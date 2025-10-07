एक्सप्लोरर
‘स्वर्ग से भी सुंदर…’ बेयोंसे के घर की Inside तस्वीरें, 8 एकड़ में फैले मेंशन को देख शाहरुख खान का मन्नत भूल जाएंगे
Beyonce House Inside Pics: बेयोंसे स्वर्ग से भी सुंदर घर में रहती हैं. उनका ड्रीम होम शाहरुख खान के बंगले मन्नत से ज्यादा खूबसूरत और आलीशान हैं. इनसाइड तस्वीरें देख आपके होश उड़ जाएंगे.
बेयोंसे गिजेल नोल्स-कार्टर को सिर्फ़ बेयोंसे के नाम से जाना जाता है. वे दुनिया भर के हर देश में एक बेहद पसंद किया जाने वाला नाम हैं, और इसके पीछे एक ठोस वजह भी है. दरअसल 24 ग्रैमी पुरस्कारों के साथ, यह आइकन दुनिया के सबसे टैलेंटेड म्यूजिशियंस में से एक हैं. उन्होंने अपने तीन दशक लंबे करियर में न सिर्फ़ पॉप म्यूजिक की सूरत बदल दी है, बल्कि उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल ब्लैक कम्यूनिटी को सेलिब्रेट करने और रेस, जेंडर और पॉलिटिक्स पर बातचीत को प्रमुखता देने के लिए भी किया है, जिससे वे बदलाव की एक सशक्त पैरोकार बन गई हैं. इसी के साथ बेयोंसे काफी आलीशान जिंदगी जीती हैं. उनका घर किसी महल से कम नहीं हैं.
Published at : 07 Oct 2025 03:20 PM (IST)
