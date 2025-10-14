हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फराह खान की बेटी की 10 तस्वीरें, क्यूटनेस पर आ जाएगा दिल

फराह खान की बेटी की 10 तस्वीरें, क्यूटनेस पर आ जाएगा दिल

Farah Khan Daughter 10 Photos: बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान की बेटी भी सुर्खियों में बनी रहती हैं और वो अब काफी बड़ी भी हो गई हैं. आइए जानते हैं फराह खान उनके बारे मे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Farah Khan Daughter 10 Photos: बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान की बेटी भी सुर्खियों में बनी रहती हैं और वो अब काफी बड़ी भी हो गई हैं. आइए जानते हैं फराह खान उनके बारे मे.

फिल्ममेकर फराह खान की बेटी अक्सर अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आते ही फैंस उन्हें खूब प्यार देते हैं. अपनी मासूम मुस्कान और स्टाइलिश अंदाज से फराह की बेटी किसी स्टारकिड से कम नहीं लगतीं. आइए देखते हैं फराह खान की बेटी की 10 प्यारी तस्वीरें, जिन्हें देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा.

1/10
फराह खान ने साल 2004 में शिरीष कुंदर से शादी की. दोनो की मुलाकात 'मैं हूं ना' फिल्म के सेट पर हुई थी.
फराह खान ने साल 2004 में शिरीष कुंदर से शादी की. दोनो की मुलाकात 'मैं हूं ना' फिल्म के सेट पर हुई थी.
2/10
साल 2008 में उन्होंने तीन बच्चों को जन्म दिया जिसमें उन्हें दो बेटी और एक बेटा हुआ.
साल 2008 में उन्होंने तीन बच्चों को जन्म दिया जिसमें उन्हें दो बेटी और एक बेटा हुआ.
3/10
फरह के तीनों बच्चों के नाम दिवा, आन्या और जार है.
फरह के तीनों बच्चों के नाम दिवा, आन्या और जार है.
4/10
वो लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं.
वो लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं.
5/10
लेकिन फराह अक्सर खास मौके पर अपने बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर करती है.
लेकिन फराह अक्सर खास मौके पर अपने बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर करती है.
6/10
जहां उनकी क्यूटनेस और मासूमियत साफ झलकती है.
जहां उनकी क्यूटनेस और मासूमियत साफ झलकती है.
7/10
फैंस भी उनकी तस्वीरों पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.
फैंस भी उनकी तस्वीरों पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.
8/10
फराह अपनी दोनों बेटियों के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती नजर आती हैं.
फराह अपनी दोनों बेटियों के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती नजर आती हैं.
9/10
वहीं अब फराह के तीनों बच्चे 17 साल के हो चुके हैं.
वहीं अब फराह के तीनों बच्चे 17 साल के हो चुके हैं.
10/10
फराह की बेटी दिवा कि बात करें तो वो भी अब काफी ग्लैंमरस हो गई हैं.
फराह की बेटी दिवा कि बात करें तो वो भी अब काफी ग्लैंमरस हो गई हैं.
Published at : 14 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Farah Khan Shirish Kunder Diva Kunder

Photo Gallery

Embed widget