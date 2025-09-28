एक्सप्लोरर
6 महीने तक रखा था सबकी नजरों से दूर, अब शहजादे संग दुनिया घूमती हैं गुल पनाग, देखें मां-बेटे की क्यूट तस्वीरें
Gul Panag Latest Post: बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस गुल पनाग इन दिनों अपने फैमिली के साथ चेन्नई ट्रिप एंजॉय कर रही हैं. बेटे संग उनकी लेटेस्ट फोटोज को बहुत प्यार मिल रहा है. देखिए मां-बेटे की क्यूटनेस
गुल पनाग अक्सर ही अपनी फैमिली संग किसी न किसी ट्रिप में नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ही वो अपने वेकेशन की तस्वीरें फैंस संग शेयर करती हैं. आज ही उन्होंने बेटे निहाल संग पारंपरिक अंदाज में अपनी तस्वीरें शेयर की जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है. आप भी देखें फोटोज.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 28 Sep 2025 05:05 PM (IST)
Tags :Gul Panag Paatal Lok Season 2
