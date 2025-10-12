दिवाली के मौके पर हर कोई चाहता है कि उसका लुक सबसे अलग और खास दिखे. एक्ट्रेसेस ने अपने ग्लैमरस और ट्रेडिशनल अंदाज से सभी का ध्यान खींचा है. कई एक्ट्रेसेस ने स्टाइलिश आउटफिट, मेकअप और एक्सेसरीज हर फेस्टिव सीजन में ट्रेंड सेट कर रहे हैं. अगर शादी के बाद आप पहली बार दिवाली मना रही हैं तो उनसे आइडिया ले सकती हैं.