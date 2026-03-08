साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ स्टार्स इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, रश्मिका और विजय जहां अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं, तो वहीं थलपति विजय अपने तलाक को लेकर चर्चा का हिस्सा है. तलाक की खबरों के बीच थलपति विजय को तृषा कृष्णन के साथ एक शादी समारोह में देख गया. तभी से दोनों के अफेयर की चर्चा भी शुरू हो गई. जिसके बाद कई लोगों ने दोनों को लेकर कई बातें कीं. इसी बीच तृषा के एक कोस्टार ने उन्हें लेकर ऐसा बयान दिया, जिससे अभिनेत्री चिढ़ गईं और उन्होंने आर पार्थिबन को करारा जवाब दिया है.

क्या बोले थे आर पार्थिबन

विजय और तृषा के वेडिंग रिसेप्शन से फोटोज वायरल होने के बाद फिल्म निर्माता-एक्टर आर पार्थिबन ने दो अलग-अलग मौकों पर उन दोनों पर तंज कसा था. हाल ही में आयोजित एक अवॉर्ड सेरेमनी में पार्थिबन से तृषा के बारे में एक सवाल पूछा गया. उनसे उन एक्टर्स के बारे में अपने विचार रखने को कहा गया जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया हुआ है. इसके लिए स्क्रीन पर उन्हें तृषा की फोटो दिखाई गई, तो उन्होंने उनके कुंडावई के किरदार का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, 'इस कुंडावई को कुछ दिनों के लिए घर में ही रखना चाहिए. अच्छा है. इसे बाहर मत निकलने देना.'

तृषा ने दिया करारा जवाब

पार्थिबन के इस बयान पर अब तृषा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. तृषा ने अपने x ट्विटर अकाउंट पर बिना नाम लिए खुद पर भद्दे कमेंट्स करने वालों को आड़े हाथ लिया है. तृषा ने ट्वीट कर लिखा, 'मुझे हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के आयोजकों ने सूचित किया है कि मेरा नाम और फोटो आखिर वक्त पर एक व्यक्ति के अनुरोध पर शामिल किए गए थे, जिसका मैसेज उसके असिस्टेंट ने दिया थ. माइक्रोफोन किसी बात को मजाकिया या बुद्धिमान नहीं बना देता. ये केवल मूर्खता को और ज्यादा स्पष्ट कर देता है. बिना जानकारी के बोले गए भद्दे शब्द बोलने वालों के बारे में ज्यादा बताते हैं, न कि उस व्यक्ति के बारे में जिसे वे संबोधित कर रहे हैं.

I was informed by the organisers of a recent event that my name and picture were included at the last minute at the request of an individual conveyed through his assistant.

A microphone doesn’t make a comment intelligent or humorous. It just makes stupidity louder.Crude words… — Trish (@trishtrashers) March 8, 2026

बता दें कि थलपति विजय और तृषा कृष्णन को हाल ही में एक शादी समारोह में देखने के बाद लोगों ने काफी सवाल खड़े किए थे. इस पर इंडस्ट्री से कई लोगों ने इनका समर्थन भी किया था तो वहीं इनके फैंस ने इसे गलतफहमी करार दिया. हालांकि बात आखिर में क्या है ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा.