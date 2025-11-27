हेमा ने पति को याद करते हुए काफी भावुक नोट भी लिखा है. उन्होंने लिखा धर्मजी,” मेरे लिए वो बहुत कुछ थे. एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे ज़रूरी इंसान, दरअसल, वो मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे-बुरे वक़्त में मेरे साथ रहे हैं. अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से, और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था” उन्होंने आगे लिखा है, “मेरे पर्सनल नुकसान को बयां नहीं किया जा सकता जो शून्य पैदा हुआ है, वह जीवन भर बना रहेगा, सालों के साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं...”