हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधर्मेंद्र के निधन के बाद पूरी तरह टूट गई हैं हेमा मालिनी, पति की याद में शेयर की खास पलों की तस्वीरें, देखकर आंखें नम हो जाएंगीं

धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरी तरह टूट गई हैं हेमा मालिनी, पति की याद में शेयर की खास पलों की तस्वीरें, देखकर आंखें नम हो जाएंगीं

Hema Malini On Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद हेमा मालिनी ने एक्स अकाउंट पर पति को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखी है. साथ ही खास पलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Nov 2025 11:56 AM (IST)
Hema Malini On Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद हेमा मालिनी ने एक्स अकाउंट पर पति को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखी है. साथ ही खास पलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में घर पर निधन हो गया था. उनके निधन के बाद से बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. वहीं दिग्गज अभिनेता के निधन के तीन दिन बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने बेहद इमोशनल पोस्ट की है. साथ ही अपने पति संग बिताए खास पलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं. उनकी पोस्ट और तस्वीरें देख आपका कलेजा कांप उठेगा.

1/8
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग अपने प्यारे रिश्ते को दिखाते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनके दिग्गज अभिनेता संग प्यारे पल नजर आ रहे हैं जो उन्होंने साथ बिताए थे.
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र संग अपने प्यारे रिश्ते को दिखाते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनके दिग्गज अभिनेता संग प्यारे पल नजर आ रहे हैं जो उन्होंने साथ बिताए थे.
2/8
इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी में कितनी प्यारी बॉन्डिंग थी. हालांकि अब दिग्गज अभिनेता के इस दुनिया में ना रहने से ये जोड़ी टूट गई है.
इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी में कितनी प्यारी बॉन्डिंग थी. हालांकि अब दिग्गज अभिनेता के इस दुनिया में ना रहने से ये जोड़ी टूट गई है.
3/8
इस तस्वीर में धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा और दोनों बेटियों ईशा और अहाना संग नजर आ रहे हैं. ये फैमिली पिक्चर देख फैंस की आंखें नम हो रही हैं.
इस तस्वीर में धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा और दोनों बेटियों ईशा और अहाना संग नजर आ रहे हैं. ये फैमिली पिक्चर देख फैंस की आंखें नम हो रही हैं.
4/8
इस तस्वीर में धर्मेंद्र और हेमा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं. वाकई इस जोड़ी ने साथ में बेहद खूबूसरत पल बिताए थे जो अब हेमा के लिए सिर्फ याद बनकर रह गए हैं.
इस तस्वीर में धर्मेंद्र और हेमा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं. वाकई इस जोड़ी ने साथ में बेहद खूबूसरत पल बिताए थे जो अब हेमा के लिए सिर्फ याद बनकर रह गए हैं.
5/8
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की ये तस्वीरें किसी फैमिली फंक्शन की लग रही हैं जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं.
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की ये तस्वीरें किसी फैमिली फंक्शन की लग रही हैं जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं.
6/8
धर्मेंद्र का अपनी पत्नी हेमा के साथ ही दोनों बेटियों संग भी काफी प्यारा बॉन्ड था. तस्वीर में ये साफ झलकता है.
धर्मेंद्र का अपनी पत्नी हेमा के साथ ही दोनों बेटियों संग भी काफी प्यारा बॉन्ड था. तस्वीर में ये साफ झलकता है.
7/8
इमोशनल कर देने वाली तस्वीरों के साथ हेमा ने लिखा, “ सालों से साथ - हमेशा हमारे लिए मौजूद, कुछ खास पल.”
इमोशनल कर देने वाली तस्वीरों के साथ हेमा ने लिखा, “ सालों से साथ - हमेशा हमारे लिए मौजूद, कुछ खास पल.”
8/8
हेमा ने पति को याद करते हुए काफी भावुक नोट भी लिखा है. उन्होंने लिखा धर्मजी,” मेरे लिए वो बहुत कुछ थे. एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे ज़रूरी इंसान, दरअसल, वो मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे-बुरे वक़्त में मेरे साथ रहे हैं. अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से, और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था” उन्होंने आगे लिखा है, “मेरे पर्सनल नुकसान को बयां नहीं किया जा सकता जो शून्य पैदा हुआ है, वह जीवन भर बना रहेगा, सालों के साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं...”
हेमा ने पति को याद करते हुए काफी भावुक नोट भी लिखा है. उन्होंने लिखा धर्मजी,” मेरे लिए वो बहुत कुछ थे. एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे ज़रूरी इंसान, दरअसल, वो मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे-बुरे वक़्त में मेरे साथ रहे हैं. अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से, और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था” उन्होंने आगे लिखा है, “मेरे पर्सनल नुकसान को बयां नहीं किया जा सकता जो शून्य पैदा हुआ है, वह जीवन भर बना रहेगा, सालों के साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं...”
Published at : 27 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राम मंदिर पर कमेंट कर अपनी मौत बुला रहा पाकिस्तान', इस नेता ने आसिम मुनीर-शहबाज को याद दिलाई औकात
'राम मंदिर पर कमेंट कर अपनी मौत बुला रहा पाकिस्तान', इस नेता ने आसिम मुनीर-शहबाज को याद दिलाई औकात
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
Watch: धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast Case: 16 दिन की तलाश के बाद कैमरे पर आया आतंकी मॉड्यूल का सबसे बड़ा सुराग | Breaking
US Capital Shooting: अमेरिकी सुरक्षा अलर्ट पर, वाइट हाउस को निशाना बनाने की कोशिश बेनकाब!
Delhi के द्वारका में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, भाऊ गैंग का 25,000 इनामी शूटर गिरफ्तार
Top News: आज की बड़ी खबरें | White House | bihar Election | West bengal | SIR Controversy
Bengal Election 2026: बिहार मॉडल से बंगाल फतह! | Amit Shah | Bihar News | Namaste Bharat

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राम मंदिर पर कमेंट कर अपनी मौत बुला रहा पाकिस्तान', इस नेता ने आसिम मुनीर-शहबाज को याद दिलाई औकात
'राम मंदिर पर कमेंट कर अपनी मौत बुला रहा पाकिस्तान', इस नेता ने आसिम मुनीर-शहबाज को याद दिलाई औकात
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
Watch: धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
बॉलीवुड
19 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया था 'शोले' का रिकॉर्ड, धर्मेंद्र-अमिताभ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था
19 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया था 'शोले' का रिकॉर्ड, धर्मेंद्र-अमिताभ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
न्यूज़
Explained: दिल्ली में प्रदूषण से CJI सूर्यकांत की तबीयत बिगड़ी, अब सर्दियों में और खराब होगी हवा, आखिर ठंड में क्यों बढ़ता पॉल्यूशन?
Explained: दिल्ली में प्रदूषण से CJI सूर्यकांत की तबीयत बिगड़ी, अब सर्दियों में और खराब होगी हवा, आखिर ठंड में क्यों बढ़ता पॉल्यूशन?
हेल्थ
Heart Blockage Signs: घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Embed widget