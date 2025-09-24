44 साल की उम्र में भी गजब ढाती हैं अमृता राव, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती

इसके बाद, उन्होंने मस्ती (2004), मैं हूं ना (2004), विवाह (2006), वेलकम टू सज्जनपुर (2008), जॉली एलएलबी (2013) जैसी फिल्मों में इंपॉर्टेंट रोल निभाईं. विशेष रूप से, फिल्म विवाह में उनकी भूमिका को दर्शकों ने खूब सराहा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.