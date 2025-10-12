हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDiwali 2025: शादी के बाद मना रही हैं पहली दिवाली? इन एक्ट्रेसेस का लुक करें रिक्रिएट, खूब तारीफ करेंगे ससुराल वाले

Diwali 2025: शादी के बाद मना रही हैं पहली दिवाली? इन एक्ट्रेसेस का लुक करें रिक्रिएट, खूब तारीफ करेंगे ससुराल वाले

Actresses Diwali Look: अगर आप शादी के बाद पहली दिवाली मना रही हैं, तो आप न्यू ब्राइ़ लुक के लिए कई एक्ट्रेसेस से आइडिया ले सकती हैं. इनके स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Actresses Diwali Look: अगर आप शादी के बाद पहली दिवाली मना रही हैं, तो आप न्यू ब्राइ़ लुक के लिए कई एक्ट्रेसेस से आइडिया ले सकती हैं. इनके स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

अगर आप भी दिवाली 2025 पर सेलेब्रिटीज जैसा ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो एक्ट्रेसेस से आइडिया लेकर अपने स्टाइल को अपग्रेड कर सकती हैं. इन एक्ट्रेसेस के स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक को आप भी आसानी से रिक्रिएट कर सकती हैं. अपने आउटफिट, मेकअप और एक्सेसरीज से आप इस फेस्टिव सीजन को और भी स्पेशल बना सकती हैं.

1/8
दिवाली के मौके पर हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे अलग और खास दिखे. एक्ट्रेसेस ने अपने ग्लैमरस और ट्रेडिशनल अंदाज से सभी का ध्यान खींचा है. कई एक्ट्रेसेस ने स्टाइलिश आउटफिट, मेकअप और एक्सेसरीज हर फेस्टिव सीजन में ट्रेंड सेट कर रहे हैं. अगर शादी के बाद आप पहली बार दिवाली मना रही हैं तो उनसे आइडिया ले सकती हैं.
दिवाली के मौके पर हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे अलग और खास दिखे. एक्ट्रेसेस ने अपने ग्लैमरस और ट्रेडिशनल अंदाज से सभी का ध्यान खींचा है. कई एक्ट्रेसेस ने स्टाइलिश आउटफिट, मेकअप और एक्सेसरीज हर फेस्टिव सीजन में ट्रेंड सेट कर रहे हैं. अगर शादी के बाद आप पहली बार दिवाली मना रही हैं तो उनसे आइडिया ले सकती हैं.
2/8
अगर आप भी इस दिवाली कुछ नया और स्पेशल ट्राय करना चाहती हैं, तो इन एक्ट्रेसेस के लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं. इस गाइड में जानिए कैसे आप अपने लुक को सेलेब्रिटी स्टाइल में अपग्रेड कर सकती हैं और ससुराल में तारीफें बटोर सकती हैं.
अगर आप भी इस दिवाली कुछ नया और स्पेशल ट्राय करना चाहती हैं, तो इन एक्ट्रेसेस के लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं. इस गाइड में जानिए कैसे आप अपने लुक को सेलेब्रिटी स्टाइल में अपग्रेड कर सकती हैं और ससुराल में तारीफें बटोर सकती हैं.
3/8
इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा ने डार्क पिंक कलर की साड़ी पहनी है, जिसमें बैक डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी खूबसूरती बढ़ा रही है. उन्होंने हाई बन बनाया हुआ है. एक्ट्रेस ने सनग्लासेस और स्टाइलिश हैंडबैग से अपना लुक कम्प्लीट किया है.
इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा ने डार्क पिंक कलर की साड़ी पहनी है, जिसमें बैक डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी खूबसूरती बढ़ा रही है. उन्होंने हाई बन बनाया हुआ है. एक्ट्रेस ने सनग्लासेस और स्टाइलिश हैंडबैग से अपना लुक कम्प्लीट किया है.
4/8
आलिया भट्ट गोल्डन कलर के हैवी लहंगे में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. गोल्डन कलर के हैवी इयररिंग्स और मांगटीके के साथ उन्होंने अपने इस एलिगेंट लुक को पूरा किया है. उनका ये लुक दिवाली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
आलिया भट्ट गोल्डन कलर के हैवी लहंगे में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. गोल्डन कलर के हैवी इयररिंग्स और मांगटीके के साथ उन्होंने अपने इस एलिगेंट लुक को पूरा किया है. उनका ये लुक दिवाली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
5/8
इस तस्वीर में कैटरीना कैफ ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई है. जिस पर ब्लैक एंब्रॉयडरी वर्क बेहद खूबसूरत दिख रहा है. मिनिमल ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने इस एलिगेंट लुक को बेहद खूबसूरती से पेश किया है.
इस तस्वीर में कैटरीना कैफ ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई है. जिस पर ब्लैक एंब्रॉयडरी वर्क बेहद खूबसूरत दिख रहा है. मिनिमल ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने इस एलिगेंट लुक को बेहद खूबसूरती से पेश किया है.
6/8
इस तस्वीर में दीपिका पादुकोण ने बेहद खूबसूरत व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है. जिसके साथ उन्होंने व्हाइट विद सिल्वर वर्क का डिजाइनर ब्लाउज कैरी किया हुआ है. ग्रीन कलर के हैवी इयरिंग के साथ अपने इस लुक को पूरा किया है.
इस तस्वीर में दीपिका पादुकोण ने बेहद खूबसूरत व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है. जिसके साथ उन्होंने व्हाइट विद सिल्वर वर्क का डिजाइनर ब्लाउज कैरी किया हुआ है. ग्रीन कलर के हैवी इयरिंग के साथ अपने इस लुक को पूरा किया है.
7/8
करीना कपूर इस डार्क रेड विथ गोल्डन बॉर्डर साड़ी में बेहद रॉयल दिख रही है. मिनिमल ज्वेलरी और गोल्डन पर्स के साथ उनका ये लुक बेहद खास दिख रहा है.
करीना कपूर इस डार्क रेड विथ गोल्डन बॉर्डर साड़ी में बेहद रॉयल दिख रही है. मिनिमल ज्वेलरी और गोल्डन पर्स के साथ उनका ये लुक बेहद खास दिख रहा है.
8/8
इस तस्वीर में अथिया शेट्टी ने पिंक और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई है जिस पर खूबसूरत गोल्डन एंब्रॉयडरी वर्क है. बालों में गजरा उनके लुक को बेहद खूबसूरत बना रहा है. न्यूली मैरिड वुमन के लिए ये एक अच्छा फेस्टिव लुक है.
इस तस्वीर में अथिया शेट्टी ने पिंक और गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई है जिस पर खूबसूरत गोल्डन एंब्रॉयडरी वर्क है. बालों में गजरा उनके लुक को बेहद खूबसूरत बना रहा है. न्यूली मैरिड वुमन के लिए ये एक अच्छा फेस्टिव लुक है.
Published at : 12 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt KAREENA KAPOOR Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
बिहार
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
बिहार
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
'ना कोई बड़ा भाई, ना कोई छोटा भाई, लेकिन...', सीट शेयरिंग पर JDU की पहली प्रतिक्रिया
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
लाइफस्टाइल
Bollywood celebrities wedding performance fees: सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?
सलमान खान को शादी में कैसे बुला सकते हैं, जानें एक इवेंट के लिए कितना करते हैं चार्ज?
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget