अनुराग डोभाल के समर्थन में उतरीं मनीषा रानी, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और रियलिटी शो में पहचान बना चुकीं मनीषा रानी इन दिनों एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने यूट्यूबर अनुराग डोभाल से जुड़े विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी है. मनीषा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अनुराग का समर्थन किया और उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया.

मनीषा ने किया अनुराग का समर्थन

अपने वीडियो में मनीषा रानी ने कहा कि वो यूके राइडर यानी अनुराग डोभाल को पर्सनली नहीं जानतीं, लेकिन जो बातें उन्होंने हाल में सुनी हैं, उससे उन्हें दुख हुआ है. उन्होंने बताया कि उन्होंने अनुराग और उनकी पत्नी रितिका को मैसेज करके बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं हो सकी. मनीषा ने ट्रोल करने वालों से कहा कि हर चीज को लाइक्स और व्यूज से जोड़कर देखना सही नहीं है. अगर कोई अपनी परेशानी लोगों के साथ शेयर कर रहा है, तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए. कई यूट्यूबर अपनी निजी समस्याएं लोगों से छिपा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी खुलकर शेयर करते हैं क्योंकि दर्शकों के साथ उनका एक इमोशनल रिश्ता बन जाता है. ऐसे में लोगों को उन्हें ट्रोल करने के बजाय सहारा देना चाहिए. मनीषा ने अनुराग के परिवार और करीबियों से भी अपील की कि इस समय उन्हें इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करने की जरूरत है.

कौन हैं अनुराग डोभाल?

बता दें, अनुराग डोभाल, जिन्हें लोग यूके राइडर के नाम से जानते हैं, एक पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया क्रिएटर हैं. वह अपने व्लॉग, बाइक राइडिंग और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया था और अपनी निजी समस्याओं के बारे में बात की थी. साथ ही अपने लाइफ को खत्म करने की कोशिश की, हालांकि वो अभी सुरक्षित हैं. इसी बीच सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है और अनुराग का समर्थन किया है.