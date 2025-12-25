हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धुरंधर से लेकर छावा तक, फ्लॉप्स के दौर में इन 13 फिल्मों ने मारी बाजी

धुरंधर से लेकर छावा तक, फ्लॉप्स के दौर में इन 13 फिल्मों ने मारी बाजी

Box office hits: साल 2025 में कई मुश्किल हालातों के बावजूद इन 13 फिल्मों ने कहानी, एक्टिंग और कंटेंट के दम पर लोगों का दिल जीता और साबित किया कि सिनेमा अभी भी जिंदा है.

By : अमित भाटिया  | Updated at : 25 Dec 2025 03:24 PM (IST)
Box office hits: साल 2025 में कई मुश्किल हालातों के बावजूद इन 13 फिल्मों ने कहानी, एक्टिंग और कंटेंट के दम पर लोगों का दिल जीता और साबित किया कि सिनेमा अभी भी जिंदा है.

साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए चुनौतियों भरा रहा लेकिन इसी साल कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने लोगों का दिल जीत लिया. चाहे बड़े बजट की फिल्में हों या छोटे स्तर की इंडिपेंडेंट फिल्में. इन 13 फिल्मों ने अपनी कहानी, एक्टिंग और इमोशन के दम पर साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ कमाई का नाम नहीं बल्कि लोगों के दिलों को छूने का जरिया भी है.

1/14
साल 2025 इंडियन सिनेमा के लिए आसान नहीं रहा है लेकिन इसी साल कुछ ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने लोगों का भरोसा दोबारा जीत लिया. ये फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहीं बल्कि कहानी, इमोशन और मैसेज के दम पर लोगों के दिलों में उतर गईं. आइए जानते हैं उन 13 फिल्मों के बारे में जिन्होंने 2025 को यादगार बना दिया.
साल 2025 इंडियन सिनेमा के लिए आसान नहीं रहा है लेकिन इसी साल कुछ ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने लोगों का भरोसा दोबारा जीत लिया. ये फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहीं बल्कि कहानी, इमोशन और मैसेज के दम पर लोगों के दिलों में उतर गईं. आइए जानते हैं उन 13 फिल्मों के बारे में जिन्होंने 2025 को यादगार बना दिया.
2/14
धुरंधर-धुरंधर ने कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी कि हर कोई हैरान रह गया,तमाम तरह के निगेटिविटी के बावजूद ये फिल्म 1 हजार करोड़ के कलेक्शन को पार कर रही है, इस फिल्म से जुड़ी रील्स जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं, और अब तो 19 मार्च को ईद पर पार्ट 2 भी आ रहा है, यानि धुरंधन का ये वेव अभी थमने वाली नहीं है
धुरंधर-धुरंधर ने कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी कि हर कोई हैरान रह गया,तमाम तरह के निगेटिविटी के बावजूद ये फिल्म 1 हजार करोड़ के कलेक्शन को पार कर रही है, इस फिल्म से जुड़ी रील्स जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं, और अब तो 19 मार्च को ईद पर पार्ट 2 भी आ रहा है, यानि धुरंधन का ये वेव अभी थमने वाली नहीं है
