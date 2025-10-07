हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘स्वर्ग से भी सुंदर…’ बेयोंसे के घर की Inside तस्वीरें, 8 एकड़ में फैले मेंशन को देख शाहरुख खान का मन्नत भूल जाएंगे

Beyonce House Inside Pics: बेयोंसे स्वर्ग से भी सुंदर घर में रहती हैं. उनका ड्रीम होम शाहरुख खान के बंगले मन्नत से ज्यादा खूबसूरत और आलीशान हैं. इनसाइड तस्वीरें देख आपके होश उड़ जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 03:35 PM (IST)
बेयोंसे गिजेल नोल्स-कार्टर को सिर्फ़ बेयोंसे के नाम से जाना जाता है. वे दुनिया भर के हर देश में एक बेहद पसंद किया जाने वाला नाम हैं, और इसके पीछे एक ठोस वजह भी है. दरअसल 24 ग्रैमी पुरस्कारों के साथ, यह आइकन दुनिया के सबसे टैलेंटेड म्यूजिशियंस में से एक हैं. उन्होंने अपने तीन दशक लंबे करियर में न सिर्फ़ पॉप म्यूजिक की सूरत बदल दी है, बल्कि उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल ब्लैक कम्यूनिटी को सेलिब्रेट करने और रेस, जेंडर और पॉलिटिक्स पर बातचीत को प्रमुखता देने के लिए भी किया है, जिससे वे बदलाव की एक सशक्त पैरोकार बन गई हैं. इसी के साथ बेयोंसे काफी आलीशान जिंदगी जीती हैं. उनका घर किसी महल से कम नहीं हैं.

बेयोंसे ने सिंगर और रैपर शॉन कोरी कार्टर (उर्फ जे-ज़ेड) से शादी की है और ये जोड़ी तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं. पांच सदस्यों वाला यह परिवार महल जैसे घर में रहता है.
बेयोंसे का आलीशान घर कैलिफोर्निया में समुद्र किनारे बसे शहर मलिबू में है और इसकी कीमत 200 मिलियन डॉलर बताई जाती है. इडियन करेंसी के हिसाब से इसकी कीमत 1600 करोड़ से भी ज्यादा है.
बेयोंसे के सपनों के महल में आठ बेडरूम, ग्यारह बाथरूम, 15 कारों तक की क्षमता वाला एक गैराज, एक होम थिएटर, एक बास्केटबॉल कोर्ट और चार स्विमिंग पूल हैं.
बेयोंसे के घर का बैकयार्ड भी काफी खूबसूरत है जिसमें सिरेमिक टाइलें और शाइनी ब्लैक संगमरमर की दीवारें जगह-जगह फैली हुई हैं. बैकयार्ड के फ्लोर पर ब्राउन कलर के स्टोन की बारीक नक्काशी की गई है.
जैसे ही आप बेयोंसे के घर के अंदर कदम रखते हैं तो बैकयार्ड में नजर आने वाली विंडो अब आपको घर के खूबसूरत नज़ारे की झलक दिखाती हैं. ज़मीन से छत तक फैली खिड़कियाँ एकड़ों में फैले हरे-भरे पेड़ों और ट्रॉपिकल प्लांट्स की ओर खुलती हैं, और इस नज़ारे में पास ही एक सी बीच की झलक भी दिखाई देती है. इन खिड़कियों के पास का इलाका इस जोड़े के लिए एक सुकून भरी दोपहर में अपने बच्चों के साथ कुछ पल बिताने और सनसेट देखने के लिए एकदम सही जगह है.इसके अलावा यह बेयोंसे के लिए अपनी बड़ी सी अलमारी को अरेंज करने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है. इस स्नैपशॉट में आप एडिडास के कितने जोड़े स्नीकर्स गिन सकते हैं?
बेयोंसे ने अपने घर के टैरेस पर पूल भी बनाया है. जहां काफी सारे सोफे भी लगे हुए हैं.यह कांच जैसा इन्फिनिटी पूल ऊपर आसमान को रिफ्लेक्ट करता है, और गहरे रंग के लकड़ी के फर्श और ब्राउन कलर के फ़र्नीचर से घिरा है, जिसमें एक चिमनी भी है.
बेयोंसे ने अपने घर की दीवारों पर व्हाइट टेक्सचर कराया है जो उनके ड्रीम होम को एलीगेंट लुक दे रहा है.
घर में बड़े-बडे व्हाइट कर्टेन भी लगाए गए हैं. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बेयोंसे अपने घर के पर्दों के बैकड्रॉप के साथ फोटो क्लिक करा रही हैं.
क्वीन बे के घर में बास्केटबॉल कोर्ट होना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कार्टर परिवार इस गेम का फैन है.
Published at : 07 Oct 2025 03:20 PM (IST)
