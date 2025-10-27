भाई ज्यादा अमीर या बहन? एकता कपूर और तुषार कपूर में किसके पास कितना पैसा, जानें

एकता कपूर ने अपने मेहनत और टैलेंट से बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. आज वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो एकता कपूर की नेटवर्थ करीब 95 करोड़ रुपए हैं. टीवी की क्वीन कई लग्जरियस गाड़ी की मालकिन हैं और अब मुंबई में अपनी आलीशान जिंदगी एंजॉय करती हैं.