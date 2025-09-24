हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड44 साल की उम्र में भी गजब ढाती हैं अमृता राव, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती

44 साल की उम्र में भी गजब ढाती हैं अमृता राव, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती

Amrita Rao Beautiful Pics: फिल्म 'विवाह' से फेम कमाने वाली एक्ट्रेस अमृता राव 44 साल की हो चुकी हैं. लेकिन इस उम्र में भी वो बेहस हसीन और ग्लैमरस दिखती हैं. यकीन ना हो तो ये 10 तस्वीरें देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 09:59 AM (IST)
Amrita Rao Beautiful Pics: फिल्म 'विवाह' से फेम कमाने वाली एक्ट्रेस अमृता राव 44 साल की हो चुकी हैं. लेकिन इस उम्र में भी वो बेहस हसीन और ग्लैमरस दिखती हैं. यकीन ना हो तो ये 10 तस्वीरें देख सकते हैं.

फिल्म विवाह से फेम हासिल करने वाली अमृता राव अब 44 साल की हो चुकी हैं. इस उम्र में भी उनका लुक बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आता है.अमृता अपनी सादगी और स्टाइल के लिए फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं. वे हमेशा अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से सबका ध्यान खींचती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखकर लोग उनके फैंस बने रहते हैं.

1/10
अमृता राव अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी अदाओं और लुक्स से फैंस को इंप्रेस कर लेती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर उनकी ढेरों तस्वीरें मौजूद हैं जो उनकी खूबसूरती की गवाही देती हैं.
अमृता राव अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी अदाओं और लुक्स से फैंस को इंप्रेस कर लेती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर उनकी ढेरों तस्वीरें मौजूद हैं जो उनकी खूबसूरती की गवाही देती हैं.
2/10
अमृता को फिल्म विवाह से नेम-फेम मिला था. इस फिल्म में उनका सादगीभरा लुक बहुत चर्चा में रहा था.
अमृता को फिल्म विवाह से नेम-फेम मिला था. इस फिल्म में उनका सादगीभरा लुक बहुत चर्चा में रहा था.
3/10
अमृता राव एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी मासूमियत और सादगी के लिए पहचान बनाई.
अमृता राव एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी मासूमियत और सादगी के लिए पहचान बनाई.
4/10
अमृता राव ने 2002 में फिल्म अब के बरस से बॉलीवुड में कदम रखा. हालांकि, उन्हें असली पहचान 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क से मिली, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला.
अमृता राव ने 2002 में फिल्म अब के बरस से बॉलीवुड में कदम रखा. हालांकि, उन्हें असली पहचान 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क से मिली, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला.
5/10
इसके बाद, उन्होंने मस्ती (2004), मैं हूं ना (2004), विवाह (2006), वेलकम टू सज्जनपुर (2008), जॉली एलएलबी (2013) जैसी फिल्मों में इंपॉर्टेंट रोल निभाईं. विशेष रूप से, फिल्म विवाह में उनकी भूमिका को दर्शकों ने खूब सराहा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.
इसके बाद, उन्होंने मस्ती (2004), मैं हूं ना (2004), विवाह (2006), वेलकम टू सज्जनपुर (2008), जॉली एलएलबी (2013) जैसी फिल्मों में इंपॉर्टेंट रोल निभाईं. विशेष रूप से, फिल्म विवाह में उनकी भूमिका को दर्शकों ने खूब सराहा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.
6/10
अमृता ने 2016 में &TV के शो मेरी आवाज ही पहचान है से टेलीविजन पर कदम रखा. इस शो में उन्होंने एक सिंगर की भूमिका निभाई, जो सिंगिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है.
अमृता ने 2016 में &TV के शो मेरी आवाज ही पहचान है से टेलीविजन पर कदम रखा. इस शो में उन्होंने एक सिंगर की भूमिका निभाई, जो सिंगिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है.
7/10
अमृता राव को उनके एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें फिल्मफेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और स्टारडस्ट अवार्ड शामिल हैं.
अमृता राव को उनके एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें फिल्मफेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और स्टारडस्ट अवार्ड शामिल हैं.
8/10
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव अब अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' से 6 साल बाद कमबैक कर रही हैं.उनकी ढेरों तस्वीरें मौजूद हैं जो उनकी खूबसूरती की गवाही देती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव अब अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' से 6 साल बाद कमबैक कर रही हैं.उनकी ढेरों तस्वीरें मौजूद हैं जो उनकी खूबसूरती की गवाही देती हैं.
9/10
पिंक कलर के इस ब्लेजर-सूट में एक्ट्रेस का बॉसी लुक देखने को मिल रहा है. नेकपीस और बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
पिंक कलर के इस ब्लेजर-सूट में एक्ट्रेस का बॉसी लुक देखने को मिल रहा है. नेकपीस और बन हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
10/10
ब्लैक कलर की इस लेदर ड्रेस में अमृता स्टनिंग दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और लॉन्ग ईयररिंग्स पेयर किए हैं.
ब्लैक कलर की इस लेदर ड्रेस में अमृता स्टनिंग दिख रही हैं. इसके साथ उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और लॉन्ग ईयररिंग्स पेयर किए हैं.
Published at : 24 Sep 2025 09:59 AM (IST)
Tags :
Amrita Rao Vivah Jolly Llb 3

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
यूटिलिटी
इस तरह के लिंक पर न करें क्लिक, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट
इस तरह के लिंक पर न करें क्लिक, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट
ट्रेंडिंग
हंगरी में हुई अजीब प्रतियोगिता! हाथ में फावड़ा लेकर कब्र खोदने लगे दर्जनों लोग- यूजर्स ने पूछ डाले अजीब सवाल
हंगरी में हुई अजीब प्रतियोगिता! हाथ में फावड़ा लेकर कब्र खोदने लगे दर्जनों लोग- यूजर्स ने पूछ डाले अजीब सवाल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget