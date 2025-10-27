हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भाई ज्यादा अमीर या बहन? एकता कपूर और तुषार कपूर में किसके पास कितना पैसा, जानें

भाई ज्यादा अमीर या बहन? एकता कपूर और तुषार कपूर में किसके पास कितना पैसा, जानें

Ekta Kapoor Vs Tusshar Kapoor Networth: बॉलीवुड के पॉपुलर सिबलिंग्स के लिस्ट में एकता कपूर और तुषार कपूर का नाम भी शुमार है. दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं. जानें रईसी में कौन है आगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 09:17 PM (IST)
Ekta Kapoor Vs Tusshar Kapoor Networth: बॉलीवुड के पॉपुलर सिबलिंग्स के लिस्ट में एकता कपूर और तुषार कपूर का नाम भी शुमार है. दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं. जानें रईसी में कौन है आगे.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र के दोनों बच्चों एकता कपूर और तुषार कपूर का नाम काफी पॉपुलर है. भाई-बहन की ये जोड़ी अपने लैविश लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. आइए जानते हैं कमाई के मामले में कौन है सबसे आगे.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई बेहतरीन मूवीज में काम कर दर्शकों का मनोरंजन किया है. अब एक्टर की लेगसी को उनके दोनों बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं.
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई बेहतरीन मूवीज में काम कर दर्शकों का मनोरंजन किया है. अब एक्टर की लेगसी को उनके दोनों बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं.
एकता कपूर को टीवी की क्वीन के नाम से जाना जाता है. आज उनकी गिनती भारत की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फीमेल प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में की जाती है. उन्होंने अपनी कंपनी यानी बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले कई सुपरहिट शोज का निर्माण किया जिसने इंडियन टीवी सीरियल्स का प्रारूप ही बदल दिया
एकता कपूर को टीवी की क्वीन के नाम से जाना जाता है. आज उनकी गिनती भारत की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फीमेल प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में की जाती है. उन्होंने अपनी कंपनी यानी बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले कई सुपरहिट शोज का निर्माण किया जिसने इंडियन टीवी सीरियल्स का प्रारूप ही बदल दिया
भले उनका ताल्लुक फिल्मी परिवार से रहा लेकिन बिना किसी के मदद के उन्होंने अपने करियर को अकेले ही बुलंदियों तक पहुंचाया और आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. 17 साल की उम्र से ही उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और एड फिल्ममेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ इंटर्नशिप शुरू किया.
भले उनका ताल्लुक फिल्मी परिवार से रहा लेकिन बिना किसी के मदद के उन्होंने अपने करियर को अकेले ही बुलंदियों तक पहुंचाया और आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. 17 साल की उम्र से ही उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और एड फिल्ममेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ इंटर्नशिप शुरू किया.
एकता कपूर ने अपने मेहनत और टैलेंट से बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. आज वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो एकता कपूर की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपए हैं. टीवी की क्वीन कई लग्जरियस गाड़ी की मालकिन हैं और अब मुंबई में अपनी आलीशान जिंदगी एंजॉय करती हैं.
एकता कपूर ने अपने मेहनत और टैलेंट से बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. आज वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो एकता कपूर की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपए हैं. टीवी की क्वीन कई लग्जरियस गाड़ी की मालकिन हैं और अब मुंबई में अपनी आलीशान जिंदगी एंजॉय करती हैं.
तुषार कपूर भी बॉलीवुड के जानें-माने एक्टर्स में से एक हैं. जितेंद्र के बेटे होने के बावजूद भी एक्टर को वैसा स्टारडम नहीं मिला जैसा उनके पिता का है. लेकिन अभिनेता ने जितनी भी फिल्मों में काम किया, अपने हर किरदार से उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ दी.
तुषार कपूर भी बॉलीवुड के जानें-माने एक्टर्स में से एक हैं. जितेंद्र के बेटे होने के बावजूद भी एक्टर को वैसा स्टारडम नहीं मिला जैसा उनके पिता का है. लेकिन अभिनेता ने जितनी भी फिल्मों में काम किया, अपने हर किरदार से उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ दी.
तुषार कपूर को गोलमाल फ्रेंचाइजी में उनके यूनिक रोल के लिए जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी. लेकिन फिर भी अभिनेता की गिनती इंडस्ट्री के फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में होती है. जब एक्टिंग में उनका सिक्का नहीं चल पाया तो उन्होंने डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई.
तुषार कपूर को गोलमाल फ्रेंचाइजी में उनके यूनिक रोल के लिए जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी. लेकिन फिर भी अभिनेता की गिनती इंडस्ट्री के फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में होती है. जब एक्टिंग में उनका सिक्का नहीं चल पाया तो उन्होंने डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई.
फ्लॉप एक्टर होने के बावजूद भी तुषार कपूर करोड़ों की संपत्ति की मालिक हैं. मूवीज के अलावा विज्ञापनों से उनकी मोटी कमाई होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता की कुल संपत्ति 44 करोड़ रुपए बताई जाती है.
फ्लॉप एक्टर होने के बावजूद भी तुषार कपूर करोड़ों की संपत्ति की मालिक हैं. मूवीज के अलावा विज्ञापनों से उनकी मोटी कमाई होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता की कुल संपत्ति 44 करोड़ रुपए बताई जाती है.
Published at : 27 Oct 2025 09:17 PM (IST)
