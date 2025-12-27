यह फिल्म उन्हें तब मिली जब गोविंदा कॉमेडी और फैमिली ड्रामा फिल्मों के सुपरस्टार थे और भानुप्रिया फिल्मों में बेहद नई थीं. फिल्म में गोविंदा की भाभी बनकर भानुप्रिया ने खूब सुर्खियां बटोरीं. गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई.