डॉली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. उस वक्त डॉली की उम्र महज 19 साल की थी. जबकि कास्टिंग डायरेक्टर 35 से 40 वर्ष का था. एक्ट्रेस ने उस व्यक्ति को धक्का दिया और उन्हें मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने को कहा. इस तरह से उस दिन एक्ट्रेस बच गईं.