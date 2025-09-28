हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड6 महीने तक रखा था सबकी नजरों से दूर, अब शहजादे संग दुनिया घूमती हैं गुल पनाग, देखें मां-बेटे की क्यूट तस्वीरें

6 महीने तक रखा था सबकी नजरों से दूर, अब शहजादे संग दुनिया घूमती हैं गुल पनाग, देखें मां-बेटे की क्यूट तस्वीरें

Gul Panag Latest Post: बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस गुल पनाग इन दिनों अपने फैमिली के साथ चेन्नई ट्रिप एंजॉय कर रही हैं. बेटे संग उनकी लेटेस्ट फोटोज को बहुत प्यार मिल रहा है. देखिए मां-बेटे की क्यूटनेस

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 05:05 PM (IST)
Gul Panag Latest Post: बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस गुल पनाग इन दिनों अपने फैमिली के साथ चेन्नई ट्रिप एंजॉय कर रही हैं. बेटे संग उनकी लेटेस्ट फोटोज को बहुत प्यार मिल रहा है. देखिए मां-बेटे की क्यूटनेस

गुल पनाग अक्सर ही अपनी फैमिली संग किसी न किसी ट्रिप में नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ही वो अपने वेकेशन की तस्वीरें फैंस संग शेयर करती हैं. आज ही उन्होंने बेटे निहाल संग पारंपरिक अंदाज में अपनी तस्वीरें शेयर की जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है. आप भी देखें फोटोज.

