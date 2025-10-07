जैसे ही आप बेयोंसे के घर के अंदर कदम रखते हैं तो बैकयार्ड में नजर आने वाली विंडो अब आपको घर के खूबसूरत नज़ारे की झलक दिखाती हैं. ज़मीन से छत तक फैली खिड़कियाँ एकड़ों में फैले हरे-भरे पेड़ों और ट्रॉपिकल प्लांट्स की ओर खुलती हैं, और इस नज़ारे में पास ही एक सी बीच की झलक भी दिखाई देती है. इन खिड़कियों के पास का इलाका इस जोड़े के लिए एक सुकून भरी दोपहर में अपने बच्चों के साथ कुछ पल बिताने और सनसेट देखने के लिए एकदम सही जगह है.इसके अलावा यह बेयोंसे के लिए अपनी बड़ी सी अलमारी को अरेंज करने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है. इस स्नैपशॉट में आप एडिडास के कितने जोड़े स्नीकर्स गिन सकते हैं?