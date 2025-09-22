एक्सप्लोरर
Homebound screening: मां श्रीदेवी की सालों पुरानी साड़ी में सजधजकर पहुंचीं जाह्नवी कपूर, यहां देखें 10 तस्वीरें
Homebound Screening: फिल्म ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में एक खास नजारा दिखाई दिया. दरअसल फिल्म की हीरोइन जाह्नवी कपूर इस दौरान अपनी मां श्रीदेवी की रॉयल साड़ी में नजर आई.
ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर इन दिनों फिल्म ‘होमबाउंड’ को लेकर चर्चा में हैं. सोमवार की शाम मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें जाह्नवी ने अपनी दिवंगत मां और दिग्गज एक्ट्रेस रही श्रीदेवी को ट्रिब्यूट दिया. नीचे देखिए तस्वीरें....
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Sep 2025 09:59 PM (IST)
Tags :Sridevi Janhvi Kapoor Homebound
बॉलीवुड
10 Photos
मां श्रीदेवी की सालों पुरानी साड़ी में सजधजकर स्क्रीनिंग में पहुंचीं जाह्नवी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
'शादी में जरूर आना' की आरती शुक्ला कृति खरबंदा के फोटोज से होता है इंटरनेट का पारा हाई
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार की सास की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 68 साल की उम्र में भी दिखती हैं बेहद हसीन
बॉलीवुड
7 Photos
इस बच्ची ने बॉलीवुड में कमा लिया बड़ा नाम, सुहाना-खुशी जैसे स्टारकिड्स भी इनके सामने फेल
बॉलीवुड
10 Photos
बिंदी-साड़ी में बला की खूबसूरत लगती हैं ऐश्वर्या राय, यकीन नहीं तो ये 10 तस्वीरें देख लीजिए
बॉलीवुड
8 Photos
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिलजीत का गाना ऐसी मस्ती के बीच हुआ था रिकॉर्ड, आर्यन खान भी थे मौजूद
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
AK47 के जवाब में दाग दी Brahmos Missile, एशिया कप के बीच वायरल हुआ पाकिस्तानी दिग्गज का बयान
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
मां श्रीदेवी की सालों पुरानी साड़ी में सजधजकर स्क्रीनिंग में पहुंचीं जाह्नवी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
'शादी में जरूर आना' की आरती शुक्ला कृति खरबंदा के फोटोज से होता है इंटरनेट का पारा हाई
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion