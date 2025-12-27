एक्सप्लोरर
गोविंदा की 'ऑनस्क्रीन भाभी' का बदला लुक, 35 सालों में पहचानना हुआ मुश्किल, फैमिली के खिलाफ रचाई थी शादी
Bhabhi Actress Bhanupriya : साल 1999 में आई गोविंदा की फिल्म ‘भाभी’ से रातों-रात स्टार बनी भानुप्रिया अब फिल्मों से दूर हैं. चलिए जानते हैं आजकल कहां और क्या रही हैं खूबसूरत एक्ट्रेस भानुप्रिया.
गोविंदा की क्लासिक फिल्म ‘भाभी’ फिल्म को रिलीज हुए 26 साल हो गए हैं. बावजूद इसके, लोग आज भी फिल्म में गोविंदा की भाभी बनी भानुप्रिया को याद करते हैं और उनकी ऑनस्क्रीन मासूमियत और कैमिस्ट्री को भुला नहीं पाए हैं.
Published at : 27 Dec 2025 05:03 PM (IST)
बॉलीवुड
