एक्सप्लोरर
धुरंधर से लेकर छावा तक, फ्लॉप्स के दौर में इन 13 फिल्मों ने मारी बाजी
Box office hits: साल 2025 में कई मुश्किल हालातों के बावजूद इन 13 फिल्मों ने कहानी, एक्टिंग और कंटेंट के दम पर लोगों का दिल जीता और साबित किया कि सिनेमा अभी भी जिंदा है.
साल 2025 भारतीय सिनेमा के लिए चुनौतियों भरा रहा लेकिन इसी साल कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने लोगों का दिल जीत लिया. चाहे बड़े बजट की फिल्में हों या छोटे स्तर की इंडिपेंडेंट फिल्में. इन 13 फिल्मों ने अपनी कहानी, एक्टिंग और इमोशन के दम पर साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ कमाई का नाम नहीं बल्कि लोगों के दिलों को छूने का जरिया भी है.
1/14
2/14
Published at : 25 Dec 2025 03:24 PM (IST)
Tags :Chhaava Dhurandhar Mahavatar Narsimha
बॉलीवुड
7 Photos
महिमा चौधरी की बेटी की क्यूटनेस देख दिल हार बैठेंगे फैंस, 18 साल की उम्र में करेंगी डेब्यू?
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' आई है पसंद तो इन 7 स्पाई एक्शन थ्रिलर को देख भी हिल जाएगा दिमाग, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
10 Photos
49 साल की उम्र में भी कहर ढाती हैं चित्रांगदा सिंह, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड में क्रिसमस की धूम, कार्तिक आर्यन से उर्मिला मातोंडकर तक ने दिखाई सेलिब्रेशन की झलक
बॉलीवुड
7 Photos
रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस के साथ ब्लैक चश्मा, क्रिसमस पर दिखा हंसिका मोटवानी का कातिलाना अंदाज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर...इमरान खान के करीबी पर आसिम मुनीर ने करवाया हमला! किस बात पर हुए खफा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
क्रिकेट
जब क्रिसमस के मौके पर विराट कोहली बने थे सांता क्लॉज, बच्चों से मिलकर दिया था उपहार
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion