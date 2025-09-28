लगभग 6 महीने तक बेटे को सोशल मीडिया से दूर रखने के दौरान एक्ट्रेस ने कई मुश्किलों का सामना भी किया. इसका जिक्र खुद हसीना ने इंटरव्यूज में किया है. उनका कहना है कि निहाल का मतलब खुशी और सफलता होता है इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे के लिए ये नाम चुना. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को आखिरी बार हिट सीरीज 'पाताल लोक सीजन 2' में देखा गया था.