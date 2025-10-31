एक्सप्लोरर
पंजाब की 'ऐश्वर्या राय' हिमांशी खुराना का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, घटाया 17 किलो वजन
Himanshi Khurana Transformation: हिमांशी खुराना ने अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को हैरान कर दिया है. 17 किलो वजन घटाने के बाद उनका बदला हुआ लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.
पंजाब की ‘ऐश्वर्या राय’ कही जाने वाली हिमांशी खुराना इन दिनों अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने करीब 17 किलो वजन घटाकर सबको हैरान कर दिया है. नए लुक में हिमांशी पहले से भी ज्यादा ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. उन्होंने बताया कि ये बदलाव सिर्फ फिट दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए किया है.
Published at : 31 Oct 2025 02:19 PM (IST)
