धुरंधर से लेकर छावा तक, फ्लॉप्स के दौर में इन 13 फिल्मों ने मारी बाजी

धुरंधर-धुरंधर ने कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी कि हर कोई हैरान रह गया,तमाम तरह के निगेटिविटी के बावजूद ये फिल्म 1 हजार करोड़ के कलेक्शन को पार कर रही है, इस फिल्म से जुड़ी रील्स जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं, और अब तो 19 मार्च को ईद पर पार्ट 2 भी आ रहा है, यानि धुरंधन का ये वेव अभी थमने वाली नहीं है