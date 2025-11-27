एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरी तरह टूट गई हैं हेमा मालिनी, पति की याद में शेयर की खास पलों की तस्वीरें, देखकर आंखें नम हो जाएंगीं
Hema Malini On Dharmendra: धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद हेमा मालिनी ने एक्स अकाउंट पर पति को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखी है. साथ ही खास पलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं.
धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में घर पर निधन हो गया था. उनके निधन के बाद से बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. वहीं दिग्गज अभिनेता के निधन के तीन दिन बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने बेहद इमोशनल पोस्ट की है. साथ ही अपने पति संग बिताए खास पलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं. उनकी पोस्ट और तस्वीरें देख आपका कलेजा कांप उठेगा.
Published at : 27 Nov 2025 11:48 AM (IST)
