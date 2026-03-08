T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले 'ओ हो हो हो' गाने पर झूमे रिकी मार्टिन, सुखबीर सिंह का रिएक्शन वायरल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी बीच रिहर्सल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार रिकी मार्टिन, पंजाबी सिंगर सुखबीर सिंह के मशहूर गाने 'ओ हो हो हो' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर छा गया और फैंस इस दिलचस्प पल को खूब पसंद कर रहे हैं.

सुखबीर सिंह ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में रिकी मार्टिन पूरे जोश के साथ 'ओ हो हो हो' गाने पर डांस करते हुए रिहर्सल कर रहे हैं. ये रिहर्सल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए की जा रही थी, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होने वाली है. जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, फैंस के बीच इसकी काफी चर्चा होने लगी. कई लोगों ने इसे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संगीत के शानदार कॉम्बिनेशन का उदाहरण बताया. इसी दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी इस वीडियो से जुड़ा एक और क्लिप शेयर किया, जिसमें पंजाबी सिंगर सुखबीर सिंह इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए. उनका रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

क्लोजिंग सेरेमनी में दिखी इस गाने की झलक

बता दें, 'ओ हो हो हो' गाना कई सालों से भारतीय पॉप म्यूजिक का एक पॉपुलर सॉन्ग है. यह गाना खास तौर पर पार्टियों, शादियों और सेलिब्रेशन में खूब बजाया जाता है और लोगों को डांस करने पर मजबूर कर देता है. टी20 वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में भी इस गाने की झलक देखने को मिली. इस खास कार्यक्रम में सुखबीर सिंह के साथ मशहूर सिंगर फाल्गुनी पाठक भी परफॉर्म करने वाली हैं. वहीं दो बार ग्रैमी और पांच बार लैटिन ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके रिकी मार्टिन अपनी मौजूदगी से इस इवेंट को और भी खास बना रहे हैं. क्रिकेट और म्यूजिक के इस शानदार मेल ने फाइनल मुकाबले से पहले ही दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है.