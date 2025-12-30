एक्सप्लोरर
कितने पढ़े-लिखे है अगस्त्य नंदा? जानें अमिताभ बच्चन के नाती की एजुकेशन क्वालीफिकेशन
Agastya Nanda Education Qualification: अगस्त्य नंदा अपनी फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर काफी सुर्खियों में है. ऐसे में फैंस उनके क्रिएटिव फील्ड के साथ-साथ उनके एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं.
अमिताभ बच्चन के नाती और श्वेता नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’को लेकर काफी चर्चा में हैं. लेकिन अगस्त्य न सिर्फ अपनी फैमिली बैकग्राउंड बल्कि अपनी पढ़ाई और फिल्मों के कारण भी जाने जाते है. मुंबई से लेकर लंदन तक की एजुकेशन और फिर बॉलीवुड डेब्यू तक अगस्त्य का सफर काफी दिलचस्प रहा है.
