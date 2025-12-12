Goa Nightclub Fire Case: गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब आग कांड के बाद बड़ी कार्रवाई में क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को बैंकॉक शिफ्ट किया गया है. दोनों को इमिग्रेशन डिविजन सेंटर, बैंकॉक में रखा गया है. जानकारी के मुताबिक, दोनों भाइयों को बैंकॉक में इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. यह सर्टिफिकेट एम्बेसी द्वारा जारी किया जाता है और सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों को भारत लाया जाएगा.

अधिकारियों की कोशिश है कि यह प्रक्रिया आज ही पूरी हो जाए, ताकि दोनों भाइयों को जल्द से जल्द भारत वापस भेजा जा सके. सौरभ और गौरव लूथरा गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक हैं, जहां हाल ही में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद पूरे गोवा में नाइटक्लब मालिकों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है.

जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब अग्निकांड मामले में आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी गई. लूथरा बंधुओं ने दिल्ली की एक अदालत में चार सप्ताह की अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. उन्होंने दावा किया कि वे एक व्यावसायिक बैठक के सिलसिले में थाईलैंड में हैं.

हालांकि, रोहिणी जिला एवं सत्र न्यायालय ने अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय की. लुकआउट सर्कुलर का सामना कर रहे लूथरा बंधुओं ने भारत लौटने पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की भी मांग की. उनके आवेदन में कहा गया कि वे 6 दिसंबर को व्यावसायिक कार्यों और संभावित रेस्तरां स्थलों की तलाश के लिए थाईलैंड गए थे.

गोवा पुलिस ने दिया फ्लाइट रिकॉर्ड और टाइमलाइन का हवाला

अदालत में दलील पेश करते हुए गोवा पुलिस ने याचिका का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने बताया कि फ्लाइट रिकॉर्ड के अनुसार दोनों भाइयों ने 7 दिसंबर को सुबह करीब 1:17 बजे टिकट बुक किए, जबकि उसी समय दमकलकर्मी अभी भी अरपोरा नाइटक्लब में फंसे लोगों को बचाने में जुटे थे.

गोवा पुलिस के मुताबिक, अग्निकांड के कुछ ही घंटों के भीतर सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से थाईलैंड के फुकेत के लिए उड़ान भर चुके थे. दोनों के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था ताकि उन्हें ढूंढा जा सके और प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित रहने तक अस्थायी हिरासत में रखा जा सके.

नाइटक्लब का एक और मालिक अजय गुप्ता किया गया पेश

बुधवार को गोवा पुलिस ने रोमियो लेन स्थित नाइटक्लब के चार मालिकों में से एक अजय गुप्ता को सनलाइट कॉलोनी क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश किया. यह कार्रवाई उत्तर गोवा में हुए उस भीषण अग्निकांड की जांच के सिलसिले में हुई जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने नाइटक्लब के पांच अन्य कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है. इनमें मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं.