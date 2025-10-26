हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अचानक चूम लिया फिर शर्ट के अंदर हाथ डाला'..19 साल की इस हसीना संग चलती गाड़ी में हुई गंदी हरकत

अचानक चूम लिया फिर शर्ट के अंदर हाथ डाला'..19 साल की इस हसीना संग चलती गाड़ी में हुई गंदी हरकत

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है. मेल और फिमेल दोनों को ही इस तरह की घिनौनी घटना का शिकार होना पड़ा है. अब एक और एक्ट्रेस ने खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 01:26 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है. मेल और फिमेल दोनों को ही इस तरह की घिनौनी घटना का शिकार होना पड़ा है. अब एक और एक्ट्रेस ने खुलासा किया है.

इस एक्ट्रेस के साथ ये सारी घटनाएं तब हुईं जब वो इंडस्ट्री में कदम रख रही थीं. उस भयानक घटना को वो आजतक नहीं भूल पाई हैं. बता दें आज के वक्त में ये हसीना इंटरनेट से लेकर इंडस्ट्री तक का पॉपुलर नाम हैं.

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि डॉली सिंह हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंटरनेट से की थी. बतौर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उन्होंने नेम फेम और दौलत-शोहरत सब कमाया.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि डॉली सिंह हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंटरनेट से की थी. बतौर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उन्होंने नेम फेम और दौलत-शोहरत सब कमाया.
वो इतनी पॉपुलर हुईं की इंडस्ट्री तक पहुंच गईं. डॉली सिंह ने एक इंटरव्यू मे बताया था कि महज 19 साल की उम्र में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था.
वो इतनी पॉपुलर हुईं की इंडस्ट्री तक पहुंच गईं. डॉली सिंह ने एक इंटरव्यू मे बताया था कि महज 19 साल की उम्र में उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था.
एक्ट्रेस ने बताया ये घटना उनके साथ दिल्ली में हुई थी, जब वो एक्टिंग करियर में पैर जमाने की कोशिश कर रही थीं. इस दौरान वो कास्टिंग डायरेक्टर से मिली थी.
एक्ट्रेस ने बताया ये घटना उनके साथ दिल्ली में हुई थी, जब वो एक्टिंग करियर में पैर जमाने की कोशिश कर रही थीं. इस दौरान वो कास्टिंग डायरेक्टर से मिली थी.
शुरुआत में उनकी सिर्फ फोन पर बात हुई और तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब सा है. हालांकि,वो इस बात में खोई हुई थीं कि उन्हें कॉल उनके टेलेंट के लिए आया है.
शुरुआत में उनकी सिर्फ फोन पर बात हुई और तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब सा है. हालांकि,वो इस बात में खोई हुई थीं कि उन्हें कॉल उनके टेलेंट के लिए आया है.
उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल में बुलाया था. मीटिंग के बाद डॉली के साथ जो हुआ वो रूह कंपा देगी.
उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल में बुलाया था. मीटिंग के बाद डॉली के साथ जो हुआ वो रूह कंपा देगी.
कास्टिंग डायरेक्टर ने कार में बैठते ही अचानक डॉली को चूम लिया और उनकी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया. इसे देख डॉली हैरान रह गईं.
कास्टिंग डायरेक्टर ने कार में बैठते ही अचानक डॉली को चूम लिया और उनकी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया. इसे देख डॉली हैरान रह गईं.
डॉली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. उस वक्त डॉली की उम्र महज 19 साल की थी. जबकि कास्टिंग डायरेक्टर 35 से 40 वर्ष का था. एक्ट्रेस ने उस व्यक्ति को धक्का दिया और उन्हें मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने को कहा. इस तरह से उस दिन एक्ट्रेस बच गईं.
डॉली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. उस वक्त डॉली की उम्र महज 19 साल की थी. जबकि कास्टिंग डायरेक्टर 35 से 40 वर्ष का था. एक्ट्रेस ने उस व्यक्ति को धक्का दिया और उन्हें मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने को कहा. इस तरह से उस दिन एक्ट्रेस बच गईं.
Published at : 26 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Dolly Singh

Photo Gallery

Embed widget