हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपंजाब की 'ऐश्वर्या राय' हिमांशी खुराना का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, घटाया 17 किलो वजन

पंजाब की 'ऐश्वर्या राय' हिमांशी खुराना का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, घटाया 17 किलो वजन

Himanshi Khurana Transformation: हिमांशी खुराना ने अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को हैरान कर दिया है. 17 किलो वजन घटाने के बाद उनका बदला हुआ लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Himanshi Khurana Transformation: हिमांशी खुराना ने अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को हैरान कर दिया है. 17 किलो वजन घटाने के बाद उनका बदला हुआ लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

पंजाब की ‘ऐश्वर्या राय’ कही जाने वाली हिमांशी खुराना इन दिनों अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने करीब 17 किलो वजन घटाकर सबको हैरान कर दिया है. नए लुक में हिमांशी पहले से भी ज्यादा ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि ये बदलाव सिर्फ फिट दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए किया है.

1/7
बिग बॉस 13' से सुर्खियों में आई हिंमाशी खुराना को पंजाब की 'ऐश्वर्या राय' कहा जाता है. हिंमाशी खुराना इन दिनों अपने वेट लॉस को लेकर चर्चा में हैं.
बिग बॉस 13' से सुर्खियों में आई हिंमाशी खुराना को पंजाब की 'ऐश्वर्या राय' कहा जाता है. हिंमाशी खुराना इन दिनों अपने वेट लॉस को लेकर चर्चा में हैं.
2/7
हाल ही में एक इंटरव्यू में हिमांशी ने बताया कि उन्होंने कुछ महीनों में करीब 17 किलो वजन कम किया है.
हाल ही में एक इंटरव्यू में हिमांशी ने बताया कि उन्होंने कुछ महीनों में करीब 17 किलो वजन कम किया है.
3/7
हिमांशी ने कहा, मैंने वजन घटाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था. मैंने सिर्फ अपनी हेल्थ पर फोकस किया है. मुझे बहुत दिक्कतें थीं.
हिमांशी ने कहा, मैंने वजन घटाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था. मैंने सिर्फ अपनी हेल्थ पर फोकस किया है. मुझे बहुत दिक्कतें थीं.
4/7
मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मुझे बॉडी में परेशानी क्यों आ रही है. मैं सेट पर रहती थी तो काफी चिढ़चिढ़ा महसूस करती थी. लोग मुझे कुछ भी बोल देते थे मुझे बुरा लगता था.
मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मुझे बॉडी में परेशानी क्यों आ रही है. मैं सेट पर रहती थी तो काफी चिढ़चिढ़ा महसूस करती थी. लोग मुझे कुछ भी बोल देते थे मुझे बुरा लगता था.
5/7
उन्होनें कहा, मैंने कुछ नहीं किया मैंने बस अपनी डायट में बदलाव किए और एक्सरसाइज में बदलाव किए. इसके बाद डॉक्टर से बात की.
उन्होनें कहा, मैंने कुछ नहीं किया मैंने बस अपनी डायट में बदलाव किए और एक्सरसाइज में बदलाव किए. इसके बाद डॉक्टर से बात की.
6/7
डॉक्टर की निगरानी में रहकर मैंने अपने अंदर बदलाव किए. तब जाकर मेरी बॉडी के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया.
डॉक्टर की निगरानी में रहकर मैंने अपने अंदर बदलाव किए. तब जाकर मेरी बॉडी के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया.
7/7
जो लोग मेरे से मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये हिमांशी लग नहीं रही. लेकिन मैं सच कहूं तो वजन कम करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है.
जो लोग मेरे से मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये हिमांशी लग नहीं रही. लेकिन मैं सच कहूं तो वजन कम करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है.
Published at : 31 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
Himanshi Khurana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
स्पोर्ट्स
IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Bihar NDA Manisfesto: बिहार के लिए NDA का संकल्प पत्र जारी, विकसित Bihar के Agenda दिया गया

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
स्पोर्ट्स
IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट के साथ कातिल अदाएं, ऐश्वर्या राय की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
ट्रेंडिंग
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
हेल्थ
What Happens to Old Kidney after Transplant: किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
यूटिलिटी
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget