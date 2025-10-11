हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसायरा बानो की 8 तस्वीरें: कजरारे नैन और कातिल अदाएं लूट लेगी करार, देखकर कहेंगे यूं नहीं दिल हारे थे दिलीप कुमार

सायरा बानो की 8 तस्वीरें: कजरारे नैन और कातिल अदाएं लूट लेगी करार, देखकर कहेंगे यूं नहीं दिल हारे थे दिलीप कुमार

Saira Banu Photos: आज हम आपके लिए 70-80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस सायरा बानो की तस्वीरें लाए हैं. जिनमें उनकी खूबसूरती और अदाएं देख आप भी दीवाने बन जाएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 11 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Saira Banu Photos: आज हम आपके लिए 70-80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस सायरा बानो की तस्वीरें लाए हैं. जिनमें उनकी खूबसूरती और अदाएं देख आप भी दीवाने बन जाएंगे.

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात होती है. तो इस लिस्ट में दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो का नाम जरूर शामिल होता है. जो गुजरे जमाने में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करती थी. आज उनकी कुछ तस्वीरें हम आपके लिए लाए हैं. जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी.

1/8
सायरा बानो ने महज 16 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी. अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी.
सायरा बानो ने महज 16 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी. अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी.
2/8
हालांकि उस दौर में एक्ट्रेस की फिल्मों से ज्यादा चर्चे उनकी खूबसूरती के होते थे. उनकी कजरारे नैन और कातिल अदाओं पर हर कोई अपना दिल हार जाता था.
हालांकि उस दौर में एक्ट्रेस की फिल्मों से ज्यादा चर्चे उनकी खूबसूरती के होते थे. उनकी कजरारे नैन और कातिल अदाओं पर हर कोई अपना दिल हार जाता था.
3/8
सायरा बानो की पहली फिल्म ‘जंगली’ थी. लेकिन उनको असली पहचान ‘पड़ोसन’ से मिली थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
सायरा बानो की पहली फिल्म ‘जंगली’ थी. लेकिन उनको असली पहचान ‘पड़ोसन’ से मिली थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
4/8
सायारा बानो की लोकप्रिय फिल्मों में ‘गोपी', ‘बैराग', ‘सगीना' ‘दीवाना', ‘शागिर्द', ‘चैताली’ का नाम शामिल है.
सायारा बानो की लोकप्रिय फिल्मों में ‘गोपी', ‘बैराग', ‘सगीना' ‘दीवाना', ‘शागिर्द', ‘चैताली’ का नाम शामिल है.
5/8
पर्सनल लाइफ की बात करें तो सायरा बानो ने हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर दिलीप कुमार से शादी की थी.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो सायरा बानो ने हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर दिलीप कुमार से शादी की थी.
6/8
सा जब सायरा बानो की दिलीप कुमार से शादी हुई थी. तब वो सिर्फ 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे.
सा जब सायरा बानो की दिलीप कुमार से शादी हुई थी. तब वो सिर्फ 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे.
7/8
दिलीप और सायरा की फेरीटेल लव स्टोरी के किस्से वक्त-बेवक्त बॉलीवुड के गलियारों में सुनने को मिल ही जाते हैं.
दिलीप और सायरा की फेरीटेल लव स्टोरी के किस्से वक्त-बेवक्त बॉलीवुड के गलियारों में सुनने को मिल ही जाते हैं.
8/8
बता दें कि दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में दुनिया में को अलविदा कहा था. उनका निधन साल 2021 में हुआ था. एक्टर के जाने के बाद सायरा बानो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
बता दें कि दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में दुनिया में को अलविदा कहा था. उनका निधन साल 2021 में हुआ था. एक्टर के जाने के बाद सायरा बानो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
Published at : 11 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Tags :
Saira Banu Bollywood Dilip Kumar

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Elections: नौकरियों पर छिड़ी बहस, Tejashwi के वादे पर JDU-BJP का तंज, 'आसमान से आएगा पैसा?'
Bollywood News: Bollywood Celebrities ने कैसे मनाया करवा चौथ, आ गया वीडियो | Karwa Chauth 2024
Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Adani Defence पर $9 million Tax Evasion का आरोप – Missile Deals पर बवाल!| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
दिल्ली NCR
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
यूटिलिटी
100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज
100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज
ट्रेंडिंग
डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल
डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget