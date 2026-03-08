हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआकांक्षा रंजन ने करवाई एग फ्रीजिंग, शेयर किया एक्सपीरियंस, बोलीं- 'आखिरी दो वीक बहुत मुश्किल थे'

Akansha Ranjan: एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने हाल ही में एग फ्रीजिंग करवाई और सोशल मीडिया पर अपने इस एक्सपीरियंस को खुलकर शेयर किया. उन्होंने बताया कि आखिरी दो हफ्ते उनके लिए बेहद मुश्किल थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Mar 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने हाल ही में एग फ्रीज करवाए हैं. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस उनके लिए आसान नहीं था, खासकर आखिरी दो हफ्ते बहुत मुश्किल और तनाव भरे थे.

आकांक्षा रंजन ने शेयर किया एग फ्रीजिंग का एक्सपीरियंस
आकांक्षा रंजन कपूर ने इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल से अपनी एक तस्वीर शेयर की. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'कल मैंने अपने एग फ्रीज करवाए!! मैंने इसे शेयर करने का सोचा नहीं था, लेकिन आज का दिन इसे बताने के लिए सही लग रहा है… वुमन की बॉडी एक्सट्राऑडनरी है पिछले दो हफ्ते… बेहद मुश्किल भरे थे.'

उन्होंने आगे कहा, 'हर दिन खुद को इंजेक्शन लगवाना, हार्मोन का असर, पेट फूलना, मूड स्विंग्स, लगातार स्कैन, दवाइयां, आईवी ड्रिप और सर्जरी. लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि महिलाएं दमदार होती हैं… और मैं हमारे शरीर की अद्भुत बुद्धिमत्ता और क्षमताओं से हैरान हूं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kanch🐙 (@akansharanjankapoor)

सेलेब्स ने किया रिेएक्ट
बता दें, आकांक्षा के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने रिएक्ट किया है. आथिया शेट्टी ने दिल वाला इमोजी कमेंट करके सपोर्ट दिखाया. एक्ट्रेस वाणी कपूर ने कहा, 'तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार,' जबकि आकांक्षा की बहन अनुष्का रंजन ने कमेंट किया, 'वाह मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल.'

आकांक्षा रंजन कपूर का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो आकांक्षा को आखिरी बार प्राइम वीडियो की सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' में देखा गया था, जिसमें अमोल पाराशर मुख्य भूमिका में थे. यह ड्रामा गांवों में डॉक्टरों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है. इस सीरीज में आकांक्षा ने डॉ. गार्गी की भूमिका निभाई, जो चार एपिसोड में दिखाई दीं. उन्होंने आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा (2024) में भी एक कैमियो भूमिका निभाई थी.

Published at : 08 Mar 2026 09:55 PM (IST)
Akansha Ranjan