1/9
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में गुल पनाग का नाम सबसे टॉप पर आता है. अदाकारा ब्यूटी विद ब्रेन का सटीक उदाहरण पेश करती हैं. वैसे तो एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हेडलाइंस में रहती ही हैं. लेकिन इन दिनों वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुईं है.
बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में गुल पनाग का नाम सबसे टॉप पर आता है. अदाकारा ब्यूटी विद ब्रेन का सटीक उदाहरण पेश करती हैं. वैसे तो एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हेडलाइंस में रहती ही हैं. लेकिन इन दिनों वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुईं है.
2/9
दरअसल अब एक्ट्रेस अपने पति ऋषि अटारी और बेटे निहाल संग चेन्नई की ट्रिप एंजॉय कर रही है . हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रिप की तस्वीरें शेयर कर फैंस को ये जानकारी दी. अब परिवार संग अदाकारा की इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.
दरअसल अब एक्ट्रेस अपने पति ऋषि अटारी और बेटे निहाल संग चेन्नई की ट्रिप एंजॉय कर रही है . हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्रिप की तस्वीरें शेयर कर फैंस को ये जानकारी दी. अब परिवार संग अदाकारा की इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.
3/9
वायरल फोटोज में गुल पनाग संग उनका बेटा निहाल भी नजर आया. एक्ट्रेस अक्सर ही अपने बेटे संग तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं. जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. लेकिन एक ऐसा समय भी था जब एक्ट्रेस ने दुनिया से 6 महीने तक निहाल को छुपा कर रखा था.
वायरल फोटोज में गुल पनाग संग उनका बेटा निहाल भी नजर आया. एक्ट्रेस अक्सर ही अपने बेटे संग तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं. जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. लेकिन एक ऐसा समय भी था जब एक्ट्रेस ने दुनिया से 6 महीने तक निहाल को छुपा कर रखा था.
4/9
गुल पनाग और ऋषि अटारी ने 2018 में अपने बेटे का वेलकम किया. इस बात को उन्होंने 6 महीने तक पब्लिक के सामने नहीं आने दिया. दरअसल उस वक्त गुल पनाग और उनके पति का ऐसा मानना था कि वो पेरेंटहुड को बिना किसी पब्लिसिटी के महसूस करना चाहते थे. इस वजह से उन्होंने दुनिया से ये बातें छुपाई.
गुल पनाग और ऋषि अटारी ने 2018 में अपने बेटे का वेलकम किया. इस बात को उन्होंने 6 महीने तक पब्लिक के सामने नहीं आने दिया. दरअसल उस वक्त गुल पनाग और उनके पति का ऐसा मानना था कि वो पेरेंटहुड को बिना किसी पब्लिसिटी के महसूस करना चाहते थे. इस वजह से उन्होंने दुनिया से ये बातें छुपाई.
5/9
लेकिन अब गुल पनाग अपने बेटे निहाल के साथ दुनिया घूमती हैं और मां-बेटे की इन तस्वीरों को फैंस भी देखना बहुत पसंद करते हैं. एक्ट्रेस का मानना है कि वो किताबों के अलावा अपने बेटे को दुनिया घुमा कर ट्रैवलिंग से कई चीजों का ज्ञान देना चाहती हैं.
लेकिन अब गुल पनाग अपने बेटे निहाल के साथ दुनिया घूमती हैं और मां-बेटे की इन तस्वीरों को फैंस भी देखना बहुत पसंद करते हैं. एक्ट्रेस का मानना है कि वो किताबों के अलावा अपने बेटे को दुनिया घुमा कर ट्रैवलिंग से कई चीजों का ज्ञान देना चाहती हैं.
6/9
अक्सर ही गुल पनाग अपने बेटे निहाल के साथ उनकी तस्वीरें और विडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. निहाल की क्यूटनेस के तो सभी दीवाने हैं.
अक्सर ही गुल पनाग अपने बेटे निहाल के साथ उनकी तस्वीरें और विडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. निहाल की क्यूटनेस के तो सभी दीवाने हैं.
7/9
1999 में मिस इंडिया का टाइटल जीत गुल पनाग ने 2003 में बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था. कई फिल्मों में काम करने के बाद अब एक्ट्रेस को ज्यादातर उनके बेटे संग ही समय बिताते हुए देखा जाता है.
1999 में मिस इंडिया का टाइटल जीत गुल पनाग ने 2003 में बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था. कई फिल्मों में काम करने के बाद अब एक्ट्रेस को ज्यादातर उनके बेटे संग ही समय बिताते हुए देखा जाता है.
8/9
गुल पनाग की ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी जहां उन्हें बेटे के साथ पूल में बिकिनी पहने एंजॉय करते देखा गया था. वैसे तो अभिनेत्री की हर अदा सभी को दीवाना बना लेती है. लेकिन बेटे संग उनका ये स्पेशल बॉन्ड देख कर भी फैंस अपना दिल हार बैठते हैं.
गुल पनाग की ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी जहां उन्हें बेटे के साथ पूल में बिकिनी पहने एंजॉय करते देखा गया था. वैसे तो अभिनेत्री की हर अदा सभी को दीवाना बना लेती है. लेकिन बेटे संग उनका ये स्पेशल बॉन्ड देख कर भी फैंस अपना दिल हार बैठते हैं.
9/9
लगभग 6 महीने तक बेटे को सोशल मीडिया से दूर रखने के दौरान एक्ट्रेस ने कई मुश्किलों का सामना भी किया. इसका जिक्र खुद हसीना ने इंटरव्यूज में किया है. उनका कहना है कि निहाल का मतलब खुशी और सफलता होता है इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे के लिए ये नाम चुना. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को आखिरी बार हिट सीरीज 'पाताल लोक सीजन 2' में देखा गया था.
लगभग 6 महीने तक बेटे को सोशल मीडिया से दूर रखने के दौरान एक्ट्रेस ने कई मुश्किलों का सामना भी किया. इसका जिक्र खुद हसीना ने इंटरव्यूज में किया है. उनका कहना है कि निहाल का मतलब खुशी और सफलता होता है इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे के लिए ये नाम चुना. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को आखिरी बार हिट सीरीज 'पाताल लोक सीजन 2' में देखा गया था.
Published at : 28 Sep 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Gul Panag Paatal Lok Season 2

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
IND vs PAK: अगर फाइनल में नहीं खेले हार्दिक पांड्या तो कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? जानें संभावित 11 खिलाड़ी
अगर फाइनल में नहीं खेले हार्दिक पांड्या तो कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? जानें संभावित 11 खिलाड़ी
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
IND vs PAK: अगर फाइनल में नहीं खेले हार्दिक पांड्या तो कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? जानें संभावित 11 खिलाड़ी
अगर फाइनल में नहीं खेले हार्दिक पांड्या तो कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? जानें संभावित 11 खिलाड़ी
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आई लव मुहम्मद' से कोई दिक्कत नहीं... पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान
'आई लव मुहम्मद' से कोई दिक्कत नहीं... पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Mughlai Food: दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
शिक्षा
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget