, फ्लोरल ईयररिंग्स और उनकी स्माईल इस पूरे लुक को बेहद फ्रेश, एलीगेंट और खुशी से भरा बना रही हैं.
इस लुक में जैकलीन ने चमकीली गुलाबी हॉल्टर-नेक ड्रेस पहनी है, जिसे बेल्ट ने और स्टाइलिश टच दिया है. ओपन हेयर, फ्लोरल ईयररिंग्स और उनकी स्माईल इस पूरे लुक को बेहद फ्रेश, एलीगेंट और खुशी से भरा बना रही हैं.
3/10
इस लुक में जैकलीन एक ट्रेडिशनल डांसर के लुक में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने गोल्डन काम वाला हैवी ब्लाउज़ और ऑरेंज सिल्क लहंगा धोती स्टाइल पहन रखा है. भारी गोल्ड ज्वेलरी, माथापट्टी, कंगन और गजरे से उनके लुक को बेहद रॉयल और डिविनिटी से भर देते हैं.
इस लुक में जैकलीन एक ट्रेडिशनल डांसर के लुक में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने गोल्डन काम वाला हैवी ब्लाउज़ और ऑरेंज सिल्क लहंगा धोती स्टाइल पहन रखा है. भारी गोल्ड ज्वेलरी, माथापट्टी, कंगन और गजरे से उनके लुक को बेहद रॉयल और डिविनिटी से भर देते हैं.
4/10
इस लुक में जैकलीन ने शिमरी सीक्विन वाली लैवेंडर-गुलाबी आउटफिट पहनी है, जिसमें पफी स्लीव्स और स्टाइलिश कट-आउट डिज़ाइन है. खुले वेवी बाल, न्यूड मेकअप और नीले स्टोन का एलीगेंट नेकलेस उनके लुक को और भी रॉयल टच दे रहा है.
इस लुक में जैकलीन ने शिमरी सीक्विन वाली लैवेंडर-गुलाबी आउटफिट पहनी है, जिसमें पफी स्लीव्स और स्टाइलिश कट-आउट डिज़ाइन है. खुले वेवी बाल, न्यूड मेकअप और नीले स्टोन का एलीगेंट नेकलेस उनके लुक को और भी रॉयल टच दे रहा है.
5/10
जैकलीन ने इस लुक में ऑफ-शोल्डर स्ट्राइप्ड गाउन पहना है, जिसे काले बेल्ट और ब्लैक बैग से कॉम्बिन किया गया है. स्ट्रेट हेयर और मिनिमल मेकअप उनके स्टाइल को और एलीगेंट व मॉडर्न बना रहे हैं. पूरा लुक सिम्पल होने के साथ-साथ बहुत ही क्लासी और शीक लग रहा है.
जैकलीन ने इस लुक में ऑफ-शोल्डर स्ट्राइप्ड गाउन पहना है, जिसे काले बेल्ट और ब्लैक बैग से कॉम्बिन किया गया है. स्ट्रेट हेयर और मिनिमल मेकअप उनके स्टाइल को और एलीगेंट व मॉडर्न बना रहे हैं. पूरा लुक सिम्पल होने के साथ-साथ बहुत ही क्लासी और शीक लग रहा है.
6/10
जैकलीन ने इस लुक में ऑफ-व्हाइट साटन गाउन पहना है, जिसे उन्होंने लॉन्ग ग्लव्स और डायमंड नेकलेस के साथ स्टाइल किया है. खुले बाल और नैचुरल मेकअप उनके लुक को और भी रॉयल और ग्लैमरस बना रहे हैं. पूरा लुक रेड कार्पेट वाइब्स दे रहा है.
जैकलीन ने इस लुक में ऑफ-व्हाइट साटन गाउन पहना है, जिसे उन्होंने लॉन्ग ग्लव्स और डायमंड नेकलेस के साथ स्टाइल किया है. खुले बाल और नैचुरल मेकअप उनके लुक को और भी रॉयल और ग्लैमरस बना रहे हैं. पूरा लुक रेड कार्पेट वाइब्स दे रहा है.
7/10
इस लुक में जैकलीन ने ऑल-व्हाइट पैंटसूट कैरी किया है, जिसे उन्होंने स्टाइलिश सनग्लासेस और मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ पेयर किया है. खुले वेवी बाल और न्यूड मेकअप उनके अंदाज़ को और भी शार्प और एलिगेंट बना रहे हैं. पूरा लुक मॉडर्न, क्लासी और पावरफुल वाइब्स दे रहा है.
इस लुक में जैकलीन ने ऑल-व्हाइट पैंटसूट कैरी किया है, जिसे उन्होंने स्टाइलिश सनग्लासेस और मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ पेयर किया है. खुले वेवी बाल और न्यूड मेकअप उनके अंदाज़ को और भी शार्प और एलिगेंट बना रहे हैं. पूरा लुक मॉडर्न, क्लासी और पावरफुल वाइब्स दे रहा है.
8/10
इस लुक में जैकलीन ने बॉडी हगिंग सैटिन गाउन पहना है, जिसमें ब्राउन और गोल्डन शेड्स हैं. स्मोकी पैटर्न वाला यह आउटफिट उन्हें ग्लैमरस वाइब दे रहा है. बालों को उन्होंने बन में बांधकर मिनिमल मेकअप और इयररिंग के साथ पूरा किया है. यह लुक नाइट पार्टी के लिए परफेक्ट और बेहद स्टनिंग है.
इस लुक में जैकलीन ने बॉडी हगिंग सैटिन गाउन पहना है, जिसमें ब्राउन और गोल्डन शेड्स हैं. स्मोकी पैटर्न वाला यह आउटफिट उन्हें ग्लैमरस वाइब दे रहा है. बालों को उन्होंने बन में बांधकर मिनिमल मेकअप और इयररिंग के साथ पूरा किया है. यह लुक नाइट पार्टी के लिए परफेक्ट और बेहद स्टनिंग है.
9/10
इस तस्वीर में जैकलीन ने ट्रेडिशनल लहंगा चोली पहना है. ग्रीन दुपट्टा, पिंक लहंगा और गोल्डन ब्लाउज़ का कॉम्बिनेशन उन्हें रॉयल लुक दे रहा है. ज्वेलरी, झुमके और बिंदी उनके अंदाज़ को और भी ट्रेडिशनल और एलीगेंट बना रहे हैं. पूरा लुक बेहद खूबसूरत और फेस्टिव वाइब्स से भरा है.
इस तस्वीर में जैकलीन ने ट्रेडिशनल लहंगा चोली पहना है. ग्रीन दुपट्टा, पिंक लहंगा और गोल्डन ब्लाउज़ का कॉम्बिनेशन उन्हें रॉयल लुक दे रहा है. ज्वेलरी, झुमके और बिंदी उनके अंदाज़ को और भी ट्रेडिशनल और एलीगेंट बना रहे हैं. पूरा लुक बेहद खूबसूरत और फेस्टिव वाइब्स से भरा है.
10/10
इस लुक में जैकलीन ने व्हाइट हाई-स्लिट गाउन पहना है, जिसमें कट-आउट शोल्डर और स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन है. ब्लैक हील्स, गोल्ड क्लच और स्लीक हेयरस्टाइल ने उनके स्टाइल को और भी मॉडर्न बना दिया है. पूरा लुक स्लीक, बोल्ड और हाई-फैशन वाइब्स दे रहा है.
इस लुक में जैकलीन ने व्हाइट हाई-स्लिट गाउन पहना है, जिसमें कट-आउट शोल्डर और स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन है. ब्लैक हील्स, गोल्ड क्लच और स्लीक हेयरस्टाइल ने उनके स्टाइल को और भी मॉडर्न बना दिया है. पूरा लुक स्लीक, बोल्ड और हाई-फैशन वाइब्स दे रहा है.
Published at : 20 Sep 2025 01:59 PM (IST)
Tags :
Jacqueline Fernandez Dishoom Race 3

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
