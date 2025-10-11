एक्सप्लोरर
सायरा बानो की 8 तस्वीरें: कजरारे नैन और कातिल अदाएं लूट लेगी करार, देखकर कहेंगे यूं नहीं दिल हारे थे दिलीप कुमार
Saira Banu Photos: आज हम आपके लिए 70-80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस सायरा बानो की तस्वीरें लाए हैं. जिनमें उनकी खूबसूरती और अदाएं देख आप भी दीवाने बन जाएंगे.
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात होती है. तो इस लिस्ट में दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो का नाम जरूर शामिल होता है. जो गुजरे जमाने में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करती थी. आज उनकी कुछ तस्वीरें हम आपके लिए लाए हैं. जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 11 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Tags :Saira Banu Bollywood Dilip Kumar
