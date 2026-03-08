हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'टटिहरी' गाने को लेकर चल रहे विवाद पर बोले मीका सिंह, रैपर बादशाह को किया सपोर्ट

'टटिहरी' गाने को लेकर चल रहे विवाद पर बोले मीका सिंह, रैपर बादशाह को किया सपोर्ट

Tateeree Song Badshah: पॉपुलर सिंगर और रैपर इन दिनों अपने नए गाने 'टटिहरी' को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. वहीं अब विवाद के बीच सिंगर मीका सिंह ने रिएक्ट किया है आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Mar 2026 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों अपने नए गाने 'टटिहरी' को लेकर विवादों में बने हुए हैं. उनका ये गाना कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था. गाने में स्कूल की बच्चियों को देखा गया. इसी के साथ बादशाह के लीरिक्स ने इसे ढेरों व्यूज दिलाए. गाने पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के सेक्शुअलाइजेशन का आरोप लगा और फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. अब इस पूरे मामले पर सिंगर मीका सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.

'टटिहरी' गाने को लेकर चल रहे विवाद पर मीका सिंह ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड लाइफ डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबित सिंगर मीका सिंह ने रैपर बादशाह और उनके गाने 'टटिहरी' को लेकर हुए विवाद पर अपनी बात कही. मीका ने बताया कि उन्होंने पहले ही बादशाह को इस बारे में मैसेज किया था, लेकिन बादशाह ने वो मैसेज थोड़ी देर बाद देखा.

उन्होंने कहा कि बादशाह अच्छे इंसान हैं और शायद उनका किसी को दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. ये सिर्फ एक ईमानदार गलती हो सकती है. मिका ने हरियाणवी कम्यूनिटी को भरोसा भी दिलाया कि उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा और फ्यूचर में बादशाह और सावधान रहेंगे. 

बादशाह ने मांगी थी माफी
बता दें, बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो डालकर 'टटिहरी' गाने को बेहूदा बताते हुए माफी मांगी थी. उन्होंने कहा कि मेरा नया गाना रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को खासकर मेरे हरियाणा के लोगों को और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है.

बादशाह ने कहा, 'सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद हरियाणा से हूं. जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरी बोली, खान-पान, रहन-सहन, मेरी पहचान सबकुछ हरियाणा का है. मैं एक प्राउड हरियाणवी हूं. मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि में हरियाणा के किसी बच्चे या किसी औरत/महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BADSHAH (@badboyshah)

उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद हिप-हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कॉम्पिटीशन को नीचा दिखाते हैं या ये अपने प्रतिद्वंदी के लिए बोले जाते हैं. वो शब्द कभी किसी भी औरत-बच्चे के लिए नहीं थे. ना मैं ऐसा कभी करूंगा. मैं तहे दिल से आप सभी से माफी मांगता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ करेंगे.'

और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Mika Singh Badshah Tateeree
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'टटिहरी' गाने को लेकर चल रहे विवाद पर बोले मीका सिंह, रैपर बादशाह को किया सपोर्ट
'टटिहरी' गाने को लेकर चल रहे विवाद पर बोले मीका सिंह, रैपर बादशाह को किया सपोर्ट
बॉलीवुड
'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार होंगे विलेन! अजय देवगन के साथ निभाएंगे दुश्मनी
'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार होंगे विलेन! अजय देवगन के साथ निभाएंगे दुश्मनी
बॉलीवुड
आकांक्षा रंजन ने करवाई एग फ्रीजिंग, शेयर किया एक्सपीरियंस, बोलीं- 'आखिरी दो वीक बहुत मुश्किल थे'
आकांक्षा रंजन ने करवाई एग फ्रीजिंग, शेयर किया एक्सपीरियंस, बोलीं- 'आखिरी दो वीक बहुत मुश्किल थे'
बॉलीवुड
Womens Day 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
महिला दिवस 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
नेपाल में RSP की आंधी में उड़े प्रचंड-ओली, बालेन शाह संभालेंगे गद्दी, भारत को लेकर क्या है उनकी सोच?
बिहार
JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर
JDU में शामिल होते ही नीतीश कुमार से मिले निशांत, पिता को खिलाई सोनपापड़ी, सामने आई पहली तस्वीर
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, बनाया सबसे बड़ा स्कोर; विराट-मार्श-विलियमसन सभी दिग्गज छूटे पीछे
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
बॉलीवुड
Womens Day 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
महिला दिवस 2026: 5 बार जब सुष्मिता सेन ने बताया वुमन एम्पावरमेंट का असली मतलब, पर्सनल लाइफ से भी करती हैं इंस्पायर
विश्व
Exclusive: 'अगर चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' अमेरिका-इजरायल के साथ जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
Exclusive: 'चीन-रूस हमारा साथ देते तो...' इजरायल जंग पर abp न्यूज़ से बोले खामेनेई के प्रतिनिधि
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
यूटिलिटी
पंजाब की किन महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, कैसे करना होगा आवेदन?
पंजाब की किन महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये, कैसे करना होगा आवेदन?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget