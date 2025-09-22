हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Homebound screening: मां श्रीदेवी की सालों पुरानी साड़ी में सजधजकर पहुंचीं जाह्नवी कपूर, यहां देखें 10 तस्वीरें

Homebound Screening: फिल्म ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में एक खास नजारा दिखाई दिया. दरअसल फिल्म की हीरोइन जाह्नवी कपूर इस दौरान अपनी मां श्रीदेवी की रॉयल साड़ी में नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Sep 2025 09:59 PM (IST)
ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर इन दिनों फिल्म ‘होमबाउंड’ को लेकर चर्चा में हैं. सोमवार की शाम मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें जाह्नवी ने अपनी दिवंगत मां और दिग्गज एक्ट्रेस रही श्रीदेवी को ट्रिब्यूट दिया. नीचे देखिए तस्वीरें....

फिल्म ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में जाह्नवी कपूर का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. जिसमें एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही थी.
जाह्नवी ने ब्लू और ब्लैक कलर की वेलवेट साड़ी में नजर आई. उनका ये लुक काफी रॉयल और सुंदर लग रहा है.
खास बात ये है कि जाह्नवी कपूर ने जो साड़ी पहनी है. वो उनकी मां श्रीदेवी की हैं. जो उन्होंने एक इवेंट में पहनी भी थी.
जाह्नवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी के बेहद करीब थी. इसलिए वो फिल्म की स्क्रीनिंग में उनकी साड़ी पहनकर पहुंची. ताकी मां को वो अपने पास फील कर सके.
एक्ट्रेस ने ये लुक अपनी मां की तरह ही ग्लोसी मेकअप, बालों में जुड़ा बनाकर पूरा किया है. एक्ट्रेस ने हैवी ज्वेलरी भी कैरी की है.
जाह्नवी कपूर ने स्क्रीनिंग में पहुंचकर रेड कार्पेट पर पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज भी दिए.
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. जिसपर फैंस भी बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं.
इसके साथ ही कुछ यूजर्स जाह्नवी की जमकर तारीफ भी करते दिखे. एक ने लिखा, ‘अरे ये तो श्रीदेवी जी की साड़ी है..’
बात करें फिल्म ‘होमबाउंड’ की तो इसमें जाह्नवी कपूर के अलावा ईशान खट्टर और विशाल जेठवा भी अहम किरदार में हैं.
फिल्म का प्रीमियर मई 2025 में कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में हुआ था. अब ये 26 सितंबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
Published at : 22 Sep 2025 09:59 PM (IST)
Tags :
Sridevi Janhvi Kapoor Homebound

Photo Gallery

Embed widget