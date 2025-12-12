भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!

Vinesh Phogat U-Turn From Retirement: भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने बड़ा निर्णय लिया है, उन्होंने अपने संन्यास के फैसले को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है. इसी साल अगस्त में विनेश ने रेसलिंग से दूरी बनाते हुए राजनीति में एंट्री की घोषणा की थी, लेकिन वो एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. इसकी जानकारी खुद विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए एक पोस्ट शेयर करते हुए दी. विनेश की नजर अब 2028 ओलंपिक खेल पर है, जो लॉस एंजिल्स में होने वाला है.

विनेश ने संन्यास से वापसी का किया ऐलान

विनेश फोगाट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी करते हुए लिखा, ‘लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या पेरिस मेरी आखिरी सफर था? मेरे पास लंबे समय से इस सवाल का जवाब नहीं था. कई सालों में पहली बार मैंने चैन की सांस ली. अपने कार्यभार को समझने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया. जीवन का उतार-चढ़ाव, त्याग, मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा. मुझे अब भी खेल पसंद है. अब भी मैं प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूं.’

विनेश ने पोस्ट में आगे लिखा, ‘सन्नाटे में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी ‘आग कभी नहीं बुझती है’. ये केवल थकावट और शोर के नीचे दबी हुई थी. अनुशासन, दिनचर्या, लड़ाई… ये मेरे सिस्टम में है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी दूर चली गई, मेरा एक हिस्सा मैट पर ही है. तो मैं यहां हूं, एक ऐसे दिल के साथ जो निडर है और एक ऐसी भावना के साथ जो झुकने से इनकार करता है, LA28 की ओर वापस कदम रख रही हूं. और इस बार, मैं अकेले नहीं चल रही हूं, मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा, 2028 ओलंपिक की इस राह पर मेरा छोटा चीयरलीडर होगा.’